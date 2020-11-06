Семь заповедей, о которых сыну должна рассказать каждая мама

В качестве примера можете сказать: «Да, твоя будущая работа много скажет о том, кто ты такой. Очень важно, насколько ты ответственно будешь подходить к тому, чем занимаешься. От этого будет зависеть результат, но знай, что ничего не делать иногда тоже очень важно. Ты не должен быть постоянно чем-то занят. Так не должно быть. Я желаю тебе, чтобы ты любил себя и свою работу, но помнил, что жизнь состоит не только из нее».

Критическое мышление

Важно объяснить сыну не только то, что не стоит быть задирой и провоцировать конфликты, но и то, что он не обязан быть так называемым хорошим мальчиком. Вообще, обе эти формулировки крайне однобоки, а поэтому и не действенны.

Родитель на своем или сторонних примерах должен показать силу критического мышления и правильного взвешивания ситуации. Объясните, что важно уметь взвешивать все «за» и «против». Чтобы отточить это умение, приводите разные жизненные примеры, где нужно принять определенное решение. После обязательно рассуждайте, почему герой, попавший в ту или иную ситуацию, поступил так, а не иначе, и к чему это привело.

Только такой подход позволит будущему мужчине действовать актуально и адекватно, а не под влиянием эмоций.

Проявление нежности

Не нужно пытаться воспитать из сына спартанца, в частности, лишая его ласки, объятий и поцелуев. Подобное материнское или отцовское поведение может привести лишь к тому, что их мальчик станет мужчиной, который не умеет проявлять свои нежные чувства.

Во взрослом возрасте такие «люди-сухари», даже испытывая приятные эмоции, будут транслировать их крайне грубо, вплоть до того, что объект его нежности даже не поймет этого.

Мамам и папам не следует сдерживать себя в желаниях потискать своего малыша в детстве или обнять и погладить по спине уже подросшего сына. Важно научить мальчика показывать свою любовь. Он должен понимать, что если, например, не находятся нужные слова, но он хочет поддержать близкого человека, то простое объятие может все выразить.

Люби не за внешность

В раннем детстве у мальчиков, как и у девочек, формируются свои представления о красоте. Большую роль в этом играют родительские интересы, поведение и презентация себя.

Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок рос с убеждением, что красота — это конкретные критерии (зачастую только внешние), а все, что не соответствует им — не достойно его внимания, то с ранних лет показывайте сыну, каким многогранным является мир.

Подростку нужно дать понять, что модели на обложках журналов — это рекламный ход, и что обычная неотфотошопленная женщина выглядит иначе, но при этом не становится от этого хуже.

Уважай старших и звони родителям

Заключительным в этой статье (но не в жизни) будет пункт, касающийся отношения мальчика к родителям и другим взрослым.

Сын должен расти с пониманием, что когда он вырастет и станет жить самостоятельной жизнью, родителям все также важно будет знать, где он и чем занимается. Хотя бы раз в неделю. Чтобы вложить это осознание в голову ребенку, нужно со школьных лет его приучать к подобным звонкам, объясняя это тем, что вам важно слышать его голос или получать сообщения, в которых он рассказывает о своих делах. Такой подход поможет не потерять с годами связь с сыном, а такое, к сожалению, случается не редко.