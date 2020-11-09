Десять модных ошибок, которые делают женщины после 50

С возрастом нужно выбирать расцветки внимательней и аккуратней, ведь даже не всем юным девушкам идут, например, цветочные принты, что уж говорить о взрослых дамах. Не нужно сразу меня закидывать камнями и кричать, что вы не будете носить все время однотонные вещи, никто не заставляет вас облачиться в черное навсегда! Просто принты могут быть чуть спокойней, «дороже», менее вульгарны и менее девичьи. Выбирая принтованные вещи, лучше всего подобрать к ним что-то простое и лаконичное. И, конечно, принт должен быть пропорционален вашей фигуре, потому как крупный рисунок может расширять, а мелкий цветочек может очень простить.