Крем-супы: пять быстрых и самых вкусных рецептов

Если захотелось приготовить на первое что-нибудь необычное и при этом сытное, крем-супы — отличный вариант, советует wday.ru.
Этот вид блюда всегда отличает нежный вкус и неповторимый вкус. Приготовив крем-суп по рецепту дома, вам не придется идти в кафе или ресторан, чтобы отведать его там. Ваш крем-суп получится не менее вкусным! Осталось выбрать, каким супчиком себя побалуете сегодня. Wday.ru рассказывает, как приготовить крем-суп из шампиньонов; крем-суп из тыквы; крем-суп из брокколи; крем-суп с курицей; крем-суп с сыром.
Крем-суп из шампиньонов
Пожалуй, самый популярный вид крем-супа — грибной крем-суп. Грибы в нем можно выбрать практически любые, неизменными ингредиентами в рецепте будут сливки и сыр.
Ингредиенты
- Вода — 1 л
- Шампиньоны — 1 кг
- Сливки 20% — 500 мл
- Сыр плавленый — 300 г
- Масло сливочное — 100 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Мускатный орех — щепотка
- Перец черный молотый — по вкусу
- Соль — по вкусу
Как приготовить крем-суп из шампиньонов
Шампиньоны моем, нарезаем. Чистим лук, измельчаем. В кастрюле растапливаем сливочное масло и пассеруем в ней лук. Добавляем грибы и тоже обжариваем, пока шампиньоны не начнут сочиться.
Наливаем в кастрюлю воду и варим 10 минут. Сливаем воду в миску. Грибы измельчаем блендером до состояния пюре. Вливаем бульон обратно и снова ставим на огонь. После закипания вливаем сливки, перемешиваем и снова даем закипеть.
Помешивая, добавляем порциями плавленый сыр. Сыр должен полностью растопиться, а суп стать кремообразным. Солим, перчим, добавляем мускатный орех. Перемешиваем и спустя пару минут выключаем огонь. Креп-суп из шампиньонов можно подавать с зеленью и сухариками или гренками.
Крем-суп из тыквы
Этот суп многие любят готовить осенью, когда есть свежая тыква. К тому же яркий цвет блюда поднимет настроение даже в самую пасмурную и прохладную погоду. Для приготовления тыквенного крем-супа понадобятся…
Ингредиенты
- Тыква — 1 кг
- Лук — 200 г
- Морковь — 150 г
- Сливки 15% — 300 мл
- Масло растительное — 30 мл
- Вода — 0,6 л
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
- Зелень — 1 пучок
Как приготовить крем-суп из тыквы
Тыкву очищаем, нарезаем кубиками. Морковь натираем на терке, лук нарезаем кубиками. В кастрюлю наливаем масло, кладем лук и пассеруем 5 минут. Добавляем морковь и обжариваем вместе с луком еще 5 минут. Кладем тыкву и наливаем воду. Варим 20 минут, чтобы тыква стала мягкой.
Бульон сливаем в миску. Овощи в кастрюле измельчаем блендером. Добавляем сливки и снова пюрируем блендером. Вливаем немного бульона, чтобы суп получился кремообразным. Солим, перчим. Разогреваем суп на плите, не давая ему закипеть. Подаем в теплом виде с сухариками или хлебом.
Крем-суп из брокколи
Полезный и диетический суп, который можно всем.
Ингредиенты
- Брокколи — 1 кочан
- Шпинат — 1 пучок
- Картофель — 3 шт.
- Лук — 1 шт.
- Корень сельдерея — 0,5 шт.
- Сливки 20% — 150 мл
- Масло растительное — 30 мл
- Вода — 0,6 л
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
Как приготовить крем-суп из брокколи
Лук и корень сельдерея нарезаем средними кубиками. Обжариваем овощи в сковородке с маслом около 5 минут. Картофель нарезаем кубиками и добавляем к нему обжаренный сельдерей и лук. Овощи выкладываем в кастрюлю, заливаем водой и варим 5 минут. В это время брокколи нарезаем на соцветия, измельчаем шпинат.
Спустя 5 минут добавляем в кастрюлю с картофелем брокколи и шпинат. Когда суп дойдет до кипения, даем ему повариться 2 минуты. Выключаем плиту, даем супу немного остыть и пюрируем блендером. Вливаем в суп теплые сливки и снова включаем блендер. Солим, перчим. Разогреваем суп на плите, не доводя до кипения.
Крем-суп с курицей
Крем-суп, для приготовления которого понадобятся самые обычные продукты.
Ингредиенты
- Филе курицы — 200 г
- Кабачок — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Сливки 20% — 200 мл
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 1 ч. л.
- Масло растительное — 30 мл
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
Как приготовить крем-суп с курицей
Филе нарезаем, кладем в кастрюлю с водой и ставим варить. Морковь, лук, кабачок нарезаем кубиками. Лук обжариваем на сковороде с маслом около 5 минут. В кастрюлю кладем морковь и варим вместе с курицей около 10 минут. В отдельную миску отливаем немного бульона и даем остыть. В кастрюлю добавляем обжаренный лук и кабачок и варим около 10 минут.
В миску наливаем сливки, добавляем муку, перемешиваем. Добавляем яйца, вливаем бульон, который оставляли остужать, и все хорошо перемешиваем вилкой.
Когда суп будет готов, даем ему остыть и хорошо пюрируем блендером. Вливаем в кастрюлю содержимое миски со сливками, хорошо перемешивая. Куриный суп-пюре готов. Приятного аппетита!
Крем-суп с сыром
Самый простой рецепт приготовления крем-супа с минимумом ингредиентов.
Ингредиенты
- Сыр плавленый — 100 г
- Картофель — 2 шт.
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Сливки — 100 мл
- Вода — 200 мл
- Масло сливочное — 30 г
- Масло растительное — 30 мл
- Зелень — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
Как приготовить крем-суп с сыром
Лук и морковь нарезаем кубиками. Обжариваем овощи на сковороде с маслом 5 минут. Картофель чистим, нарезаем тонкими ломтиками и добавляем к луку с морковью. Все выкладываем в кастрюлю, заливаем водой и варим 15-20 минут. Вливаем в кастрюлю сливки, кладем сливочное масло и варим в течение 10 минут.
Добавляем кусочки плавленого сыра, солим, перчим. Снимаем кастрюлю с огня и блендером измельчаем ее содержимое до состояния крем-супа. Подаем суп с порубленной зеленью и сухариками.