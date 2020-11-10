Женщина года: к сожалению, в Эстонии число зараженных недостаточное, чтобы проводить исследования

Титула «Женщина года» удостоилась микробиолог и вирусолог, профессор микробиологии и вирусологии Тартуского университета, глава научного совета по борьбе с COVID-19 Ирья Лутсар. «Молодой женщиной-предпринимательницей» была названа основатель платформы CareMate услуг по уходу на дому и личной гигиене для людей всех возрастов - Марион Тедер.

«Данная идея пришла ко мне по собственной необходимости. Я сама растила своего младшего брата и в тоже время была помощницей родителям каждый день», - делится Марион, ведь у нее было тяжелое детство: отец - шизофреник, мать - инвалид, а брату диагностировали синдром Аспергера. Поэтому девочка с детства приучилась помогать окружающим.

«Данная идея пришла ко мне по собственной необходимости. Я сама растила своего младшего брата и в тоже время была помощницей родителям каждый день», - делится Марион, ведь у нее было тяжелое детство: отец шизофреник, мать - инвалид, а брату диагностировали синдром Аспергера. Поэтому девочка с детства приучилась помогать окружающим.

Уже в зрелом возрасте Марион поехала в Англию, где стала опекуном. «Исходя их своего опыта, а также из чувства, что помогать другим это действительно потрясающе, возникло желание, чтобы опекунов стали больше ценить, поэтому зародилась данная идея – совершить изменения в сфере ухода» - рассказывает девушка.

Миссия в CareMate - оказывать поддержку и помощь семьям с тяжелым бременем заботы, чтобы каждый мог реализовать свой максимальный потенциал.

Есть ли в Эстонии другие предпринимательства, которые занимаются тем же?

«Такого стартапа нет. В основном это дома по уходу и агентства по уходу на дому. Или же это люди, вызванные путем сотрудничества с социальным работником из местных самоуправлений. А именно такой конкретной платформы, где сам можешь заказать помощника при любой необходимости в нужное время и место – такого ранее в Эстонии не было.

Я правильно понимаю, что помощника можно заказать как на более короткий период, так и на длинный?

«Да, на завтра или на сегодня, на час или три раза в день – по мере необходимости».

Сколько людей задействованы в вашей организации?

«На нашей платформе зарегистрировано более 700 человек. Мы проводим для каждого быстрое обучение. Активных членов платформы более 200 человек».

Что бы вы посоветовали молодым женщинам предпринимателям?

«Не стоит разбрасываться своими мыслями. Если действительно на сердце не спокойно, стоит создать свое дело», - делится Марион.

Интервью с «Женщиной года» профессором Ирьей Лутсар

Что такое феминизм для вас?

«Я считаю, что экстремальность не должна нигде проявляться. В моем понимании в мире существуют два равных пола – женщины и мужчины, и у каждого есть свои роли. Я не думаю, что один пол лучше другого. Женщины должны поддерживать мужчин, а мужчины - женщин».