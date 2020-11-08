Кира Найтли раскрыла, как женщина может заработать больше мужчины. И выбор невелик

«Я выхожу на красные дорожки, где выставляют оценку по 10-балльной шкале, с головы до ног находясь под камерами. В этом сложность быть женщиной в современном мире. А единственный способ заработать больше, чем мужчины, — быть моделью. Или проституткой», — заявила звезда.