Неродившийся ребенок спас жизнь смертельно больной матери

39-летняя Даниэлла Райт рассказала, что при беременности сыном Джозефом, которому уже семь лет, она мучилась от болей в области таза. Во вторую беременность она испытывала те же симптомы, но списывала их на особенности своего организма, пишет Lenta.ru.

В 2019 году, будучи на пятом месяце беременности, она внезапно почувствовала в области живота сильную боль и услышала звук, похожий на перелом.

Райт попросила своего партнера Джеймса отвезти ее в больницу на обследование. Там врачи диагностировали у нее рак груди, который уже распространился по всему телу. Женщине требовалось неотложное лечение, в том числе операция на мозге и курс радиотерапии. На 22-й неделе беременности (конец пятого месяца) британка потеряла ребенка.

«Наш ребенок был таким благословением. Он спас мою жизнь», — отмечает Райт. Она уже перенесла необходимую операцию и радиотерапию и продолжает лечение. За ее состоянием наблюдают врачи.