«Больно даже смотреть»: Ольга Бузова показала травмированные ноги с синяками

Певица продолжает усиленно репетировать для шоу «Ледниковый период», где раз за разом получает множество травм.
Российская певица Ольга Бузова является одной из участниц проекта «Ледниковый период», где готовит выступление на коньках, соревнуясь в этом с другими звездами. Недавно певица показала последствия одной из тренировок — ее ноги были сплошь покрыты желтоватыми и даже синими пятнами, сообщает портал Clutch.
Также один из кадров певица подписала: «Падать, и снова подыматься», также на следующем фото была надпись: «Тяжело дается лед... Тяжело, не то слово!».
Но несмотря на жалобы, Ольга Бузова продолжает участвовать в шоу, побеждая других конкурентов. Также добавим, что певица часто рассказывает о своем участии в «Ледниковом периоде», однако она получает не только поддержку, но также и порции критики: «Меня восхищаешь ты Олечка! Ты лучшая просто. Я даже уже похудела на 24 кг», «Олечка, я тобой могу бесконечно восхищаться», «Кто тебе тексты пишет?», «Олечка, извините, но не ваше это. Очень высокий рост и гибкости маловато. Партнеру очень тяжело, как бы вы не старались». «Когда мы увидим что ты начнешь кататься уже сама, без помощи и поддержки партнера, мне его жаль, тянуть такую ношу...», «Оля, в основном заслуга твоего партнера!», «Ты самая сильная и стойкая».