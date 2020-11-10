Теория вероятности: на какие болезни указывает твой тип фигуры

Главный страх: холодность.

Характер: такой тип постоянно стремится к совершенству во всем. Эти люди привлекательны, и у них все получается, но, если у кого-то что-то выходит лучше, они страдают от зависти. Чрезвычайно самостоятельны — попросить о помощи для них значит показать свою несостоятельность. Очень оптимистичны, порой даже слишком.

Частые фразы: «нет проблем», «все справедливо», «вы согласны?»

Типичные болезни: нервные истощения, кожные заболевания, проблемы с кровообращением, нарушение работы печени, запор, геморрой, судороги, варикоз, слабое зрение.

Что делать, чтобы меньше болеть: перестать быть трудоголиком и пытаться все успеть по жизни, дать себе расслабиться, отдохнуть, позволить себе побыть собой.

Плотный — «униженный»

Телосложение: крупное, округлое. Рост невысокий.

Главный страх: свобода.

Характер: этот тип стесняется себя и за других тоже переживает. Всячески избегает неловких ситуаций, чего-то, что выходит из-под их контроля. У них много желаний, но они подавляют их, берут на себя много забот. В отношениях боятся свободы, чтобы не натворить что-то «недозволенное». Стеснительны, зажаты во всем. Стрессы и негативные эмоции заедают. Еда — главная радость в жизни, от чего часто формируется пищевая зависимость.

Частые фразы: «я достойна», «я не достойна», «я — толстая».

Типичные болезни: ожирение, диабет, боли в горле, сердечно-сосудистые заболевания, кожные, растяжение связок.

Что делать, чтобы меньше болеть: не запрещать себе есть то, что хочется. Любой запрет (и вообще слово «диета») заставляет нервничать и есть еще больше. Но при этом важно наладить правильное питание и привести в порядок внешность, а значит, добавить себе уверенности.

Спортивный — «контролирующий»

Телосложение: подтянутое, мощное. У женщин бедра шире плеч, у мужчин широкие плечи. Высокая крепкая грудь.

Главный страх: отречение, разъединение.

Характер: этот типаж считает себя сильным, но всегда стремится быть еще сильнее и лучше в глазах других. Им очень важна похвала, поэтому они стремятся делать все лучше других. Среди них женщины-вамп и мужчины-ловеласы. Они убеждены в своей правоте, и их невозможно переубедить. Склонны к выдумкам, лжи и невыполнению обещаний.

Частые фразы: «я сама сделаю», «я так и знала», «доверься мне».

Типичные болезни: фобии, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, герпес, нарушения нервной системы.

Что делать, чтобы меньше болеть: следить за своими словами. Следить за количеством придуманных слов и лжи. Выполнять свои обещания.