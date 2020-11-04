Смотрите, как во время пандемии веселились богатые и знаменитые жители Таллинна

Гостей ждал современный ужин из пяти блюд от Дмитрия Демьянова, который включал в себя изысканное шампанское, тщательно отобранные вина и коньяк.

Помимо зрелищной музыкальной программы, было организовано также несколько показов мод, на которых в качестве моделей выступили женщины и мужчины, работа которых в обычной жизни не связана с модельным бизнесом.

Поистине зрелищным стал показ коллекции Gerli A. Chantelle IIX и украшений Glanz & Glamour от Salvatore Plata в музыкальном сопровождении виолончелистки Сильвии Ильвес и гитариста Пауля Нейтсова. Luxton boutique добавил вечеру страсти и игривости показами зимней коллекции нижнего белья La Perla и коллекции шелкового ночного белья O. Couture.

Gowri Stylehouse в свою очередь представил роскошную мужскую коллекцию, которую гостям продемонстрировали Пауль Нейтсов, Хенрик Норманн, Микк Лангепроон и модели Top Model Estonia.