Психологи: в депрессии женщин больше интересуют сайты для знакомств

Комментирует один из авторов исследования, Мартин Энтони из Университета Райерсон: «На фоне роста тревожности и депрессивных расстройств женщины могут более активно обращаться к новым технологиям для установления социальных связей, особенно если альтернативные формы социального контакта урезаны в виду практики дистанцирования», пишет Meddaily.ru.

Среди мужчин наблюдается обратная закономерность: чем больше выражены симптомы социальной тревожности и депрессии, тем реже мужчины были готовы устанавливать контакт через приложения и сайты для знакомств.

Кстати, некоторое время назад известный генетик Джордж Черч сделал заявление: он участвует в создании необычного приложения для онлайн-знакомств. Приложение имеет функцию сравнения ДНК потенциальных партнеров. Это позволяет избежать рождения детей с опасными заболеваниями. Данное сообщение общественность приняла неоднозначно, обвинив Черча и проект в продвижении евгеники и расизма.