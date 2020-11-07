Матери 14 мальчиков понадобилось почти 30 лет, чтобы родить себе первую дочь

«Я даже не знаю, есть ли у моей мамы какая-нибудь розовая одежда или что-нибудь в этом роде», — рассказал журналистам старший сын пары, 28-летний Тайлер, пишет Life.ru .

Малышка появилась на свет здоровой, её вес составлял 3,4 килограмма. И, как заявил отец, это был самый неожиданный «подарок судьбы», который только можно получить. Они с супругой начали встречаться ещё во время учёбы в колледже, уже к окончанию университета у них родились первые трое сыновей. Очевидно, что теперь в доме супругов всё же появятся вещи для девочек.