Печенье с шоколадной крошкой: секреты классического рецепта

Хрустящее печенье с шоколадом считается классикой в США, а придумали его по счастливой случайности, пишет «Сегодня».
Печенье с шоколадной крошкой родилось целых 82 года тому назад в США, в городе Уитмен, штат Массачусетс. Его «мама» – кулинар Рут Уэйкфильд. Именно она придумала рецепт и сколотила на нем громадный капитал. Сегодня – это один из самых любимых десертов в Америке. Его можно купить в магазинах, его постоянно пекут дома. Ведь сложно найти что-нибудь вкуснее хрустящего печенья с шоколадной крошкой, не так ли?
Время приготовления: 30 мин
Подготовка теста: 60 мин охлаждение, 20 мин выпекания
Ингредиенты:
яйца – 2 шт
масло сливочное – 200 г
белый сахар – 155 г
тростниковый сахар – 155 г
мука – 500 г
соль мелкого помола, сода, горячая вода – по 1 ч.л.
ванильный сахар – 5 г
шоколад темный – 100 г или по вкусу
Как готовить
Два вида сахара хорошо смешать с размягченным сливочным маслом.
Вбить яйца, тщательно размешивая. Второе яйцо добавить тогда, когда в массе полностью растворится первое яйцо.
Добавить ванилин, потом соль, предварительно расстворив ее в 1 ч.л. горячей воды.
Добавить соду и постепенно вмешивать муку. Довести до однородности и оставить на 15 мин.
Измельчить шоколад ножом и добавить в тесто.
Слепить округлые печенья. Они должны напоминать небольшие тефтели.
Разложить на пергаментной бумаге на противне. Расстояние между ними – не менее 5 см.
Оставить в холодильнике на 60 мин.
Выпекать при 180° С в предварительно разогретой духовке 20 минут.