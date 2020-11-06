Женский гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября: три знака Зодиака ждут перемены в личной жизни

Представительницам зодиакальных созвездий важно помнить о том, что позитивный настрой — это уже половина успеха, а значит, нужно бороться со стрессом, чтобы в жизни не было места разочарованиям и промахам.

Женщина-Овен

Женщинам-Овнам на этой неделе астрологи рекомендуют сосредоточиться на деловой сфере. Активность звезд и планет будет позитивной, а значит, удастся преуспеть в делах. В период с 9 по 13 ноября успех будет зависеть от умения вовремя выполнять дела и не забывать о восполнении запасов энергии. В выходные дни на пользу пойдут медитации и практики, позволяющие быстро восстанавливать силы и справляться с сильными эмоциями.

Женщина-Телец

Тельцам астрологи рекомендуют быть более решительными, причем не только в работе, но и во всем, что касается личной жизни. Деловая активность и умение сосредоточиться быстро приведут к первым успехам. В личных отношениях смелость придаст сил для серьезного разговора, благодаря которому получится глубже понять партнера или не упустить шанса познакомиться с тем, кто вызывает симпатию.

Женщина-Близнецы

Дамам этого знака астрологи рекомендуют больше времени проводить с семьей. На этой неделе поддержка со стороны близких поможет без труда завоевывать новые вершины. Удачной идеей во вторую неделю ноября будет смена имиджа. Новый образ поможет повысить самооценку и не бояться нового. В общении астрологи рекомендуют находить компромиссы — конфликты лишь усугубят положение, и их нужно избегать.

Женщина-Рак

Ракам на этой неделе астрологи рекомендуют обратить внимание на свое настроение. Дурные мысли, грусть и тоска будут тормозить развитие и не дадут ни малейшего шанса заявить о себе. Медитации на наполнение женкой энергией помогут настроиться на успех и с оптимизмом смотреть в будущее. Благодаря таким практикам получится привлечь успех в деловой среде и очаровывать окружение, располагая к себе людей.

Женщина-Лев

Эта неделя ноября будет для Львиц успешной как в деловой среде, так и в любовных делах. Достичь процветания в этих сферах жизни получится, если внимательно следить за собой и не допускать агрессии. Безусловно, активность и напор позволят быстрее достичь цели, однако отрицательные эмоции приведут к тому, что репутация будет безнадежно испорчена. Кроме того, проявление дурных черт характера оттолкнет от Львиц окружающих.

Женщина-Дева

С понедельника по пятницу Девы смогут значительно продвинуться в делах. На этой неделе энергетика звезд и планет позволяет активно бороться за свое благополучие, а также привлекать финансовый достаток за счет блестяще выполненной работы. Выходные астрологи рекомендуют посвятить укреплению семейных отношений, а одиноким Девам — привлекать любовь и не отказываться от новых знакомств.

Женщина-Весы