ТОП-4 женских привычек, которые мешают построить серьезные отношения

В современном мире найти свою вторую половинку не так-то просто, как может показаться. Однако еще труднее обстоит дело с тем, как удержать любовь и перевести отношения из мимолетных в серьезные. Как уверяют психологи, во многом причина отсутствия личной жизни кроется в «странных» привычках партнера, мириться с которыми порой просто невозможно.

Так, среди прочих биоэнерготерапевт Александра Харрис выделяет ТОП-4 женских привычек, которые мешают завести долгие и стабильные отношения.

Излишняя доброта

Как бы это ни было ужасно, но зачастую именно хорошее воспитание играет с нами злую шутку. В начале отношений под влиянием эмоций женщина готова прощать партнеру все что угодно, не замечать его «маленьких» слабостей, которые по факту оказываются ужасными недостатками.

Женщине противопоказано успокаивать себя, надеясь, что после свадьбы жених точно изменится в лучшую сторону, считает Харрис. По ее мнению, при первых же «симптомах» лени, инфантильности у кавалера стоит начать бить тревогу, чтобы после не жаловаться на жизнь.

Гиперответственность

Как считает психолог, причина того, что дама взваливает на себя непосильный груз ответственности кроется в ее низкой самооценке. Навязчивое желание хоть как-то понравиться мужчине провоцирует женщину на необдуманные поступки: ради него она готова на все! Однако рано или поздно это погружает в ее депрессию: кавалер счастлив, но думает только о себе, не обращая внимания на рабыню-партнершу.

Нежелание признавать свои ошибки

Так называемый «синдром жертвы» один из ключевых факторов, мешающих нормальному развитию отношений в паре. Нередко женщина винит во всех неудачах любимого мужчину, объясняя это то ли его плохим характером, то ли жизненными принципами. Как бы то ни было, биоэнерготерапевт призывает дам анализировать собственные ошибки вместо того, чтоб их отрицать и, наконец, выйти на новый уровень взаимодействия с партнером.

Регресс в развитии