Девять черт женской внешности, которые привлекают мужчин на подсознательном уровне

Независимо от личных вкусов мужчины подсознательно следуют природным инстинктам, а они подсказывают им искать вполне определенных женщин, пишет «Лиза».
Мужчина может предпочитать блондинок или брюнеток, формы Ким Кардашьян или объемы поскромнее, высоких или Дюймовочек, но некоторые черты уже заложены в их подсознании веками (исследователи подтвердили), они делают женщину более привлекательной и желанной. Поговорим именно о таких.
«Правильное» соотношение талии и бедер
Оно составляет 0,7 — то есть объем талии должен быть примерно 70% от объема бедер. Все просто —
Длинные блестящие волосы
Это биологический показатель здоровья. Ты и сама знаешь, что, если волосы потускнели, стали плохо расти, а еще хуже — ломаться и даже выпадать, значит, тебе, как минимум, не хватает каких-то витаминов. Мужчины не знают, каких именно, но подсознательно понимают, что блестящие длинные волосы — признак здоровой женщины.
Высокий голос
Голос связан с уровнем эстрогенов, женских гормонов. Соответственно,
Открытая улыбка
Здесь все просто: улыбка значит наличие приятного, легкого характера. К такой девушке не только проще подойти, но и состоять в отношениях, конечно же, намного легче. К тому же, улыбчивая женщина видится более привлекательной. Поэтому,
Белые зубы
Да, не только лошадей выбирают по зубам. К счастью, женщинам буквально зубы никто не проверяет, но одной открытой улыбки маловато, как говорят ученые. Белый цвет зубов – показатель здоровья. А так как подсознательно мужчина смотрит на женщину, как на мать своих детей, то ее здоровье важно, ведь оно передастся потомству. Но и тут не ударяйся в крайности — белизна должна быть натуральной. Искусственно белый цвет никого не привлекает.
Дело в том, что наш мозг, видя большое количество людей, составляет примерно средний портрет «идеала», которому мы в итоге отдаем предпочтение. Поэтому лезть из кожи вон, чтобы покорить мужчину, не нужно. Супермодели хороши только на страницах глянца.
Красный цвет
В природе
Натуральность
Особенно это касается макияжа, хотя и всей внешности тоже. Подсознательно мужчина, оценивая женщину, уже присматривается к тому, каким будет его будущий ребенок от нее. А за тонной косметики это не разглядишь — порой макияж меняет внешность до неузнаваемости. Так что, если идем завоевывать мужчину, красимся без перебора.