Пять симптомов аппендицита, при которых нужно срочно вызвать скорую

Симптомы «проблемного» живота — такие как диарея или запор — знакомы многим из нас. В большинстве случаев они не требует экстренных мер и проходят, не причинив серьезного вреда здоровью. Но несмотря на то что аппендицитом страдают за свою жизнь всего 5% людей, его симптомы надо знать очень хорошо, советует «Домашний очаг».
Итак, симптомы, которые могут указывать на аппендицит. Иногда наблюдается один или два, иногда – сразу все.
При аппендиците острая и резкая боль разливается от пупка до нижней правой части живота. Причем боль эта настолько сильная, что вам может показаться, что вы никогда не испытывали ничего подобного. Еще один признак: боль возникает при ходьбе, кашле или тряске в автомобиле Не терпите и не пытайтесь снять болевой синдром с помощью лекарств — немедленно вызывайте врача!
Тошнота, рвота и отсутствие аппетита
Иногда острая боль в животе может указывать на другие серьезные проблемы органов брюшной полости, но если она сопровождается тошнотой и тем более рвотой, скорее всего, речь идет об аппендиците. И вам надо как можно скорее обратиться к врачу.
Частые позывы к мочеиспусканию
Лихорадка, озноб, очень высокая температура — все это стандартный «ответ» нашего организма на воспалительный процесс внутри. Если в дополнение к боли в животе вы отмечаете у себя высокую температуру, сразу обращайтесь к врачу — это может быть очень серьезно!
Дезориентация
Это самый серьезный признак, свидетельствующий о том, что инфекция проникла в кровоток и начался сепсис. Меры надо принимать незамедлительно — в противном случае возможен летальный исход. Если вы заметили, что кто-то из близких, ранее жаловавшийся на боль в животе или высокую температуру, ведет себя странно, не может сориентироваться — немедленно вызывайте «скорую».