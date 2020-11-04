Ср, 4.11.2020

Картофельные драники с лососем и яйцом пашот

Драники. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В холодное время года хочется побаловать себя чем-нибудь вкусным и сытным, даже на завтрак. Вот рецепт драников – универсального перекуса для всей семьи, пишет «Домашний Очаг».

Количество порций - 4

Время подготовки - 10 мин

Время приготовления - 25 мин

Общее время приготовления - 35 мин

Для драников из картофеля

Яйца  - 2 штуки

Картофель - 6 штук

Мука пшеничная - 1 чайная ложка

Перец черный молотый - 1 щепотка

Соль - по вкусу

Для подачи

Яйца - 4 штуки

Семга слабосоленая (ломтики) - 12 штук

Лимон (дольки) - 4 штуки

Смесь салатных листьев (фризе, айсберг, лолло роса и др.) - 150 г

Зелень укропа для украшения - 2 стебля

Способ приготовления

Картофель вымойте, очистите и натрите мелкой терке, затем отожмите картофельную массу, используя дуршлаг, чтобы удалить лишнюю влагу.

Переложите картофельную массу в миску, добавьте яйца, соль, перец, муку и перемешайте. Сформируйте круглые котлетки и обжарьте на медленном огне 15 мин.

Отварите яйца пашот. На тарелку выложите драники, сверху выложите яйцо, рядом – салатный микс, обернутый ломтиками лосося. Декорируем блюдо долькой лимона и зеленью.

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