Десять модных ошибок, которые делают женщины после 50

Что носить женщинам после 50? На самом деле вы вольны выбирать что угодно. Но есть и взгляд стилиста. Какие вещи добавят возраста, а какие будут выглядеть нелепо? Вот 10 ошибок, которые чаще всего делают взрослые женщины.
Мы взрослеем, и наш гардероб, как и наши привычки, должен меняться. Ведь никто не хочет выглядеть пошло в мини-юбке или добавить себе возраста странной обувь (нет, бывает, конечно, странная обувь, которая и в 50, и в 70 только добавляет харизмы, но я сейчас о других случаях). Короткие стрижки, платья в цветочек, бесформенные вещи и многое другое не всегда будут вас украшать. На примере блогеров из разных стран, которым за 50, стилист «Домашнего Очага» рассказывает, как правильно подбирать себе одежду. Давайте разбираться, какие ошибки чаще всего делают женщина после 50.
С возрастом нужно выбирать расцветки внимательней и аккуратней, ведь даже не всем юным девушкам идут, например, цветочные принты, что уж говорить о взрослых дамах. Не нужно сразу меня закидывать камнями и кричать, что вы не будете носить все время однотонные вещи, никто не заставляет вас облачиться в черное навсегда! Просто принты могут быть чуть спокойней, «дороже», менее вульгарны и менее девичьи. Выбирая принтованные вещи, лучше всего подобрать к ним что-то простое и лаконичное. И, конечно, принт должен быть пропорционален вашей фигуре, потому как крупный рисунок может расширять, а мелкий цветочек может очень простить.
За годы жизни в гардеробе каждой женщины накапливается немало украшений, но это не значит, что их нужно носить все и сразу. Минимализм в образе подчеркнет аристократичность. Часов, кольца и сережек будет вполне достаточно. Если вы решили надеть крупное колье, то маленькие гвоздики в ушах, а не большие «люстры», будут лучшими соседями.
После 50 женщина не может позволить себе носить дешевое, некачественное белье. Сейчас белье уже должно выполнять сразу несколько задач: поддерживать в одном месте, утягивать в другом, быть комфортным и, конечно же, красивым. Тут уже любой бюстгальтер из молодежного магазина с этим не справится. И да, не стоит стесняться носить корректирующее белье, особенно если вы собрались куда-то выйти. Ведь им не брезгуют даже голивудские звезды, и вам не стоит.