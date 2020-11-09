Пн, 9.11.2020

Печенье с шоколадной крошкой: секреты классического рецепта

Печенье с шоколадной крошкой. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Хрустящее печенье с шоколадом считается классикой в США, а придумали его по счастливой случайности, пишет «Сегодня».

Печенье с шоколадной крошкой родилось целых 82 года тому назад в США, в городе Уитмен, штат Массачусетс. Его «мама» – кулинар Рут Уэйкфильд. Именно она придумала рецепт и сколотила на нем громадный капитал. Сегодня – это один из самых любимых десертов в Америке. Его можно купить в магазинах, его постоянно пекут дома. Ведь сложно найти что-нибудь вкуснее хрустящего печенья с шоколадной крошкой, не так ли?

Время приготовления: 30 мин

Подготовка теста: 60 мин охлаждение, 20 мин выпекания

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

масло сливочное – 200 г

белый сахар – 155 г

тростниковый сахар – 155 г

мука – 500 г

соль мелкого помола, сода, горячая вода – по 1 ч.л.

ванильный сахар – 5 г

шоколад темный – 100 г или по вкусу

Как готовить

Два вида сахара хорошо смешать с размягченным сливочным маслом.

Вбить яйца, тщательно размешивая. Второе яйцо добавить тогда, когда в массе полностью растворится первое яйцо.

Добавить ванилин, потом соль, предварительно расстворив ее в 1 ч.л. горячей воды.

Добавить соду и постепенно вмешивать муку. Довести до однородности и оставить на 15 мин.

Измельчить шоколад ножом и добавить в тесто.

Слепить округлые печенья. Они должны напоминать небольшие тефтели.

Разложить на пергаментной бумаге на противне. Расстояние между ними – не менее 5 см.

Оставить в холодильнике на 60 мин.

Выпекать при 180° С в предварительно разогретой духовке 20 минут.

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