Куриные грудки в томатном соусе

Томат делает куриное филе мягким и блюдо готовится быстрее. Подавайте его с салатом или пастой, советует «Домашний очаг».
Время подготовки - 10 мин
Время приготовления - 20 мин
Общее время приготовления - 30 мин
Ингредиенты
Куриные грудки (филе) - 4 штуки
Томатный соус для пасты - 700 г
Протертые консервированные томаты - 400 г
Мука - 50 г
Панировочные сухари - 75 г
Пармезан натертый - 50 г
Яйца - 2 штуки
Масло оливковое - 3 столовые ложки
Сыр моцарелла - 150 г
Базилик - 2 стебля
Способ приготовления
Выложите томатный соус и консервированные томаты в кастрюлю и поставьте на маленький огонь.
Куриные грудки выложите на доску, накройте пищевой пленкой и отбейте до толщины в 1 см. Муку смешайте с солью и выложите на тарелку. Отдельно в контейнере смешайте панировочные сухари с натертым пармезаном. Яйца слегка взбейте вилкой в отдельном контейнере.
Нагрейте масло в большой сковороде. куриные грудки обваляйте в муке, обмакните в яичную смесь, затем обваляйте в панировке с пармезаном и обжарьте до золотистого цвета с двух сторон.
Перелейте томатный соус в форму для запекания, выложите куриные грудки, сверху – ломтики моцареллы.
Запекайте в разогретой до 180 С духовке 5-8 минут, затем подавайте, посыпав базиликом.