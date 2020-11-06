Морская или речная рыба: какую лучше запекать, жарить и варить, а какую можно есть сырой

Рыба намного полезнее, чем мясо. Она быстрее переваривается, содержит множество незаменимых аминокислот, включается в системы похудения и диетическое питание. Многие исследования показывают, что регулярное употребление рыбы снижает риск возникновения заболеваний сердца и сосудов. Также рыба в рационе позволяет улучшить настроение и уменьшает риск депрессивных состояний.

Но, несмотря на всю пользу, люди не едят рыбы столько, сколько нужно. Исследование в европейских странах отметило, что меньше всего едят рыбы в Германии, а больше всего – в Испании. При этом женщины едят рыбы в 6-7 раз больше, чем мужчины.

Из разных видов рыбы можно приготовить очень вкусные и полезные блюда. Главное, знать их особые свойства.

Какая рыба лучше подойдет для запекания?

У запекания много плюсов. При этом способе обработки сохраняется множество витаминов и питательных веществ, в блюдо можно добавлять гораздо меньше жира и масла, а рыба при этом получается нежной и мягкой. Большую рыбину можно целиком поместить в духовку, ее не надо разрезать на части.

Запечь можно практически любую рыбу, но вкус блюда зависит от множества моментов. Если вы готовите блюдо на праздничный стол, большое значение будет иметь количество костей. Для запекания лучше брать такой вид, в котором костей немного, ведь не всем нравится выбирать косточки. К таким видам относятся горбуша, скумбрия, палтус, сибас, кета, тунец, семга, лосось, морской окунь, муксун и другие.

Самые популярные виды рыб для запекания – это речная форель, сибас и дорадо. Они хороши тем, что имеют средний удобный размер и при этом не обладают специфическим вкусом. Но запекают и крупную рыбу – карпа, морскую форель, линя. Также можно запечь отдельно рыбное филе. Для этой цели подойдут треска, морской язык, лосось, горбуша, минтай. Если стоит цель приготовить диетическое блюдо, лучше брать налима, судака, навагу, щуку, треску.

Для запекания духовку нужно хорошо разогреть, а противень смазать растительным маслом и посыпать небольшим количеством крупной соли. Этот же способ подходит для жарки. В этом случае рыба не пригорит к поверхности.

Самый простой способ запекания – это под соляной корочкой. Дорадо в этом случае получается очень сочной.

Филе морской рыбы (хека, трески, пикши) можно запекать как самостоятельное блюдо, так и с добавлением картофеля.

Нежную и очень вкусную рыбу можно приготовить, если перед запеканием смешать ее с соусом табаско и вустерским соусом, а потом покрыть сырной смесью.

Горчично-соевый соус, который используется в качестве маринада, позволяет сделать рыбу настолько сочной, что она тает во рту.

Какую рыбу выбрать для жарки?