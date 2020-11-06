Топ-7 самой модной обуви – 2020/2021, которая идеально походит к юбкам и платьям

Ботинки на шнуровке

В универсальности ботинок на шнуровке ты могла убедиться еще несколько сезонов назад — носить их можно с одеждой любого стиля, но особенно интересно они смотрятся на контрасте с женственными вещами. Мини-юбки и платья, плиссированные юбки, юбки с высоким разрезом, трикотажные платья или с принтом в цветочек — какую бы модель ты ни выбрала, она отлично сочетается с грубой обувью.

Челси

Главный конкурент ботинок на шнуровке и несомненный лидер в хит-параде трендов — челси на толстой подошве — также послужат отличной парой нарядам с юбкой. Сочетая их с длиной миди, главное – не ошибиться с высотой голенища. Если ты не хочешь визуально укоротить ноги или подчеркнуть их полноту, старайся выбирать модели, которые либо заканчиваются в области косточки (узкой части ноги), либо уходят за край юбки. Не допускай, чтобы между ботинками и подолом образовывался голый промежуток — он визуально режет ноги, тем самым забирая у тебя заветные сантиметры роста.

Высокие сапоги с широким голенищем

Если грубая обувь не для тебя и ты предпочитаешь классические сочетания, тебе подойдут высокие сапоги, широкие в голени. Это могут быть как модели-трубы (однотонные, яркие, декорированные тиснением или животным принтом), так и варианты с присборенным голенищем. Как и в случае с челси, здесь большую роль играет высота обуви. В варианте с миди лучше, если сапоги будут уходить за подол, создавая тем самым сплошную линию и плавный переход от одного слоя к другому. Что же касается мини, то тут важно, чтобы сапоги были до колена или выше. А вот модели высотой до середины икры заметно полнят ноги, так как их край приходится на широкую часть ноги.

Брутальные ботфорты

Еще один хит этого сезона — ботфорты на грубой подошве — придутся по вкусу поклонницам длины мини. Обязательно примерь их с актуальными юбками теннисистки, моделями с запахом на пуговицы, платьями-толстовками, а также удлиненными пиджаками или жилетами, надетыми вместо платья.

Казаки

Не спеши списывать казаки со счетов — они по‑прежнему актуальны и легко смогут составить пару твоим платьям и юбкам. Самый модный вариант внедрения обувь в стиле вестерн в осенне-зимний гардероб — дополнить ею образ с длинной оверсайз-рубашкой и школьным жилетом, надетым в качестве верхнего слоя.

Kitten heels

Самый модный каблук сезона — kitten heel — отличный вариант для девушек, которые любят быть на высоте, но не хотят жертвовать своим комфортом. Маленький аккуратный каблучок визуально вытянет ноги и подарит тебе чувство уверенности, но ты совсем не будешь его ощущать. Если хочешь усилить эффект и казаться еще выше, выбирай сапоги kitten heels с удлиненным мысом, который зрительно продолжает ноги.

Замшевые сапоги