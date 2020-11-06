Идеальные кудри в домашних условиях: семь проверенных лайфхаков

Зендая, Бейонсе, Шакира, Рианна: список звездных красавиц с роскошными вьющимися от природы волосами можно перечислять бесконечно. Однако даже обладательницам кудрявых волос нелегко уложить их так, чтобы завитки не распадались, не пушились и не приминались. Что уже говорить о тех, у кого волосы непослушные (ни прямые, ни вьющиеся). Однако спасение есть: российский стилист по волосам Леонид Романов поделился полезными советами, которые помогут усилить природную волнистость волос.
1. Если волосы чуть вьются и хотелось бы это подчеркнуть, есть специальные техники стрижек. Они будут подталкивать завиток к тому, чтобы тот закручивался сильнее, и формировать волнистую «крону». Заметьте: это именно техника, а не форма. Форма может быть любой — вытянутой, шарообразной, с укороченными прядями на макушке и длинными на затылке.
2. Используйте крупный гребень после мытья волос, когда вы уже нанесли уход и стайлинг. Массажные щетки и другие расчески не подойдут, они слишком разглаживают волосы.
3. Оставьте волосы сохнуть самостоятельно. Вы можете помогать им руками, скручивать в спирали.
4. Если нужно использовать фен, включите режим холодного воздуха или возьмите диффузор. А лучше — то и другое.
5. Не расчесывайтесь после сушки. Максимум — влажной рукой пройдитесь по волосам, сжимая и закручивая их по спирали. В конце можно взбить укладку руками у корней.
6. Если волны пушатся и вы хотите их дисциплинировать, нанесите разглаживающий стайлинг, возьмите бигуди или брашинг большого диаметра и накрутите волосы.
7. Можно нанести очень небольшое количество кондиционера или маски прямо на сухие волосы, и тогда волны будут более плавными.