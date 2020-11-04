Картофельные драники с лососем и яйцом пашот

В холодное время года хочется побаловать себя чем-нибудь вкусным и сытным, даже на завтрак. Вот рецепт драников – универсального перекуса для всей семьи, пишет «Домашний Очаг».
Время подготовки - 10 мин
Время приготовления - 25 мин
Общее время приготовления - 35 мин
Для драников из картофеля
Яйца - 2 штуки
Картофель - 6 штук
Мука пшеничная - 1 чайная ложка
Перец черный молотый - 1 щепотка
Соль - по вкусу
Для подачи
Яйца - 4 штуки
Семга слабосоленая (ломтики) - 12 штук
Лимон (дольки) - 4 штуки
Смесь салатных листьев (фризе, айсберг, лолло роса и др.) - 150 г
Зелень укропа для украшения - 2 стебля
Способ приготовления
Картофель вымойте, очистите и натрите мелкой терке, затем отожмите картофельную массу, используя дуршлаг, чтобы удалить лишнюю влагу.
Переложите картофельную массу в миску, добавьте яйца, соль, перец, муку и перемешайте. Сформируйте круглые котлетки и обжарьте на медленном огне 15 мин.
Отварите яйца пашот. На тарелку выложите драники, сверху выложите яйцо, рядом – салатный микс, обернутый ломтиками лосося. Декорируем блюдо долькой лимона и зеленью.