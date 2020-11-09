Печенье с шоколадной крошкой: секреты классического рецепта

Печенье с шоколадной крошкой родилось целых 82 года тому назад в США, в городе Уитмен, штат Массачусетс. Его «мама» – кулинар Рут Уэйкфильд. Именно она придумала рецепт и сколотила на нем громадный капитал. Сегодня – это один из самых любимых десертов в Америке. Его можно купить в магазинах, его постоянно пекут дома. Ведь сложно найти что-нибудь вкуснее хрустящего печенья с шоколадной крошкой, не так ли?