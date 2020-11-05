Пять типов брюк, которые не идут ни одному типу фигуры

Тем не менее, стоит остерегаться вещей, которые не только перешли в категорию антитрендов, но и портят пропорции вашего тела, делая фигуру непривлекательной. К ним относятся:

джеггинсы

Этот гибрид джинсов и леггинсов был в моде лет 7 назад, когда каждая модница считала своим долгом пополнить гардероб подобной моделью. Джеггинсы отличаются облегающим фасоном из хорошо тянущейся ткани, резинкой на поясе и отсутствием молний и пуговиц. Поэтому образ с ними выглядит слишком дешево и вызывающе, а тонкая трикотажная ткань, из которой они сделаны, только подчеркивает недостатки фигуры и выделяет лишние сантиметры на бедрах и талии.

Штаны с низкой посадкой

Неважно, о чем идет речь – классические брюки, прогулочные джинсы или спортивные вещи, заниженная талия осталась в 2000-х. Такие фасоны разбивают фигуру, удлиняя туловище и делая короче ноги, кроме того, они очень подчеркивают бока и живот, что не украшает даже стройные формы. Замените их на модели со средней или высокой посадкой.

Шаровары

Женщины любили их за удобство, невесомую ткань и универсальность. Сейчас стилисты не перестают указывать: шаровары – это признак безвкусицы, и их недопустимо носить даже на отдыхе. Если вы любите штаны из легких тканей, обратите внимание на кюлоты и палаццо.

Капри

Эту модель сложно назвать брюками, но она одновременно далека от шорт. Своеобразный гибрид стилисты рекомендуют выбросить в мусор немедленно, ведь он укорачивает ноги, делает толстыми икры и ломает пропорции тела. Замените капри классическими укороченными брюками со стрелками.

Брюки из тонкой ткани на эластичной резинке