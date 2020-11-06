Девятидневная диета Маргариты Королевой

Первые три дня питание состоит из приготовленного особым образом риса. При этом стоит есть только золотистый или белый длиннозерный (басмати).

Готовить рис стоит по следующему рецепту: замочи в холодной воде 250 граммов риса и оставь его на ночь. Утром потребуется несколько раз промыть рис, залить водой в соотношении 1:2 и отварить в течение 15 минут, не добавляя соли. Получившееся количество риса делится на шесть порций, следовательно, шесть приемов пищи, последний прием не позже 7 вечера. В течение дня допустимо съесть три чайные ложки меда (только не вместе с рисом!). Необходимо выпить 2.5литра воды, не меньше. Можно пить зеленый чай, он будет стимулировать процесс очищения и похудения.