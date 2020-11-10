Теория вероятности: на какие болезни указывает твой тип фигуры

Есть теория, что фигура может указать на то, какие заболевания для тебя типичны. Найди свои черты внешности и проверь себя, так ли это.
Теорий разделения людей по типу фигуры существует несколько. В зависимости от типа мы одеваемся, садимся на диету. Оказывается, и болеем тоже. Лиз Бурбо — психолог и последователь психосоматики предложила так же поделить людей на типы фигур, при этом каждому из них свойственны свои внутренние переживания, эмоции, а, следовательно, и заболевания. Посмотрим на основные, предлагает «Лиза».
Хрупкий — «отвергнутый»
Телосложение: худощавое, узкое, хрупкое. Мелкие черты лица.
Главный страх: паника.
Частые фразы: «уже тошнит от этого», «хочу исчезнуть», «не существует».
Типичные болезни: аллергические реакции, аритмия, диарея, депрессия, головокружения, обмороки.
Что делать, чтобы меньше болеть: Простить себя за вред, нанесенный себе или другим. Самое сложное — понять, за что мы сами себя отвергаем и какой вред несем себе. Необходимо повышать самооценку.
Вытянутый — «зависимый»
Телосложение: вытянутое, тонкое, мало тонуса, часто плохая осанка, конечности длинные, ноги слабоваты.
Главный страх: одиночество.
Характер: типично-жертвенный. Эти люди склонны к зависимости от других, чем «душат» партнеров и друзей. Все дело в том, что они сами очень нуждаются в поддержке, ласке, тепле.
Частые фразы: «меня будто поедают», «не могу выносить», «опять одна».
Типичные болезни: заболевания дыхательных путей, близорукость, боли в спине, неизлечимые нарушения здоровья.
Что делать, чтобы меньше болеть: уделять себе внимание, заниматься собой, любить себя. Не слишком сильно цепляться за других людей и не пытаться всеми способами привлечь внимание.
Средний — «перфекционист»
Телосложение: средние правильные пропорции, прямое тело. Средний рост. Светлая кожа. Прямая осанка.
Главный страх: холодность.
Частые фразы: «нет проблем», «все справедливо», «вы согласны?»
Типичные болезни: нервные истощения, кожные заболевания, проблемы с кровообращением, нарушение работы печени, запор, геморрой, судороги, варикоз, слабое зрение.
Что делать, чтобы меньше болеть: перестать быть трудоголиком и пытаться все успеть по жизни, дать себе расслабиться, отдохнуть, позволить себе побыть собой.
Плотный — «униженный»
Телосложение: крупное, округлое. Рост невысокий.
Главный страх: свобода.
Характер: этот тип стесняется себя и за других тоже переживает. Всячески избегает неловких ситуаций, чего-то, что выходит из-под их контроля. У них много желаний, но они подавляют их, берут на себя много забот. В отношениях боятся свободы, чтобы не натворить что-то «недозволенное».
Частые фразы: «я достойна», «я не достойна», «я — толстая».
Типичные болезни: ожирение, диабет, боли в горле, сердечно-сосудистые заболевания, кожные, растяжение связок.
Что делать, чтобы меньше болеть: не запрещать себе есть то, что хочется. Любой запрет (и вообще слово «диета») заставляет нервничать и есть еще больше. Но при этом важно наладить правильное питание и привести в порядок внешность, а значит, добавить себе уверенности.
Спортивный — «контролирующий»
Телосложение: подтянутое, мощное. У женщин бедра шире плеч, у мужчин широкие плечи. Высокая крепкая грудь.
Главный страх: отречение, разъединение.
Характер: этот типаж считает себя сильным, но всегда стремится быть еще сильнее и лучше в глазах других. Им очень важна похвала, поэтому они стремятся делать все лучше других.
Частые фразы: «я сама сделаю», «я так и знала», «доверься мне».
Типичные болезни: фобии, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, герпес, нарушения нервной системы.
Что делать, чтобы меньше болеть: следить за своими словами. Следить за количеством придуманных слов и лжи. Выполнять свои обещания.