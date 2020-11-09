Как носить золото, чтобы не выглядеть нелепо: шесть лайфхаков

Украшения из золота давно признаны нестареющей классикой. Золотые серьги или цепочки есть в арсенале у каждой, однако правильно носить изделия из драгоценного метала — это искусство. Если пренебрегать некоторыми правилами, вы будете выглядеть как типичная гламурная девушка из нулевых или подруга рэпера того времени. Рассказываем, какие ошибки нельзя допускать любителям золотых украшений.

Избегайте сумасшедших принтов

Если вы хотите надеть золотую цепь, обязательно заранее продумайте свой наряд. Золото сочетается почти с любым цветом, поэтому с поставленной задачей справиться довольно просто. Главное — не переборщить с яркостью принтов и их сочетанием. Мало кому удается дополнить пестрый наряд золотыми украшениями так, чтобы это выглядело стильно, а не дешево.

Знайте меру