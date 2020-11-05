Безвкусица! ТОП-6 пуховиков, которые давно вышли из моды: антитренды зимы

Пуховик с поясом-резинкой

Оставь эту модель в прошлом — сегодня пуховики, перетянутые поясом-резинкой уже неактуальны. Если тебе нравятся куртки приталенного кроя, советуем обратить внимание на модные в этом сезоне стеганые пальто или дутые куртки средней длины с полноценным поясом.

Пуховик с отделкой мехом

Может раньше обилие меха и намекало на твой уровень достатка, но сегодня модели, щедро украшенные меховыми вставками выглядят безвкусно и неэтично. Какие могут быть альтернативы? Во‑первых, присмотрись к шубам из эко-меха: это могут быть как пушистые модели, так и популярные «чебурашки». Во‑вторых, тебе подойдут дубленки: в этом сезоне особенно популярны объемные «авиаторы». А если ты все же хочешь выбрать пуховик, то лучше отдать предпочтение лаконичной модели без излишнего декора.

Расписной пуховик

Забудь этот некогда популярный тренд и никогда его больше не вспоминай. Если ты хочешь выделяться на фоне серой толпы, то лучше присмотрись к однотонным моделям ярких расцветок или, к примеру, с эффектом металлик.

4. Пуховик-платье

Давай сразу обозначим: есть пуховик, есть платье, и это две разные вещи. Мы не знаем, кто придумал скрестить два вида, но уверены, что этот человек вполне мог бы претендовать на Шнобелевскую премию. Так что, откладывай подальше это «чудо» (если вдруг тебе «посчастливилось» стать его обладательницей) и беги за новым пуховиком, актуальным этой зимой.

5. Пуховик-гусеница

Облегающие стеганые пуховики из, как правило, блестящего материала долгое время были популярны, но сегодня их время прошло. Перестань одеваться в «гусеницу» и обрати внимание на пуховики-коконы — в этом году на пике оверсайз. Также, отличным вариантом на зиму станут пуховики-одеяла — тепло, уютно и, главное, симпатично.

6. Короткий приталенный пуховик