По нулям: восемь признаков того, что твой стиль застрял в 2000-х

Каждое утро ты подолгу крутишься перед зеркалом и тщательно продумываешь наряд, но вместо ожидаемых комплиментов ловишь на себе недоумевающие взгляды? Возможно, настало время пересмотреть не только свой гардероб, но и стиль в целом, пишет Cosmo.
Пирсинг в пупке, стразы, чересчур сексуальная одежда и еще пять признаков того, что ты застряла в 2000-х — проверь себя!
Ты носишь джинсы с очень низкой посадкой...
Джинсы на бедрах (особенно с потертостями и/или декором) безнадежно устарели, поэтому срочно избавляйся от них и обзаведись актуальными моделями со средней или высокой посадкой либо джинсовой классикой — бойфрендами или скинни.
...с кроп-топом и сережкой в пупке
Еще большей катастрофой выглядит сочетание вышеупомянутых джинсов с укороченным топом и пирсингом в пупке. Всё очень-очень плохо.
Ты думаешь, что сексуально можно выглядеть только в облегающей одежде
Микроминиплатье в облипку, декольте и боевой раскрас — только так понравившийся мужчина обратит на тебя внимание. Правда, стоит быть готовой к тому, что в 2020 году он сбежит от такой секс-бомбы сразу после того, как заметит.
Ты подбираешь сумку под обувь
Сегодня в моде легкость и естественность, поэтому никто не оценит твои муки в процессе поиска сумки, идеально подходящей к новым туфлям.
У тебя все еще есть одежда со стразами
Это ужасно. Независимо от бренда и того, куда ты это носишь. Просто избавься от этого (немедленно).
Ты уверена, что с платьем носят исключительно каблуки
Платье для каблуков, спортивный костюм для кроссовок – и точка! Поздравляем, ты все еще живешь в эпоху гламурных нулевых.
По вечерам ты прогуливаешься в плюшевом спортивном костюме
Да, Рианна и сестры Хадид в этом году появились перед объективами папарацци в плюшевых костюмах, заставив модников всего мира ждать триумфального возвращения этого неоднозначного тренда. Но нет, камбэк всё же не случился. На выброс.
Больше логотипов!
В 2000-е большинство модниц свято верили, что незачем покупать брендовые вещи, если они не усеяны логотипами. Сегодня же логомания считается дурным тоном.