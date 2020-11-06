Михаил Лабковский: «Чтобы выйти замуж надо сказать: «Меня не устраивают случки по четвергам»

Михаил Лабковский уверен: если женщина мечтает о замужестве, то она не должна идти на компромиссы. Ведь, по словам психолога, мужчины не возьмут на себя ответственность вступить в брак, если его к этому не подтолкнуть. Он также предупреждает, что не стоит питать иллюзий, если избранник все равно не соглашается на развитие отношений.

«Чтобы выйти замуж надо на каждом этапе сказать: «Семен, меня не устраивают наши случки по четвергам. Я хочу другого». Он говорит «да» и вы начинаете встречаться по-человечески. Дальше: «Семен, я хочу, чтобы мы начали жить вместе». Если говорит: «Не готов», — до свидания. Здоровый человек выбирает себя, а невротик — отношения. В этом огромная пропасть между теми, кто выходит замуж по 15 раз, и теми, кто ни разу», — делился он.

К слову, сам 59-летний психолог сейчас одинок. Он отмечает, что не собирается крутить романы с красивыми куклами, а намерен жениться только на интересной и самодостаточной женщине. «Я не женат, потому что не встретил невесту, — признавался Лабковский. — Кстати, я не говорил этой фразы, что «здоровая женщина не хочет замуж». Это вырвано из контекста. Знаете, какой был смысл? Здоровая женщина хочет не замуж, а влюбиться, иметь отношения, жить вместе и только когда захочет детей, захочет и замуж. А те, кто вместо «здрасте», сразу замуж — это не очень здоровая фигня. Так вот у меня ровно такая история. Мне бы сначала влюбиться».