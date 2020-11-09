Как носить золото, чтобы не выглядеть нелепо: шесть лайфхаков

Украшения из золота давно признаны нестареющей классикой. Золотые серьги или цепочки есть в арсенале у каждой, однако правильно носить изделия из драгоценного метала — это искусство. Если пренебрегать некоторыми правилами, вы будете выглядеть как типичная гламурная девушка из нулевых или подруга рэпера того времени. Рассказываем, какие ошибки нельзя допускать любителям золотых украшений.
Избегайте сумасшедших принтов
Если вы хотите надеть золотую цепь, обязательно заранее продумайте свой наряд. Золото сочетается почти с любым цветом, поэтому с поставленной задачей справиться довольно просто. Главное — не переборщить с яркостью принтов и их сочетанием. Мало кому удается дополнить пестрый наряд золотыми украшениями так, чтобы это выглядело стильно, а не дешево.
Знайте меру
Чтобы привлечь внимание к лицу или декольте, можно дополнить образ несколькими ожерельями или массивными сережками. Но это не значит, что настал день для демонстрации всех украшений, которые у вас есть. Хочется надеть все и сразу? Вспомните правило Коко Шанель: «Прежде чем выйти из дома, посмотрите на себя в зеркало и снимите одну вещь». Украшений это тоже касается! Если вы подобрали к наряду большие серьги, не стоит надевать еще и ожерелье, а охапка браслетов точно не будет хорошим решением, когда на вас уже есть одна массивная золотая цепочка.
Не бойтесь смешивать разные цвета
Раньше смешивание цветов золота считалось модным грехом. Но времена меняются, и сейчас никто не заставляет вас носить тотал-луки из одинаковых украшений. Небольшая цепочка из желтого золота отлично будет смотреться с длинной цепочкой из белого золота. Не забудьте и про розовое золото! Смелый ход точно добавит изюминку в ваш наряд.
Ищите баланс
На это правило должны обратить внимание все поклонники наручных часов. Если на одной руке вы носите часы, не стоит надевать на другую руку броский золотой браслет. Одно тонкое украшение не испортит ваш образ, а вот отсутствие баланса может обречь вас на модный провал. Дополнять часы множеством золотых браслетов также нежелательно, даже если это будут украшения от Cartier.
Подбирайте украшения правильно
Выбор золотых украшений ничем не отличается от выбора одежды. Вы всегда должны учитывать пропорции своего тела. Существует несколько общих рекомендаций:
чем шире шея, тем длиннее должна быть ваша цепочка/ожерелье;
на широком запястье хорошо смотрятся массивные украшения;
маленькие кольца совершенно не подходят к большим рукам.
Наверное, вы еще помните, как полные низкие мужчины носили водолазку и массивную золотую цепь поверх нее? Это наглядный пример, как делать не нужно.
Помните про свой возраст
Трудно отрицать, что золотые украшения с камнями смотрятся эффектно. Но подходят они далеко не всем. Молодым девушкам больше к лицу легкие формы украшений, а вот женщины постарше вполне могут порадовать себя массивным кольцом с драгоценными камнями. Это не значит, что юным любительницам золота категорически запрещено носить камни: просто стоит отдать предпочтение более минималистичным вариантам.