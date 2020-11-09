«Больно даже смотреть»: Ольга Бузова показала травмированные ноги с синяками

Но несмотря на жалобы, Ольга Бузова продолжает участвовать в шоу, побеждая других конкурентов. Также добавим, что певица часто рассказывает о своем участии в «Ледниковом периоде», однако она получает не только поддержку, но также и порции критики: «Меня восхищаешь ты Олечка! Ты лучшая просто. Я даже уже похудела на 24 кг», «Олечка, я тобой могу бесконечно восхищаться», «Кто тебе тексты пишет?», «Олечка, извините, но не ваше это. Очень высокий рост и гибкости маловато. Партнеру очень тяжело, как бы вы не старались». «Когда мы увидим что ты начнешь кататься уже сама, без помощи и поддержки партнера, мне его жаль, тянуть такую ношу...», «Оля, в основном заслуга твоего партнера!», «Ты самая сильная и стойкая».