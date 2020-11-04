Смотрите, как во время пандемии веселились богатые и знаменитые жители Таллинна

Ужин с эксклюзивной программой, организованный эстонским модельером Gerli A. Chantelle, собрал в легендарном таллиннском ресторане Gloria многих известных деятелей бизнеса, индустрии развлечений и политики.
Гостей ждал современный ужин из пяти блюд от Дмитрия Демьянова, который включал в себя изысканное шампанское, тщательно отобранные вина и коньяк.
Помимо зрелищной музыкальной программы, было организовано также несколько показов мод, на которых в качестве моделей выступили женщины и мужчины, работа которых в обычной жизни не связана с модельным бизнесом.
Поистине зрелищным стал показ коллекции Gerli A. Chantelle IIX и украшений Glanz & Glamour от Salvatore Plata в музыкальном сопровождении виолончелистки Сильвии Ильвес и гитариста Пауля Нейтсова. Luxton boutique добавил вечеру страсти и игривости показами зимней коллекции нижнего белья La Perla и коллекции шелкового ночного белья O. Couture.
Gowri Stylehouse в свою очередь представил роскошную мужскую коллекцию, которую гостям продемонстрировали Пауль Нейтсов, Хенрик Норманн, Микк Лангепроон и модели Top Model Estonia.
Вечер завершился выступлением Уку Сувисте под аккомпанемент Пауля Нейтсова. Гости услышали в том числе хит этого года “What Love Is”, с которым Уку Сувисте участвовал в отборочном туре “Евровидения”. Вечер вел Хенрик Норманн.