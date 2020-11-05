Как подруги могут разрушать твою жизнь

Завести приятельницу, которая в чем-то тебе уступает и за счет этого повышать свою самооценку, устраивать личную жизнь, в принципе чувствовать себя неплохо на фоне менее привлекательного и интересного человека — такая дружба у представительниц прекрасного не редкость. Правда, чаще она встречается у молодых девушек.

В более старшем возрасте некрасивую подружку можно заменить на менее состоятельную, преуспевающую — одним словом на ту, которой можно рассказывать о своих возможностях или достижениях своего благоверного, наслаждаясь процессом самоутверждения и ростом своего величия на глазах.

2. Подруга вместо жилетки

Некоторым дамам не нравится самоутверждаться, им нужны подруги для выполнения другой жизненно важной функции — они им жалуются на жизнь. С одной стороны, мы все свои подругам любим рассказать, что у нас плохого, но при этом не забываем и хорошим поделиться.

Психологи советуют обращать внимание на процентное соотношение в общении. Если большую часть времени занимают монологи подруги с рассказами о трудностях ее жизни, а вам и слова не дают вставить — налицо явный перекос. И можно констатировать, что вместо дружбы, где все должно происходить на равных, вас просто используют в качестве жилетки.

3. Подруга как способ выживания

То же самое может происходить не только в плане эмоций, но и, например, в денежной сфере: подруга может продолжать общение, потому что у вас можно занять денег, есть какие-то нужные связи, знакомства. В таких ситуациях стоит иногда задумываться, что дает вам дружба с конкретным человеком, и что он получает от вас. Возможно, вы будете не приятно удивлены тем, что от вас нужны только какие материальные вещи, а все остальное, к примеру, ваши личные проблемы подругу особо не волнуют.

4. Зависть как основа дружбы

Вообще использование человека в своих корыстных целях женщинам свойственно гораздо больше, чем мужчинам. Уже не говоря о том, что для большинства женщин нет никаких табу — они спокойно могут обсуждать и даже осуждать одну свою подругу с другой и не испытывать при этом ни малейших угрызений совести. Связано это с тем, что женщины больше конкурируют с себе подобными в личном плане.

Если мужчины соревнуются по части достижений, то женщины завидуют внешним данным своих подруг, их обеспеченности, условиям жизни, наличию второй половинки. Не просто завидуют, а пытаются повторить, соответствовать, копировать то, что делает подруга. И здесь, конечно же, можно вспомнить про пластику: если одна подружка решила сделать губы/глаза/грудь, то вторая из кожи вон вылезет, но сделает тоже самое. Если одна подружка увлекается горнолыжным спортом, то и вторая подтянется — купит все, что надо, сколько бы это не стоило, и тоже пойдет заниматься.

Таких примеров женской дружбы-зависти в жизни очень много. Нам всегда хочется как у Машки, как у Дашки – почему-то постоянно кажется, что где-то там: у подружки, у коллеги, у блогера в Instagram есть то, чего нет у нее, а ей это очень нужно. Даже сравнение с детьми своих подруг, которые «учатся, добиваются, летят в космос, а ты нет», можно услышать только от женщины. А в основе всего этого лежит неуверенность в себе, заниженная самооценка, которую представительницы прекрасного пола частенько пытаются поднимать за счет своих подруг.

5. Непрошенные советы

Практически все женщины обсуждают свою личную жизнь с подругами, им важно выслушать их мнение по любому поводу. Поэтому довольно часто близкие подруги выступают в роли домашних психологов, советчиков, пытаются защищать интересы, наставить на путь истинный.

Иногда подруги бывают правы, и к ним, безусловно, стоит прислушиваться, особенно в том случае, когда вас связывает многолетняя дружба, и на вопрос: является ли это общение нужны и полезным для вас, вы можете дать однозначно утвердительный ответ. Но бывают ситуации, когда подруга выступает в роли непрошенного советчика, игнорирует ваше собственное мнение, проявляет при этом настойчивость, что не может не вызывать раздражения, так как ваши личные границы время от времени достаточно грубо нарушаются.

На самом деле, периодически стоит задаваться вопросом: как на тебя влияют подруги?

Какие именно отношения вас связывают?

Что лежит в основе вашего общения?

Общаетесь ли вы действительно на равных или играете специально отведенную вам в этих отношениях роль (жилетки, некрасивой подружки, кошелька)?

Любые перекосы и перегибы в общении с другим человеком, и даже то, что он вызывает у вас зависть, сообщают о каких-то проблемах. А для того, чтобы решать эти проблемы нужна не подруга, а квалифицированный психолог.

К слову сказать, некоторые женщины на вопрос, кто ваша лучшая подруга, без запинки отвечают — муж. Потому что он всегда выслушает или сделает вид, что слушает. Он точно не предаст, во всяком случае не побежит рассказывать другим знакомым, и не использует полученную информацию против вас. Если дает советы, то по делу, и в целом не заинтересован в том, чтобы как-то навредить, конкурировать, не станет завидовать и подставлять. Наверное, эти женщины просто счастливы в браке.