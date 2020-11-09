Шесть простых секретов красоты для очень ленивых

И «Домашний Очаг» собрал подборку простых и быстрых хитростей, которые помогут выглядеть отлично – и почти не потребуют ни времени, ни усилий.

Вложитесь в хорошую наволочку

В идеале – шелковую. Как ни странно, состояние кожи и волос во многом зависит от того, на чем мы спим. Хлопок впитывает влагу, «вытягивая» ее из кожи, а морщины ткани «отражаются» на коже, оставляя неприятные и небезопасные следы. Кроме того, хлопок легко впитывает загрязнения, которыми ночью щедро делится с кожей. Попробуйте сменить наволочку на более гладкую – и вы очень быстро заметите разницу.

И в увлажнитель

Если приобретать увлажнитель воздуха вы по каким-либо причинам не готовы, просто расставляйте в квартире широкие емкости с теплой водой – особенно это актуально в осенне-зимний период, когда отопление высушивает воздух в квартире и заодно нашу кожу и волосы. Увлажняйте – не только изнутри, но и снаружи.

Пользуйтесь ночными масками

Увлажнение необходимо, чтобы поддерживать красоту и молодость кожи, но у многих ли из нас есть возможность уделять ему достаточно времени днем? В этом случае ночные увлажняющие маски – прекрасное решение. Вы спите, а ваша кожа расправляется, напитывается влагой и становится все красивее и красивее.

Купите для волос правильное полотенце

Если сушить волосы с помощью полотенца из микрофибры, можно не только сократить время сушки, но и предотвратить их повреждение. Мокрые волосы тяжелее и потому легче ломаются и повреждаются – но бережное высушивание с помощью микрофибры способно свести повреждения к минимуму.

Делайте быстрый макияж

На самом деле, чтобы сделать полноценный макияж, достаточно пяти минут. Нанесите увлажняющий тональный крем, потом – немного консилера в область под глазами, подчеркните глаза с помощью туши для ресниц, подведите брови, чуть-чуть румян и губная помада – готово!

Пользуйтесь салфетками для снятия макияжа