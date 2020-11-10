Куриные грудки в томатном соусе

Количество порций - 4

Время подготовки - 10 мин

Время приготовления - 20 мин

Общее время приготовления - 30 мин

Ингредиенты

Куриные грудки (филе) - 4 штуки

Томатный соус для пасты - 700 г

Протертые консервированные томаты - 400 г

Мука - 50 г

Панировочные сухари - 75 г

Пармезан натертый - 50 г

Яйца - 2 штуки

Масло оливковое - 3 столовые ложки

Сыр моцарелла - 150 г

Базилик - 2 стебля

Способ приготовления

Выложите томатный соус и консервированные томаты в кастрюлю и поставьте на маленький огонь.

Куриные грудки выложите на доску, накройте пищевой пленкой и отбейте до толщины в 1 см. Муку смешайте с солью и выложите на тарелку. Отдельно в контейнере смешайте панировочные сухари с натертым пармезаном. Яйца слегка взбейте вилкой в отдельном контейнере.

Нагрейте масло в большой сковороде. куриные грудки обваляйте в муке, обмакните в яичную смесь, затем обваляйте в панировке с пармезаном и обжарьте до золотистого цвета с двух сторон.

Перелейте томатный соус в форму для запекания, выложите куриные грудки, сверху – ломтики моцареллы.