Женщина года: к сожалению, в Эстонии число зараженных недостаточное, чтобы проводить исследования

На праздничном вечере, посвященном 28-летию Эстонской ассоциации женщин-предпринимателей, были объявлены «Женщина года» и «Молодая женщина-предприниматель».
Титула «Женщина года» удостоилась микробиолог и вирусолог, профессор микробиологии и вирусологии Тартуского университета, глава научного совета по борьбе с COVID-19 Ирья Лутсар. «Молодой женщиной-предпринимательницей» была названа основатель платформы CareMate услуг по уходу на дому и личной гигиене для людей всех возрастов - Марион Тедер.
«Данная идея пришла ко мне по собственной необходимости. Я сама растила своего младшего брата и в тоже время была помощницей родителям каждый день», - делится Марион, ведь у нее было тяжелое детство: отец - шизофреник, мать - инвалид, а брату диагностировали синдром Аспергера. Поэтому девочка с детства приучилась помогать окружающим.
«Данная идея пришла ко мне по собственной необходимости. Я сама растила своего младшего брата и в тоже время была помощницей родителям каждый день», - делится Марион, ведь у нее было тяжелое детство: отец шизофреник, мать - инвалид, а брату диагностировали синдром Аспергера. Поэтому девочка с детства приучилась помогать окружающим.
Уже в зрелом возрасте Марион поехала в Англию, где стала опекуном. «Исходя их своего опыта, а также из чувства, что помогать другим это действительно потрясающе, возникло желание, чтобы опекунов стали больше ценить, поэтому зародилась данная идея – совершить изменения в сфере ухода» - рассказывает девушка.
Миссия в CareMate - оказывать поддержку и помощь семьям с тяжелым бременем заботы, чтобы каждый мог реализовать свой максимальный потенциал.
Есть ли в Эстонии другие предпринимательства, которые занимаются тем же?
«Такого стартапа нет. В основном это дома по уходу и агентства по уходу на дому. Или же это люди, вызванные путем сотрудничества с социальным работником из местных самоуправлений. А именно такой конкретной платформы, где сам можешь заказать помощника при любой необходимости в нужное время и место – такого ранее в Эстонии не было.
Я правильно понимаю, что помощника можно заказать как на более короткий период, так и на длинный?
«Да, на завтра или на сегодня, на час или три раза в день – по мере необходимости».
Сколько людей задействованы в вашей организации?
«На нашей платформе зарегистрировано более 700 человек. Мы проводим для каждого быстрое обучение. Активных членов платформы более 200 человек».
Что бы вы посоветовали молодым женщинам предпринимателям?
«Не стоит разбрасываться своими мыслями. Если действительно на сердце не спокойно, стоит создать свое дело», - делится Марион.
Интервью с «Женщиной года» профессором Ирьей Лутсар
Что такое феминизм для вас?
«Я считаю, что экстремальность не должна нигде проявляться. В моем понимании в мире существуют два равных пола – женщины и мужчины, и у каждого есть свои роли. Я не думаю, что один пол лучше другого. Женщины должны поддерживать мужчин, а мужчины - женщин».
Как у вас получается совмещать работу с семьей, вам хватает 24 часа в сутках?
«Мое счастье, что у меня, естественно, уже нет маленьких детей. Дети уже выросли, а у внуков есть свои родители. Но и не скажу, что было легко. По жизни мне очень много помогала моя тетя, которая переехала к нам, когда у нас в семье родился сын. Это было в 1985 году. Тогда она приехала всего на год, но осталась на 10 лет. На ней остались многие домашние заботы, поэтому я не беспокоилась, если куда-то уезжала или поздно возвращалась, - рассказывает Ирья. - Помню, что и воспитатель из детского сада ребенка приводила домой, так что такие случаи тоже имели место быть».
Лутсар также считает, что необходимо поощрять молодежь, а в семьях, как было принято и раньше, стоит помогать и вместе воспитывать детей.
«Женщине, чтобы добиться успеха, не нужно ни от чего отказываться», - отмечает она, что сегодня карьера и семейная жизнь улучшают друг друга.
На вопрос, носит ли главной вирусолог страны маску, Ирья однозначно ответила, что носит. Правда делает она это в помещениях и местах, где сложно соблюдать дистанцию. Ирье советует следовать данному правилу и все будет хорошо. На улице же Ирье маску не носит.
Стоит ли Эстония на пороге открытия вакцины от коронавируса?
В видео данного момента нет, но Ирье сказала следующее:
«Вам не понравится, что я сейчас скажу, но в Эстонии слишком мало заболевших, чтобы проводить полномасштабные исследование. Необходимо больше зараженных для тестирования и выявления вакцины», - рассказал в интервью Лутсар.
«Эстония однозначно возьмет в оборот использования вакцину, которая будет эффективна и это будет доказано, а также она будет хорошо переноситься. Я сама уже не могу дождаться вакцину, но я не верю, что она появится раньше следующего года», - поделилась Ирье.