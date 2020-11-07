Ловим сигналы по знаку зодиака: как понять, что мужчина решил расстаться?

Много написано на тему того, как понять чувства близкого человека и узнать о том, влюблен ли он. Существует немало способов определить и то, что близкий человек хочет расстаться. Астрологи полагают, что каждому знаку зодиака присуще разное поведение. Женщинам стоит взять их советы на заметку, чтобы сразу понять, если их решили бросить.

Овны

Представители знака Овна — честные и не будут лишний раз юлить. В своих чувствах они признаются открыто, сразу начинают ухаживать. А вот если мужчина задумается о расставании, то еще до сделанного им признания все будет ясно. Весь язык его тела будет демонстрировать, что ему рядом с вами не место.

Тельцы

Мужчины-Тельцы — очень активные ухажеры. Добившись партнерши, они продолжают осыпать ее комплиментами, устраивать маленькие праздники и дарить цветы без повода. Если это поведение меняется — есть повод задуматься. Возможно, все эти знаки внимания уже получает другая? Еще одна проблема, что Телец не захочет причинить партнерше много боли, поэтому будет оттягивать прощание до последнего. Если Телец стал задумчив и часто смотрит печальным взглядом — вероятно, обдумывает, как лучше бросить любимую.

Близнецы

Близнецы просто не могут быть одни — это касается развлечений и личной жизни. Они постоянно окружены друзьями и приятелями, но затем начинают уделять большую часть своего внимания партнерше. Они продолжают посещать вечеринки и встречаться с друзьями, но берут с собой любимую женщину или отказываются от веселья в пользу семьи. Если Близнец вдруг стал задерживаться на работе, часто отдыхать отдельно от любимой — скорее всего, его чувства остыли и он обдумывает, как лучше бросить женщину.

Раки

В целом, Раки — очень нежные, верные и семейные мужчины. Но у них есть особенность — они всегда готовы выслушать других, а сами предпочитают скрывать свои тайны даже от самых близких, чтобы их не волновать. Так что вычислить по мужчине-Раку, что он надумал расстаться, не так-то просто. Партнерше стоит заволноваться, если он стал раздражаться на нежность в свой адрес, перестал смеяться над общими шутками.

Львы

Мужчины, рожденные под знаком Льва, очень горды. Они могут быть прекрасными возлюбленными — женщина рядом с ними всегда будет окружена вниманием, защитой, комплиментами. А какие он будет делать подарки! Чтобы все об этом знали, говорили и завидовали. Львам сложно смириться с пересудами за своей спиной, так что расставание с женщиной они могут обдумывать долго, продолжая элегантно ухаживать за опостылевшей половинкой. Если женщина поймет, что Лев готовится к некоему серьезному разговору, а уровень романтики давно упал, то речь точно пойдет о расставании.

Девы