Морская или речная рыба: какую лучше запекать, жарить и варить, а какую можно есть сырой

Какая рыба легко прожарится и не будет приставать к сковороде? Какие приемы помогут приготовить отварную рыбу без неприятного запаха? А какое филе лучше выбрать для рыбных котлет? Zen.yandex.ru рассказывает о свойствах разной рыбы и о том, в каких блюдах она вкуснее.
Рыба намного полезнее, чем мясо. Она быстрее переваривается, содержит множество незаменимых аминокислот, включается в системы похудения и диетическое питание. Многие исследования показывают, что регулярное употребление рыбы снижает риск возникновения заболеваний сердца и сосудов. Также рыба в рационе позволяет улучшить настроение и уменьшает риск депрессивных состояний.
Но, несмотря на всю пользу, люди не едят рыбы столько, сколько нужно. Исследование в европейских странах отметило, что меньше всего едят рыбы в Германии, а больше всего – в Испании. При этом женщины едят рыбы в 6-7 раз больше, чем мужчины.
Из разных видов рыбы можно приготовить очень вкусные и полезные блюда. Главное, знать их особые свойства.
Какая рыба лучше подойдет для запекания?
У запекания много плюсов. При этом способе обработки сохраняется множество витаминов и питательных веществ, в блюдо можно добавлять гораздо меньше жира и масла, а рыба при этом получается нежной и мягкой. Большую рыбину можно целиком поместить в духовку, ее не надо разрезать на части.
Запечь можно практически любую рыбу, но вкус блюда зависит от множества моментов. Если вы готовите блюдо на праздничный стол, большое значение будет иметь количество костей. Для запекания лучше брать такой вид, в котором костей немного, ведь не всем нравится выбирать косточки. К таким видам относятся горбуша, скумбрия, палтус, сибас, кета, тунец, семга, лосось, морской окунь, муксун и другие.
Самые популярные виды рыб для запекания – это речная форель, сибас и дорадо. Они хороши тем, что имеют средний удобный размер и при этом не обладают специфическим вкусом. Но запекают и крупную рыбу – карпа, морскую форель, линя. Также можно запечь отдельно рыбное филе. Для этой цели подойдут треска, морской язык, лосось, горбуша, минтай. Если стоит цель приготовить диетическое блюдо, лучше брать налима, судака, навагу, щуку, треску.
Для запекания духовку нужно хорошо разогреть, а противень смазать растительным маслом и посыпать небольшим количеством крупной соли. Этот же способ подходит для жарки. В этом случае рыба не пригорит к поверхности.
Самый простой способ запекания – это под соляной корочкой. Дорадо в этом случае получается очень сочной.
Филе морской рыбы (хека, трески, пикши) можно запекать как самостоятельное блюдо, так и с добавлением картофеля.
Нежную и очень вкусную рыбу можно приготовить, если перед запеканием смешать ее с соусом табаско и вустерским соусом, а потом покрыть сырной смесью.
Горчично-соевый соус, который используется в качестве маринада, позволяет сделать рыбу настолько сочной, что она тает во рту.
Какую рыбу выбрать для жарки?
Жарить на гриле или сковороде можно практически любую морскую рыбу. Безусловно, самым безупречным блюдом можно назвать стейки из лосося. Также для жарки можно взять палтуса, морского окуня, дорадо, камбалу, минтая, скумбрию. Мясо у этих видов отличается нежной текстурой. К деликатесам можно отнести мойву, мякоть которой после обработки становится очень приятной на вкус.
Подходит для жарки и речная рыба. Но в дополнение к прекрасному вкусу идет большой минус в виде множества мелких костей. Жарить можно карпа, щуку, судака, пангасиуса.
Есть и другие нюансы. Речная форель считается благородной рыбой, но у нее достаточно сильный запах тины. Чтобы он не проявился, рыбу необходимо тщательно промыть в проточной воде, а затем замочить тушку в подсоленной жидкости на несколько часов.
Шеф-повара советуют брать для жарки рыбу комнатной температуры. Она не должна быть теплой или только что из холодильника. Если центр тушки холодный, вы рискуете пережарить рыбу по краям.
Чтобы рыба получилась сочной, ее можно обвалять в муке, смешанной с тертым сыром. В этом случае рыба также приобретет пикантную сырную нотку.
Обжарить рыбу можно в самой разной панировке. Сочная и мягкая рыбка получится в кунжутном кляре. Особенно хрустящей выйдет белая рыба, если обвалять ее в тертом картофеле. Также можно приготовить необычную панировку для рыбы из кокосовой стружки.
Из какой рыбы вкуснее шашлык?
Для шашлыка подойдет далеко не всякая рыба. Стоит выбирать достаточно жирную рыбу с плотной структурой филе. Также мякоть не должна разваливаться при жарке. Именно такая подойдет для приготовления на шампурах. Если же рыба может потерять свою форму, ее лучше готовить на решетке.
Очень вкусным получится шашлык из семги, форели, лосося, скумбрии, сома, тунца, морского языка.
Какую рыбу лучше варить?
Диетические блюда из рыбы очень хороши. Для них рыбу нужно сварить в бульоне или на пару. Отварную рыбу включают в специальные диеты для похудения, детское питание, а также в меню при лечении различных заболеваний. Но есть и множество других очень вкусных и здоровых блюд для обычного рациона.
Отварить в бульоне или на пару можно щуку, судака, палтуса, чира, морского языка, путассу, скумбрию, сардинеллу, морского окуня, камбалу, ставриду, треску.
