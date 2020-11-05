Пять симптомов аппендицита, при которых нужно срочно вызвать скорую

Аппендикс у многих людей расположен довольно близко к мочевому пузырю, поэтому, когда он воспаляется и увеличивается в размере, он оказывает давление на пузырь. В результате вам чаще, чем обычно, может хотеться в туалет. Кроме того, вы можете испытывать боль при мочеиспускании. Иногда эти симптомы (учащенное и болезненное мочеиспускание) появляются раньше, чем боль в животе — если вы обратили на них внимание, не ждите, что пройдет само — обратитесь к врачу.