Диетолог Маргарита Королева разработала методику для похудения, которая помогла похудеть многим звездам шоу-бизнеса. Вы готовы протестировать программу на себе?
Девятидневная диета Маргариты Королевой – одна из самых популярных и эффективных методик снижения веса. По сути, это цепь, состоящая из трех монодиет, которые следуют друг за другом. Предупреждаем сразу: тем, кто привык себя баловать сладостями и шашлыками, соблюдать правила будет нелегко. Но тем, кто справится, эффект практически гарантирован, пишет «Домашний Очаг».
Особенности: состоит из 3-х частей
Результат: можно сбросить до 10 кг!
Дополнительные эффекты: очищение кишечника, легкий переход на правильное питание после завершения диеты
- Употреблять пищу небольшими порциями, при этом есть рекомендуется часто, не делая длительных голодных пауз
- Очень важно во время диеты поддерживать водный баланс, для этого рекомендуется выпивать по 2.5 литров воды в день
- Важно! Воду необходимо пить за полчаса до еды, либо спустя час
- Последний прием пищи должен состояться раньше семи вечера, после этого можно только пить воду
- Диета вариативна, но некоторые позиции будут под строгим запретом – это алкогольные, газированные и сладкие напитки, соль, приправы, даже натуральные специи
- Для приготовления еды используют наиболее здоровые способы обработки – варка, тушение, запекание, пропаривание
- Переедание строго запрещено!
Первые три дня питание состоит из приготовленного особым образом риса. При этом стоит есть только золотистый или белый длиннозерный (басмати).
Готовить рис стоит по следующему рецепту: замочи в холодной воде 250 граммов риса и оставь его на ночь. Утром потребуется несколько раз промыть рис, залить водой в соотношении 1:2 и отварить в течение 15 минут, не добавляя соли. Получившееся количество риса делится на шесть порций, следовательно, шесть приемов пищи, последний прием не позже 7 вечера. В течение дня допустимо съесть три чайные ложки меда (только не вместе с рисом!). Необходимо выпить 2.5литра воды, не меньше. Можно пить зеленый чай, он будет стимулировать процесс очищения и похудения.
Кончено, рис быстро надоест, но так же быстро наступает второй этап диеты – куриный. Известно, что белое мясо выступает в роли поставщика легкоусвояемого белка, и всех незаменимых аминокислот, витаминов и минералов. Рацион на весь день составляет цыпленок весом 1200 г, приготовленный на пару. Все по принципу первого этапа: делим на 6 порций и съедаем в течение дня, последний прием не позже. Не забываем сохранять водный баланс – 2.5 литров, а вот побаловать себя медом, увы, уже нельзя.
На третий этап диеты возложена особенная роль финальной стадии диеты: три дня на одних овощах. За эти три дня организм обогатится клетчаткой, пищевые волокна очистятся от шлаков и токсинов. Правила такие же – никакой соли, специй, маринадов, квашеные овощи попадают под запрет. Выбор овощей каждый осуществляет по своему вкусу, можно брать любые овощи кроме картошки. На день отводится около 800 граммов овощей, это количество делится на шесть приемов пищи – знакомая вам схема. Три чайных ложки меда подсластят воду (ее в эти дни нужно выпить 2 литра) и зеленый чай (количество — на ваше усмотрение).
Кто хоть раз сидел на диетах, знает: избавится от лишнего веса проще, чем закрепить результат. Если сразу же после диеты вновь накинуться на жирную пищу – шансы удержать вес под контролем равны нулю. Принципы здорового питания распространяются не только на саму диету, но и на период сохранения результата, то есть на всю жизнь.