Рыбу с нежной мякотью, как палтус или морской язык, лучше варить на пару. Можно варить тунца, но его нужно лишь слегка припустить, иначе он станет жестким. Среди рыб, которые для варки не подходят, можно отметить карася, леща, плотву, угря, миногу, чехонь, навагу, сазана и некоторых других. Вкус в этом случае будет не самый хороший. Также не варят селедку. Она придает вареным блюдам специфический неприятный привкус. Менее вкусные в вареном виде омуль, корюшка, чехонь. Их лучше жарить.
Для приготовления солянки и различных супов лучше брать треску, минтая, горбушу, стерлядь, судака и различных осетровых. Такая рыба хороша тем, что не дает горький вкус, а при варке не разваливается.
Наваристый бульон можно наготовить из корюшки, барабули, мойвы. Он пригодится для приготовления диетических блюд.
Сильный огонь для варки рыбы противопоказан. Так она утрачивает свой особенный вкус. После закипания стоит убавить огонь и оставить такую температуру, чтобы кипение было заметно лишь по небольшому движению жидкости в кастрюле.
Какую рыбу лучше коптить?
Специалисты говорят, что коптить можно практически любую рыбу. Главное условие для нее – рыба должна быть свежей. А чтобы она просолилась и прокоптилась равномерно, рыбу лучше выбирать одного вида и одинакового размера.
Для горячего копчения можно брать белугу, осетра, селедку, леща, треску, скумбрию, морского окуня, угря, язя, жереха. А идеальными для холодного копчения признаются нерка, карп, камбала, толстолобик, белуга, скумбрия, кета, лосось, белорыбица.
Вкуснее всего при копчении получается жирная рыба. Это салака, скумбрия, стерлядь, судак, сиг, сом, минтай, камбала, треска и пикша.
Тушки должны быть достаточно жирные и хорошо просоленные. И рыба ни в коем случае не должна быть перемороженной.
Из какой рыбы можно приготовить самые вкусные котлеты?
Для котлеток подходит практически любая рыба. Это может быть форель, треска, минтай, сом, горбуша, щука, пеленгас. Но лучше выбирать крупную рыбу, тогда котлеты получатся более сочными. Также рыбу нужно выбирать в зависимости от жирности. Если вы хотите приготовить сочные и жирные котлеты, то стоит купить скумбрию, севрюгу, сома, палтуса, салаку или ставриду. А для диетического блюда лучше подойдут треска, хек, пикша, минтай, речной окунь. Мясо в этих видах не такое жирное.
Рецептов вкусных рыбных котлеток очень много. Из путассу можно приготовить котлеты, хрустящие снаружи и сочные внутри. Также оригинальные рыбные котлеты получатся, если смешать рыбный фарш и морковь с соевым соусом.
Какая рыба не вызывает аллергии?
Рыба относится к достаточно опасным продуктам в части развития аллергических реакций. Проявления аллергии бывают настолько сильными, что реакция может наступить даже при вдыхании паров, которые появляются во время варки рыбы. И такая аллергия, как правило, преследует человека всю жизнь.
Наиболее распространена аллергия на красную рыбу, тунца, сома и угря. Также бывает аллергия на щуку, камбалу, анчоусов, сардин и другие виды рыб. Речная рыба реже вызывает аллергические реакции, чем морская.
Аллергикам рекомендуют давать белую рыбу – сайру, пикшу, хека, минтая, ледяную рыбу. На эти виды аллергические реакции бывают реже всего.
Какую рыбу можно есть сырой?
Многие виды рыб, особенно, пресноводные часто заражаются различными паразитами. Поэтому употребление сырой рыбы может быть достаточно опасным.
Среди видов, которые можно есть в сыром виде, стоит выбирать только морскую или океаническую рыбу, выловленную в соленых морях. Воды Балтийского, Северного и некоторых других морей достаточно пресные, поэтому рыба, которая в них водится, также может быть опасной.
Особенности приготовления некоторых рыб
Треска
Лучше выбирать охлажденные и максимально свежие тушки. Замороженная треска быстро становится рыхлой и водянистой, разваливается на куски. Плотное и нежирное мясо трески хорошо сочетается с пряными травами и оливковым маслом. Вкуснее всего ее готовить на пару или запекать.
Щука
Спектр применения этой рыбы очень широк. Фарш из щучьей мякоти подойдет для котлет и пельменей. Из рыбы можно приготовить супы или заливное. А еще ее можно отварить в бульоне или на пару, запечь или пожарить. Чтобы не появился привкус тины, в блюдо можно добавить различные пряности.
Судак
Обладает нежным и вкусным мясом, которое можно использовать практически во всех блюдах. Это универсальная рыба, которая сочетается с разными соусами. Главное – не пересушить это мясо, чтобы оно осталось сочным внутри.
Морская форель
Эту жирную рыбу хорошо жарить, запекать, коптить. Также из нее можно готовить тартар или карпаччо и есть свежей, если вы доверяете продавцу. Форель прекрасно сочетается с лимоном и каперсами.
Палтус
Обладает деликатным мясом, которое не рекомендуется замораживать. Его хорошо запекать или жарить, а вот варить не стоит. К палтусу лучше добавлять легкие нежирные соусы.
Зубатка
Эту жирную рыбу также лучше покупать только охлажденной. Она подходит для жарки, а при запекании из нее, скорее всего, вытечет слишком много сока.
Речной окунь
Мясо этой рыбы идеально подходит для супов. Бульон получается нежным и чуть сладковатым. А филе из крупной рыбы можно пожарить или закоптить.
Сиг
Сига можно варить на пару, жарить, запекать, подавать в сыром виде. Чтобы подчеркнуть вкус рыбы, можно использовать тархун.