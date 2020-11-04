Крем-супы: пять быстрых и самых вкусных рецептов

Этот вид блюда всегда отличает нежный вкус и неповторимый вкус. Приготовив крем-суп по рецепту дома, вам не придется идти в кафе или ресторан, чтобы отведать его там. Ваш крем-суп получится не менее вкусным! Осталось выбрать, каким супчиком себя побалуете сегодня. Wday.ru рассказывает, как приготовить крем-суп из шампиньонов; крем-суп из тыквы; крем-суп из брокколи; крем-суп с курицей; крем-суп с сыром.

Крем-суп из шампиньонов

Пожалуй, самый популярный вид крем-супа — грибной крем-суп. Грибы в нем можно выбрать практически любые, неизменными ингредиентами в рецепте будут сливки и сыр.

Ингредиенты

Вода — 1 л

Шампиньоны — 1 кг

Сливки 20% — 500 мл

Сыр плавленый — 300 г

Масло сливочное — 100 г

Лук репчатый — 1 шт.

Мускатный орех — щепотка

Перец черный молотый — по вкусу

Соль — по вкусу 1

Как приготовить крем-суп из шампиньонов

Шампиньоны моем, нарезаем. Чистим лук, измельчаем. В кастрюле растапливаем сливочное масло и пассеруем в ней лук. Добавляем грибы и тоже обжариваем, пока шампиньоны не начнут сочиться.

Наливаем в кастрюлю воду и варим 10 минут. Сливаем воду в миску. Грибы измельчаем блендером до состояния пюре. Вливаем бульон обратно и снова ставим на огонь. После закипания вливаем сливки, перемешиваем и снова даем закипеть.

Помешивая, добавляем порциями плавленый сыр. Сыр должен полностью растопиться, а суп стать кремообразным. Солим, перчим, добавляем мускатный орех. Перемешиваем и спустя пару минут выключаем огонь. Креп-суп из шампиньонов можно подавать с зеленью и сухариками или гренками.

Крем-суп из тыквы

Этот суп многие любят готовить осенью, когда есть свежая тыква. К тому же яркий цвет блюда поднимет настроение даже в самую пасмурную и прохладную погоду. Для приготовления тыквенного крем-супа понадобятся…

Ингредиенты

Тыква — 1 кг

Лук — 200 г

Морковь — 150 г

Сливки 15% — 300 мл

Масло растительное — 30 мл

Вода — 0,6 л

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Зелень — 1 пучок 1

Как приготовить крем-суп из тыквы

Тыкву очищаем, нарезаем кубиками. Морковь натираем на терке, лук нарезаем кубиками. В кастрюлю наливаем масло, кладем лук и пассеруем 5 минут. Добавляем морковь и обжариваем вместе с луком еще 5 минут. Кладем тыкву и наливаем воду. Варим 20 минут, чтобы тыква стала мягкой.

Бульон сливаем в миску. Овощи в кастрюле измельчаем блендером. Добавляем сливки и снова пюрируем блендером. Вливаем немного бульона, чтобы суп получился кремообразным. Солим, перчим. Разогреваем суп на плите, не давая ему закипеть. Подаем в теплом виде с сухариками или хлебом.

Крем-суп из брокколи

Полезный и диетический суп, который можно всем.

Ингредиенты

Брокколи — 1 кочан

Шпинат — 1 пучок

Картофель — 3 шт.

Лук — 1 шт.

Корень сельдерея — 0,5 шт.

Сливки 20% — 150 мл

Масло растительное — 30 мл

Вода — 0,6 л

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу 1

Как приготовить крем-суп из брокколи