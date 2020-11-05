Как подруги могут разрушать твою жизнь

Дружба для женщин очень дорога и важна, но подруги не только помогают нам в трудных жизненных ситуациях и разделяют с нами моменты радости, но и могут отравлять жизнь, пишет «Лиза».
Несмотря на бытующее в социуме мнение, что женской дружбы не существует, для любой представительницы прекрасного пола очень важно общение с другими женщинами.
Считается, что на поведение женщин и мужчин в плане выбора компании повлияла эволюция и выживание. Мужчины ходили на охоту и сражались за место под солнцем сплоченным коллективом. Женщины оставались дома, берегли очаг, занимались воспитанием детей, собирали съедобные растения. Но и им нужно было общение с себе подобными. Поэтому между женщинами в общинах складывались достаточно близкие отношения, основанные на взаимной выручке и желании делиться последними новостями.
Можем ли мы дружить
Женская дружба по природе своей, безусловно, отличается от мужской. Мужчины к этому относятся со всей серьезностью — ради любимой они никогда не бросят друга, не оставят своих привычек и увлечений, которые плотно завязаны на друзьях. Женщина спокойно распрощается с подругой, с которой дружила годами, если она по какой-то причине не нравится ее избраннику. Тоже самое произойдет, если она заподозрит, что подруга имеет виды на ее мужчину или в чем-то превосходит ее, а потому представляет собой определенную угрозу для личной жизни.
При этом есть женщины, которые поддерживают отношения годами с одноклассницами, однокурсницами, с теми, с кем вместе работали много лет назад. Такие отношения вполне можно назвать проверенными временем. И отношения эти разные, поскольку понятие «женская дружба» многогранно. От почти родственных, когда вы с подругой на равных: поддерживаете друг друга, делитесь всем, иногда вместе проводите время, приглашаете на семейные торжества, вместе ездите в отпуск, до таких, которых и дружбой-то в прямом смысле слова не назовешь.
Разрушительная дружба
Завести приятельницу, которая в чем-то тебе уступает и за счет этого повышать свою самооценку, устраивать личную жизнь, в принципе чувствовать себя неплохо на фоне менее привлекательного и интересного человека — такая дружба у представительниц прекрасного не редкость. Правда, чаще она встречается у молодых девушек.
В более старшем возрасте некрасивую подружку можно заменить на менее состоятельную, преуспевающую — одним словом на ту, которой можно рассказывать о своих возможностях или достижениях своего благоверного, наслаждаясь процессом самоутверждения и ростом своего величия на глазах.
2. Подруга вместо жилетки
Некоторым дамам не нравится самоутверждаться, им нужны подруги для выполнения другой жизненно важной функции — они им жалуются на жизнь. С одной стороны, мы все свои подругам любим рассказать, что у нас плохого, но при этом не забываем и хорошим поделиться.
Психологи советуют обращать внимание на процентное соотношение в общении. Если большую часть времени занимают монологи подруги с рассказами о трудностях ее жизни, а вам и слова не дают вставить — налицо явный перекос. И можно констатировать, что вместо дружбы, где все должно происходить на равных, вас просто используют в качестве жилетки.
3. Подруга как способ выживания
То же самое может происходить не только в плане эмоций, но и, например, в денежной сфере: подруга может продолжать общение, потому что у вас можно занять денег, есть какие-то нужные связи, знакомства. В таких ситуациях стоит иногда задумываться, что дает вам дружба с конкретным человеком, и что он получает от вас. Возможно, вы будете не приятно удивлены тем, что от вас нужны только какие материальные вещи, а все остальное, к примеру, ваши личные проблемы подругу особо не волнуют.
4. Зависть как основа дружбы
Вообще использование человека в своих корыстных целях женщинам свойственно гораздо больше, чем мужчинам. Уже не говоря о том, что для большинства женщин нет никаких табу — они спокойно могут обсуждать и даже осуждать одну свою подругу с другой и не испытывать при этом ни малейших угрызений совести. Связано это с тем, что женщины больше конкурируют с себе подобными в личном плане.
Таких примеров женской дружбы-зависти в жизни очень много. Нам всегда хочется как у Машки, как у Дашки – почему-то постоянно кажется, что где-то там: у подружки, у коллеги, у блогера в Instagram есть то, чего нет у нее, а ей это очень нужно. Даже сравнение с детьми своих подруг, которые «учатся, добиваются, летят в космос, а ты нет», можно услышать только от женщины. А в основе всего этого лежит неуверенность в себе, заниженная самооценка, которую представительницы прекрасного пола частенько пытаются поднимать за счет своих подруг.
5. Непрошенные советы
Практически все женщины обсуждают свою личную жизнь с подругами, им важно выслушать их мнение по любому поводу. Поэтому довольно часто близкие подруги выступают в роли домашних психологов, советчиков, пытаются защищать интересы, наставить на путь истинный.
Иногда подруги бывают правы, и к ним, безусловно, стоит прислушиваться, особенно в том случае, когда вас связывает многолетняя дружба, и на вопрос: является ли это общение нужны и полезным для вас, вы можете дать однозначно утвердительный ответ. Но бывают ситуации, когда подруга выступает в роли непрошенного советчика, игнорирует ваше собственное мнение, проявляет при этом настойчивость, что не может не вызывать раздражения, так как ваши личные границы время от времени достаточно грубо нарушаются.
- Какие именно отношения вас связывают?
- Что лежит в основе вашего общения?
- Общаетесь ли вы действительно на равных или играете специально отведенную вам в этих отношениях роль (жилетки, некрасивой подружки, кошелька)?
Любые перекосы и перегибы в общении с другим человеком, и даже то, что он вызывает у вас зависть, сообщают о каких-то проблемах. А для того, чтобы решать эти проблемы нужна не подруга, а квалифицированный психолог.
К слову сказать, некоторые женщины на вопрос, кто ваша лучшая подруга, без запинки отвечают — муж. Потому что он всегда выслушает или сделает вид, что слушает. Он точно не предаст, во всяком случае не побежит рассказывать другим знакомым, и не использует полученную информацию против вас. Если дает советы, то по делу, и в целом не заинтересован в том, чтобы как-то навредить, конкурировать, не станет завидовать и подставлять. Наверное, эти женщины просто счастливы в браке.