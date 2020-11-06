Пт, 6.11.2020

Пять вещей, которых боятся мужчины в отношениях, но никому не рассказывают

Мужские страхи. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Даже у сильного пола есть свои страхи. Но мужчина их обычно скрывает. Наша задача — узнать и дать ему понять, что бояться нечего.

Мужчины и женщины окружены стереотипами, причем, с самого детства. «Не плачь, ты же мужчина», — говорят родители, и вот уже бедный мальчик пытается соответствовать мужским характеристикам. С возрастом их становится только больше. А потому, хоть мужчины и считаются сильным полом, в душе они тоже полны переживаний и страхов. Самые распространенные  - в материале «Лиза» перед тобой.

Моногамия на всю оставшуюся жизнь

Это основная причина, по которой многие мужчины до последнего оттягивают момент, когда надо остановиться на одной избраннице и полностью себя ей посвятить. И по этой же причине они так часто все портят. Можно не верить тем, кто утверждает, что мужчина от природы полигамен, но что-то в этом все же есть, потому что этот страх у большинства мужчин, как говорится, налицо.

Оказаться «под каблуком»

Мужское эго — весьма деликатная субстанция. А еще стереотипов в мужских компаниях чуть ли не больше, чем женских. Быть подкаблучником (что бы это ни значило) для них — самое страшное клеймо. Проблема в том, что мало кто может провести границу между мужчиной, уважающим мнение своей избранницы, и подкаблучником. Эта размытая граница и заставляет мужчин все время быть на чеку, чтобы не дать своей женщине загнать его под каблук.

Остаться брошенным

Этого боятся все. И мужчины — не исключение. Как бы они ни старались выглядеть невозмутимыми, в глубине души каждый боится все испортить или пережить предательство. Страх, что его любимая однажды уйдет, кажется им слабостью и чем-то таким «женским», поэтому вслух они об этом, как правило, не говорят, но зато могут удариться в беспочвенную ревность и подозрительность, что, конечно, намного хуже. Дай ему понять, что он — твой единственный и неповторимый, что с ним ты, как за каменной стеной, а потому никуда от него не собираешься.

Разочаровать свою избранницу

По отношению к мужчине всегда существует множество ожиданий, которые очень сложно оправдать. Многие представители сильного пола страдают от неуверенности и постоянного страха, что их возлюбленная встретит более достойного кандидата. Мужчина должен быть добытчиком и защитником, но проблема в том, что на каждого из них находится защитник и добытчик покруче. А главное — согласно распространенному стереотипу, которому приходится соответствовать, он во всем должен быть сильнее женщины. Разумеется, такой груз ответственности порождает страх неудачи.

Перестать получать удовольствие от секса

Страсть рано или поздно уходит из любых отношений, после чего они должны перейти на следующий этап. Если женщины, как правило, имеют представление о том, в чем этот новый этап отношений будет заключаться, то мужчины — не всегда. Именно поэтому они боятся этого момента, даже если до него еще далеко. Они просто не знают, что им делать дальше.

Бывают периоды, когда женщинам (не всем) вообще не до секса — беременность и рождение ребенка, например. Мужчины в такие моменты думают, что отношения рушатся. У них самих тоже бывают сложности с потенцией (возрастные, к примеру), которых они очень боятся, а еще больше боятся обсудить их вслух. К этому важно отнестись с пониманием.

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