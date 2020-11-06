Пять вещей, которых боятся мужчины в отношениях, но никому не рассказывают

Даже у сильного пола есть свои страхи. Но мужчина их обычно скрывает. Наша задача — узнать и дать ему понять, что бояться нечего.
Мужчины и женщины окружены стереотипами, причем, с самого детства. «Не плачь, ты же мужчина», — говорят родители, и вот уже бедный мальчик пытается соответствовать мужским характеристикам. С возрастом их становится только больше. А потому, хоть мужчины и считаются сильным полом, в душе они тоже полны переживаний и страхов. Самые распространенные - в материале «Лиза» перед тобой.
Моногамия на всю оставшуюся жизнь
Это основная причина, по которой многие мужчины до последнего оттягивают момент, когда надо остановиться на одной избраннице и полностью себя ей посвятить. И по этой же причине они так часто все портят.
Мужское эго — весьма деликатная субстанция. А еще стереотипов в мужских компаниях чуть ли не больше, чем женских. Быть подкаблучником (что бы это ни значило) для них — самое страшное клеймо. Проблема в том, что мало кто может провести границу между мужчиной, уважающим мнение своей избранницы, и подкаблучником. Эта размытая граница и заставляет мужчин все время быть на чеку, чтобы не дать своей женщине загнать его под каблук.
Этого боятся все. И мужчины — не исключение. Как бы они ни старались выглядеть невозмутимыми, в глубине души каждый боится все испортить или пережить предательство.
Разочаровать свою избранницу
По отношению к мужчине всегда существует множество ожиданий, которые очень сложно оправдать. Многие представители сильного пола страдают от неуверенности и постоянного страха, что их возлюбленная встретит более достойного кандидата. Мужчина должен быть добытчиком и защитником, но проблема в том, что на каждого из них находится защитник и добытчик покруче. А главное —
Перестать получать удовольствие от секса
Страсть рано или поздно уходит из любых отношений, после чего они должны перейти на следующий этап. Если женщины, как правило, имеют представление о том, в чем этот новый этап отношений будет заключаться, то мужчины — не всегда. Именно поэтому они боятся этого момента, даже если до него еще далеко. Они просто не знают, что им делать дальше.
Бывают периоды, когда женщинам (не всем) вообще не до секса — беременность и рождение ребенка, например. Мужчины в такие моменты думают, что отношения рушатся. У них самих тоже бывают сложности с потенцией (возрастные, к примеру), которых они очень боятся, а еще больше боятся обсудить их вслух. К этому важно отнестись с пониманием.