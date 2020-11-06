Идеальные кудри в домашних условиях: семь проверенных лайфхаков

1. Если волосы чуть вьются и хотелось бы это подчеркнуть, есть специальные техники стрижек. Они будут подталкивать завиток к тому, чтобы тот закручивался сильнее, и формировать волнистую «крону». Заметьте: это именно техника, а не форма . Форма может быть любой — вытянутой, шарообразной, с укороченными прядями на макушке и длинными на затылке.

2. Используйте крупный гребень после мытья волос, когда вы уже нанесли уход и стайлинг. Массажные щетки и другие расчески не подойдут, они слишком разглаживают волосы.

3. Оставьте волосы сохнуть самостоятельно. Вы можете помогать им руками, скручивать в спирали.