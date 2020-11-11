Модное безобразие! Семь признаков дурного вкуса в зимней одежде

Эффект капусты

Неумение грамотно наслаивать одежду может обернуться для тебя настоящим модным кошмаром. Огромный шарф, туго намотанный вокруг шеи в несколько раз, куртка, которая едва застегнулась из-за объемного свитера, нижний слой, выглядывающий из-под верхней одежды, неаккуратно заправленные в сапоги брюки — все это так или иначе делает твой образ неряшливым и нелогичным. Запомни одно простое правило: не всегда самый толстый свитер оказывается самым теплым. Это его свойство скорее зависит от качества материала. Модели из синтетики не будут достаточно согревать тебя в мороз, независимо от того, насколько плотной кажется ткань, в то время как хороший шерстяной свитер, даже совсем тоненький на ощупь, может неожиданно оказаться очень жарким.

Еще один момент, который стоит учитывать при составлении сложных образов — каждый слой должен быть самостоятельным и уметь играть сам по себе. Даже если ты уберешь из него какой-нибудь один элемент, важно чтобы он все равно продолжал смотреться цельным.

Избегай эффекта лестницы — обилие горизонтальных границ визуально укорачивает рост и расширяет фигуру. Чтобы избежать этого, старайся, чтобы нижние слои одежды были более тонкими, чем верхние, и не создавали дополнительного объема. Вытягивай образ, выбирая максимальную длину и используя различные приемы для визуального увеличения роста. Пусть каждый последующий слой будет более свободным — это позволит тебе чувствовать легкость и избежать тесноты в одежде.

Не рассчитала габариты

Очень важную роль в зимнем образе играет посадка. Так как температура на улице вынуждает нас активно утепляться, нужно рассчитывать размеры верхней одежды и стараться избегать излишне облегающих моделей. В тесной куртке, натянутой поверх объемного свитера, ты будешь чувствовать себя скованно и некомфортно, а твои движения станут неуклюжими. Более того, чем плотнее одежда прилегает к телу, тем хуже ее согревающие свойства. Выбирай вещи свободной посадки, в которых будет ощущаться воздух — в таких тебе будет тепло на улице, но в то же время не слишком душно в транспорте или помещении.

Учись, какую обувь точно не стоит носить с джинсами зимой — модные правила и ошибки собрали здесь.

Переборщила с сексуальностью

Многим из нас хорошо знакома фраза «красота требует жертв», однако некоторые воспринимают ее уж слишком буквально. В попытке выглядеть сексуально даже в мороз, отдельные девушки ставят себя в крайне неудобное положение, выбирая сапоги на хищном каблуке, сочетая мини-юбку с капроновыми колготками или намеренно отказываясь от шапки.

Только вот сексуального в этом мало. Вряд ли шаткая похода и скользящие по льду в разные стороны шпильки добавят твоему наряду притягательности, а покрасневшие от холода колени и подавно.