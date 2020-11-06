Пять вещей, которых боятся мужчины в отношениях, но никому не рассказывают

Мужчины и женщины окружены стереотипами, причем, с самого детства. «Не плачь, ты же мужчина», — говорят родители, и вот уже бедный мальчик пытается соответствовать мужским характеристикам. С возрастом их становится только больше. А потому, хоть мужчины и считаются сильным полом, в душе они тоже полны переживаний и страхов. Самые распространенные - в материале «Лиза» перед тобой.

Моногамия на всю оставшуюся жизнь

Это основная причина, по которой многие мужчины до последнего оттягивают момент, когда надо остановиться на одной избраннице и полностью себя ей посвятить. И по этой же причине они так часто все портят. Можно не верить тем, кто утверждает, что мужчина от природы полигамен, но что-то в этом все же есть , потому что этот страх у большинства мужчин, как говорится, налицо.

Оказаться «под каблуком»

Мужское эго — весьма деликатная субстанция. А еще стереотипов в мужских компаниях чуть ли не больше, чем женских. Быть подкаблучником (что бы это ни значило) для них — самое страшное клеймо. Проблема в том, что мало кто может провести границу между мужчиной, уважающим мнение своей избранницы, и подкаблучником. Эта размытая граница и заставляет мужчин все время быть на чеку, чтобы не дать своей женщине загнать его под каблук.

Остаться брошенным

Этого боятся все. И мужчины — не исключение. Как бы они ни старались выглядеть невозмутимыми, в глубине души каждый боится все испортить или пережить предательство. Страх, что его любимая однажды уйдет, кажется им слабостью и чем-то таким «женским», поэтому вслух они об этом, как правило, не говорят , но зато могут удариться в беспочвенную ревность и подозрительность, что, конечно, намного хуже. Дай ему понять, что он — твой единственный и неповторимый, что с ним ты, как за каменной стеной, а потому никуда от него не собираешься.

Разочаровать свою избранницу

По отношению к мужчине всегда существует множество ожиданий, которые очень сложно оправдать. Многие представители сильного пола страдают от неуверенности и постоянного страха, что их возлюбленная встретит более достойного кандидата. Мужчина должен быть добытчиком и защитником, но проблема в том, что на каждого из них находится защитник и добытчик покруче. А главное — согласно распространенному стереотипу, которому приходится соответствовать, он во всем должен быть сильнее женщины. Разумеется, такой груз ответственности порождает страх неудачи.

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