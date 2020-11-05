Назови знак Зодиака своего мужчины, и мы скажем, хочет ли он жениться

Если ты легка на подъем и весела, то сможешь стать ему интересной и доведешь до алтаря. Знаки того, что Лев хочет жениться – это его постоянное желание доставлять тебе удовольствие, смешить и создавать безопасную обстановку.

Дева

До звона колокольчиков и криков «Горько» мужчина-Дева будет на 100% уверен в своем выборе. Этот кавалер постарается понравиться тебе любыми способами и сделает так, чтобы ты сгорала от страсти. Он умеет заглядывать в душу и находить в женщине «слабые» места. Дева наблюдает за реакцией и идет на опережение.

Ты только помечтала о совместном уикенде, а он уже расписал предстоящие выходные по часам и придумал уйму интересных занятий. Если он активен и берет инициативу на себя – ты его цель для совместной жизни. Только, пожалуйста, соблюдай в доме порядок и чистоту!

Весы

Если твоя цель — мужчина-Весы, то более верного мужа тебе не найти. При взаимной симпатии он будет любить тебя всеми фибрами своей души. Однако есть одно «Но». Стать мужем представитель этого знака Зодиака может только при одном условии: он никогда не должен сомневаться в своей возлюбленной. Быть уверенным в своей избраннице, в ее чувствах – для Весов самое важное и ценное.

Возможно, поэтому он будет оттягивать момент свадьбы. Но если она состоится, то знай – ты та, которую он искал всю свою жизнь. И да! Он любит задушевные, искренние разговоры. Не жалей на них времени.

Скорпион

Мужчина-Скорпион – вечный странник. Независимость и свобода для него жизненно необходимы. Но и брак ему не чужд. Пойти на эту сделку Скорпион сможет тогда, когда будет знать, что женщина целиком разделяет его интересы.

Скорпиона ничего не удержит от желания расписаться с единомышленницей и человеком близким по духу. Если ты та самая девушка, то приготовься услышать от него: «Дорогая! Выходи за меня замуж!». Это предложение может свалиться как снег на голову.

Стрелец

Импульсивный и страстный Стрелец относится к браку со всей серьезностью. Он редко женится, ведомый страстью и мимолетным чувством. В отношениях Стрелец доминирующий партнер и всегда хочет быть услышанным и понятым своей дамой сердца.

Если ты сможешь постоянно идти на уступки и угождать такому мужчине, то имеешь все шансы стать его женой. Помни! Стрелец — всадник свободы! Даже будучи в официальном браке, он не успокаивается и каждый день готов на подвиги.

Козерог

Козерог мечтает о семейной жизни, но долгое время не решается сделать шаг в сторону ЗАГСа. Ему нравится сама идея брака, а вот стать окольцованным мужчиной – для него проблема. Все дело в том, что Козерог, как огня боится разочарований и предательства.

Верным знаком его готовности сделать тебе предложение будет страсть на грани отчаяния, нетерпимость и невротическое восхищение тобой. На этом этапе Козерог неудержим в своих желаниях. Даже становится не по себе.

Водолей

Обещания, обещания, обещания… О, как же мужчина-Водолей любит давать обещания! Но вот парадокс. Это и есть его сигналы! Пожалуйста, воспринимай их со всей серьезностью!

Да, тебе может казаться, что он болтун и «пустышка», и совсем не годен для семейной жизни. Уж слишком он разглагольствует! Но если Водолей рядом с тобой, то значит, влюблен по уши, а ты стала избранной леди его мечты. Водолей не позволит тебе уйти из его жизни и доведет до заветных дверей Дворца бракосочетания. Просто запасись терпением. С ним тебе будет интересно!

Рыбы

Мужчина-Рыбы – это джентльмен и человек слова. Как только он идентифицирует тебя как женщину, с которой хочет провести остаток своей жизни, то празднуй победу!