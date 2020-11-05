Чт, 5.11.2020

Пять симптомов аппендицита, при которых нужно срочно вызвать скорую

Аппендицит. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Симптомы «проблемного» живота — такие как диарея или запор — знакомы многим из нас. В большинстве случаев они не требует экстренных мер и проходят, не причинив серьезного вреда здоровью. Но несмотря на то что аппендицитом страдают за свою жизнь всего 5% людей, его симптомы надо знать очень хорошо, советует «Домашний очаг».

Итак, симптомы, которые могут указывать на аппендицит. Иногда наблюдается один или два, иногда – сразу все.

Очень сильная боль в животе

При аппендиците острая и резкая боль разливается от пупка до нижней правой части живота. Причем боль эта настолько сильная, что вам может показаться, что вы никогда не испытывали ничего подобного. Еще один признак: боль возникает при ходьбе, кашле или тряске в автомобиле Не терпите и не пытайтесь снять болевой синдром с помощью лекарств — немедленно вызывайте врача!

Тошнота, рвота и отсутствие аппетита

 

Иногда острая боль в животе может указывать на другие серьезные проблемы органов брюшной полости, но если она сопровождается тошнотой и тем более рвотой, скорее всего, речь идет об аппендиците. И вам надо как можно скорее обратиться к врачу.

Частые позывы к мочеиспусканию

Аппендикс у многих людей расположен довольно близко к мочевому пузырю, поэтому, когда он воспаляется и увеличивается в размере, он оказывает давление на пузырь. В результате вам чаще, чем обычно, может хотеться в туалет. Кроме того, вы можете испытывать боль при мочеиспускании. Иногда эти симптомы (учащенное и болезненное мочеиспускание) появляются раньше, чем боль в животе — если вы обратили на них внимание, не ждите, что пройдет само — обратитесь к врачу.
 
Озноб и высокая температура

Лихорадка, озноб, очень высокая температура — все это стандартный «ответ» нашего организма на воспалительный процесс внутри. Если в дополнение к боли в животе вы отмечаете у себя высокую температуру, сразу обращайтесь к врачу — это может быть очень серьезно!

Дезориентация

Это самый серьезный признак, свидетельствующий о том, что инфекция проникла в кровоток и начался сепсис. Меры надо принимать незамедлительно — в противном случае возможен летальный исход. Если вы заметили, что кто-то из близких, ранее жаловавшийся на боль в животе или высокую температуру, ведет себя странно, не может сориентироваться — немедленно вызывайте «скорую».

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