Девять черт женской внешности, которые привлекают мужчин на подсознательном уровне

Мужчина может предпочитать блондинок или брюнеток, формы Ким Кардашьян или объемы поскромнее, высоких или Дюймовочек, но некоторые черты уже заложены в их подсознании веками (исследователи подтвердили), они делают женщину более привлекательной и желанной. Поговорим именно о таких.

«Правильное» соотношение талии и бедер

Оно составляет 0,7 — то есть объем талии должен быть примерно 70% от объема бедер. Все просто — такая пропорция указывает на то, что женщина может легко выносить и родить ребенка. Нет, с линейкой к тебе никто не подойдет, многие мужчины даже не знают о таких цифрах, но подсознание не обманешь — оно все видит «на глаз».

Длинные блестящие волосы

Это биологический показатель здоровья. Ты и сама знаешь, что, если волосы потускнели, стали плохо расти, а еще хуже — ломаться и даже выпадать, значит, тебе, как минимум, не хватает каких-то витаминов. Мужчины не знают, каких именно, но подсознательно понимают, что блестящие длинные волосы — признак здоровой женщины.

Высокий голос

Голос связан с уровнем эстрогенов, женских гормонов. Соответственно, если их достаточно, то и голос выше, звонче, женственнее, привлекательнее. Кроме того, он ассоциируется с хрупкостью, легкостью. А вот слишком низкий, грубый голос говорит о большом количестве мужских гормонов и, соответственно, черт — прежде всего, во внешности.

Открытая улыбка

Здесь все просто: улыбка значит наличие приятного, легкого характера. К такой девушке не только проще подойти, но и состоять в отношениях, конечно же, намного легче. К тому же, улыбчивая женщина видится более привлекательной. Поэтому, если увидела симпатичного мужчину, улыбнись ему. А вдруг его подсознание оценит сигнал?

Белые зубы

Да, не только лошадей выбирают по зубам. К счастью, женщинам буквально зубы никто не проверяет, но одной открытой улыбки маловато, как говорят ученые. Белый цвет зубов – показатель здоровья. А так как подсознательно мужчина смотрит на женщину, как на мать своих детей, то ее здоровье важно, ведь оно передастся потомству. Но и тут не ударяйся в крайности — белизна должна быть натуральной. Искусственно белый цвет никого не привлекает.

Большие глаза

Прежде всего, эта черта ассоциируется с женственностью и хорошим здоровьем. А еще, что интересно — с юностью. То есть большеглазые девушки в глазах мужчин выглядят беззащитно, как дети, о них сразу хочется заботиться.

Средняя внешность