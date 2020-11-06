Семь заповедей, о которых сыну должна рассказать каждая мама

Журнал «Лиза» собрал несколько важных советов, которые понадобятся родителям, если они хотят вырастить достойного мужчину из своего сына.
Воспитывать сына нисколько не проще, чем дочь, хотя и (почему-то) принято думать иначе. Чтобы вырастить в будущем уверенного в себе мужчину с правильными жизненными установками недостаточно того, чтобы перед его глазами были правильные мужские примеры. Важно, чтобы мальчик получил необходимое и правильно дозированное внимание мамы.
Собрали в этой статье самые важные материнские советы и слова поддержки сыну. Само собой, их количество может варьироваться в зависимости от ситуаций, которые возникают в процессе взросления, но то, о чем пойдет речь, можно сказать, является неотъемлемой базой.
Нет мужских видов спорта
Важно с детства не закладывать в голову ребенка, что футбол и хоккей, например, исключительно мужские виды спорта, а вот танцы или балет — занятия для девчонок. Тяга к спорту — это уже хорошо. Потому что быть активным, здоровым и общаться с друзьями — очень и очень важно.
Поддерживайте своего сына в любом случае, даже если его увлечение не соответствует вашим представлениям мужественности. Кроме того, не секрет, что интересы детей максимально подвижны. Сегодня им нравится одно, завтра — другое. Миссия родителей заключается в тактичной поддержке и наставлениях.
Вместо критики за выбор увлечения или неудачу в игре лучше скажите, как гордитесь его самоотдачей и старанием.
Научись готовить и стирать свою одежду
Само собой, по мере взросления (особенно в студенческие годы) любой молодой человек обретает (пусть даже самые элементарные) навыки готовки. Однако лучше приучать своего сына к азам кулинарного искусства и уборки в раннем возрасте. Мальчик должен расти с пониманием того, что он в состоянии сам о себе заботиться.
Ровно так, как и в ситуации со спортом, сыну следует объяснить, что уборка и готовка не имеют гендерного деления. В качестве аргумента можете привести в пример знаменитых шеф-поваров, большинство из которых именно мужчины.
Также отметим, что ваш сын начнет себя чувствовать намного увереннее, как только научится сам готовить разные вкусные блюда, содержать жилище в чистоте и стирать свои вещи.
Как бы странно это ни звучало, но мужчина, который приспособлен к жизни, сразу же попадает в категорию мужчин мечты.
Умей отдыхать
Воспитывая сыновей, большинство родителей уверены, что их нужно максимально занимать разной деятельностью. С одной стороны, это правильно, ведь высокая занятость воспитывает в детях организованность и ответственность, а также не оставляет им времени на глупости, которые особо опасны в подростковом возрасте.
Но, с другой стороны, бесконечное ориентирование мальчиков на достижение и результат может сыграть злую шутку. Даже в юном возрасте есть риск выгорания. Если это произойдет, то ваш сын устроит забастовку — пассивную или агрессивную. И будет прав.
Вся эта долгая подводка ведет к простому, но важному призыву: не определяйте своего сына исключительно через его работу (тренировки и учеба — это полноценная и сложная работа). Учите ребенка не только работать, но и отдыхать.
В качестве примера можете сказать: «Да, твоя будущая работа много скажет о том, кто ты такой. Очень важно, насколько ты ответственно будешь подходить к тому, чем занимаешься. От этого будет зависеть результат, но знай, что ничего не делать иногда тоже очень важно. Ты не должен быть постоянно чем-то занят. Так не должно быть. Я желаю тебе, чтобы ты любил себя и свою работу, но помнил, что жизнь состоит не только из нее».
Критическое мышление
Важно объяснить сыну не только то, что не стоит быть задирой и провоцировать конфликты, но и то, что он не обязан быть так называемым хорошим мальчиком. Вообще, обе эти формулировки крайне однобоки, а поэтому и не действенны.
Родитель на своем или сторонних примерах должен показать силу критического мышления и правильного взвешивания ситуации. Объясните, что важно уметь взвешивать все «за» и «против». Чтобы отточить это умение, приводите разные жизненные примеры, где нужно принять определенное решение. После обязательно рассуждайте, почему герой, попавший в ту или иную ситуацию, поступил так, а не иначе, и к чему это привело.
Только такой подход позволит будущему мужчине действовать актуально и адекватно, а не под влиянием эмоций.
Проявление нежности
Не нужно пытаться воспитать из сына спартанца, в частности, лишая его ласки, объятий и поцелуев. Подобное материнское или отцовское поведение может привести лишь к тому, что их мальчик станет мужчиной, который не умеет проявлять свои нежные чувства.
Во взрослом возрасте такие «люди-сухари», даже испытывая приятные эмоции, будут транслировать их крайне грубо, вплоть до того, что объект его нежности даже не поймет этого.
Мамам и папам не следует сдерживать себя в желаниях потискать своего малыша в детстве или обнять и погладить по спине уже подросшего сына. Важно научить мальчика показывать свою любовь. Он должен понимать, что если, например, не находятся нужные слова, но он хочет поддержать близкого человека, то простое объятие может все выразить.
Люби не за внешность
В раннем детстве у мальчиков, как и у девочек, формируются свои представления о красоте. Большую роль в этом играют родительские интересы, поведение и презентация себя.
Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок рос с убеждением, что красота — это конкретные критерии (зачастую только внешние), а все, что не соответствует им — не достойно его внимания, то с ранних лет показывайте сыну, каким многогранным является мир.
Подростку нужно дать понять, что модели на обложках журналов — это рекламный ход, и что обычная неотфотошопленная женщина выглядит иначе, но при этом не становится от этого хуже.
Уважай старших и звони родителям
Заключительным в этой статье (но не в жизни) будет пункт, касающийся отношения мальчика к родителям и другим взрослым.
Сын должен расти с пониманием, что когда он вырастет и станет жить самостоятельной жизнью, родителям все также важно будет знать, где он и чем занимается. Хотя бы раз в неделю. Чтобы вложить это осознание в голову ребенку, нужно со школьных лет его приучать к подобным звонкам, объясняя это тем, что вам важно слышать его голос или получать сообщения, в которых он рассказывает о своих делах. Такой подход поможет не потерять с годами связь с сыном, а такое, к сожалению, случается не редко.
Также мальчик должен понимать, что уважать старших (не хамить им, уступать место в транспорте или помогать) — это нормально. Но при этом важно сочетать этот момент с критическим мышлением, о котором мы говорили выше. Ребенок не должен слепо доверять и уступать человеку только из-за его возраста. Научите сына правильно оценивать слова и поведение других взрослых, проигрывая дома разные ситуации.