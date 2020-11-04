Чт, 5.11.2020

Крем-супы: пять быстрых и самых вкусных рецептов

Крем-суп. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Если захотелось приготовить на первое что-нибудь необычное и при этом сытное, крем-супы — отличный вариант, советует wday.ru.

Этот вид блюда всегда отличает нежный вкус и неповторимый вкус. Приготовив крем-суп по рецепту дома, вам не придется идти в кафе или ресторан, чтобы отведать его там. Ваш крем-суп получится не менее вкусным! Осталось выбрать, каким супчиком себя побалуете сегодня. Wday.ru рассказывает, как приготовить крем-суп из шампиньонов; крем-суп из тыквы; крем-суп из брокколи; крем-суп с курицей; крем-суп с сыром.

Крем-суп из шампиньонов

Пожалуй, самый популярный вид крем-супа — грибной крем-суп. Грибы в нем можно выбрать практически любые, неизменными ингредиентами в рецепте будут сливки и сыр.

Ингредиенты

  • Вода — 1 л   
  • Шампиньоны — 1 кг
  • Сливки 20% — 500 мл
  • Сыр плавленый — 300 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Мускатный орех —  щепотка
  • Перец черный молотый —   по вкусу
  • Соль — по вкусу

Как приготовить крем-суп из шампиньонов

Шампиньоны моем, нарезаем. Чистим лук, измельчаем. В кастрюле растапливаем сливочное масло и пассеруем в ней лук. Добавляем грибы и тоже обжариваем, пока шампиньоны не начнут сочиться.

Наливаем в кастрюлю воду и варим 10 минут. Сливаем воду в миску. Грибы измельчаем блендером до состояния пюре. Вливаем бульон обратно и снова ставим на огонь. После закипания вливаем сливки, перемешиваем и снова даем закипеть.

Помешивая, добавляем порциями плавленый сыр. Сыр должен полностью растопиться, а суп стать кремообразным. Солим, перчим, добавляем мускатный орех. Перемешиваем и спустя пару минут выключаем огонь. Креп-суп из шампиньонов можно подавать с зеленью и сухариками или гренками.

Крем-суп из тыквы 

Этот суп многие любят готовить осенью, когда есть свежая тыква. К тому же яркий цвет блюда поднимет настроение даже в самую пасмурную и прохладную погоду. Для приготовления тыквенного крем-супа понадобятся…

Ингредиенты

  • Тыква — 1 кг
  • Лук — 200 г
  • Морковь — 150 г
  • Сливки 15% — 300 мл
  • Масло растительное — 30 мл
  • Вода — 0,6 л
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Зелень — 1 пучок

Как приготовить крем-суп из тыквы

Тыкву очищаем, нарезаем кубиками. Морковь натираем на терке, лук нарезаем кубиками. В кастрюлю наливаем масло, кладем лук и пассеруем 5 минут. Добавляем морковь и обжариваем вместе с луком еще 5 минут. Кладем тыкву и наливаем воду. Варим 20 минут, чтобы тыква стала мягкой.

Бульон сливаем в миску. Овощи в кастрюле измельчаем блендером. Добавляем сливки и снова пюрируем блендером. Вливаем немного бульона, чтобы суп получился кремообразным. Солим, перчим. Разогреваем суп на плите, не давая ему закипеть. Подаем в теплом виде с сухариками или хлебом.

Крем-суп из брокколи

Полезный и диетический суп, который можно всем.

Ингредиенты

  • Брокколи — 1 кочан
  • Шпинат — 1 пучок
  • Картофель — 3 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Корень сельдерея — 0,5 шт.
  • Сливки 20% — 150 мл
  • Масло растительное — 30 мл
  • Вода — 0,6 л
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу

Как приготовить крем-суп из брокколи

Лук и корень сельдерея нарезаем средними кубиками. Обжариваем овощи в сковородке с маслом около 5 минут. Картофель нарезаем кубиками и добавляем к нему обжаренный сельдерей и лук. Овощи выкладываем в кастрюлю, заливаем водой и варим 5 минут. В это время брокколи нарезаем на соцветия, измельчаем шпинат.

Спустя 5 минут добавляем в кастрюлю с картофелем брокколи и шпинат. Когда суп дойдет до кипения, даем ему повариться 2 минуты. Выключаем плиту, даем супу немного остыть и пюрируем блендером. Вливаем в суп теплые сливки и снова включаем блендер. Солим, перчим. Разогреваем суп на плите, не доводя до кипения.

Крем-суп с курицей

Крем-суп, для приготовления которого понадобятся самые обычные продукты.

Ингредиенты

  • Филе курицы  — 200 г
  • Кабачок — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Сливки 20% — 200 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука —  1 ч. л.
  • Масло растительное — 30 мл
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый  — по вкусу

Как приготовить крем-суп с курицей

Филе нарезаем, кладем в кастрюлю с водой и ставим варить. Морковь, лук, кабачок нарезаем кубиками. Лук обжариваем на сковороде с маслом около 5 минут. В кастрюлю кладем морковь и варим вместе с курицей около 10 минут. В отдельную миску отливаем немного бульона и даем остыть. В кастрюлю добавляем обжаренный лук и кабачок и варим около 10 минут.

В миску наливаем сливки, добавляем муку, перемешиваем. Добавляем яйца, вливаем бульон, который оставляли остужать, и все хорошо перемешиваем вилкой.

Когда суп будет готов, даем ему остыть и хорошо пюрируем блендером. Вливаем в кастрюлю содержимое миски со сливками, хорошо перемешивая. Куриный суп-пюре готов. Приятного аппетита!

Крем-суп с сыром

Самый простой рецепт приготовления крем-супа с минимумом ингредиентов.

Ингредиенты

  • Сыр плавленый — 100 г
  • Картофель — 2 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Сливки — 100 мл
  • Вода — 200 мл
  • Масло сливочное — 30 г
  • Масло растительное — 30 мл
  • Зелень — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу

Как приготовить крем-суп с сыром

Лук и морковь нарезаем кубиками. Обжариваем овощи на сковороде с маслом 5 минут. Картофель чистим, нарезаем тонкими ломтиками и добавляем к луку с морковью. Все выкладываем в кастрюлю, заливаем водой и варим 15-20 минут. Вливаем в кастрюлю сливки, кладем сливочное масло и варим в течение 10 минут.

Добавляем кусочки плавленого сыра, солим, перчим. Снимаем кастрюлю с огня и блендером измельчаем ее содержимое до состояния крем-супа. Подаем суп с порубленной зеленью и сухариками.

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