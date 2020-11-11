Модное безобразие! Семь признаков дурного вкуса в зимней одежде

Если ты не хочешь, чтобы твой зимний образ был испорчен, сверяйся с нашим списком модных ошибок и никогда (никогда!) их не совершай. Соsmo собрал самые частые промахи в стиле, которые женщины совершают зимой.
Эффект капусты
Неумение грамотно наслаивать одежду может обернуться для тебя настоящим модным кошмаром. Огромный шарф, туго намотанный вокруг шеи в несколько раз, куртка, которая едва застегнулась из-за объемного свитера, нижний слой, выглядывающий из-под верхней одежды, неаккуратно заправленные в сапоги брюки — все это так или иначе делает твой образ неряшливым и нелогичным. Запомни одно простое правило: не всегда самый толстый свитер оказывается самым теплым. Это его свойство скорее зависит от качества материала. Модели из синтетики не будут достаточно согревать тебя в мороз, независимо от того, насколько плотной кажется ткань, в то время как хороший шерстяной свитер, даже совсем тоненький на ощупь, может неожиданно оказаться очень жарким.
Еще один момент, который стоит учитывать при составлении сложных образов — каждый слой должен быть самостоятельным и уметь играть сам по себе. Даже если ты уберешь из него какой-нибудь один элемент, важно чтобы он все равно продолжал смотреться цельным.
Избегай эффекта лестницы — обилие горизонтальных границ визуально укорачивает рост и расширяет фигуру. Чтобы избежать этого, старайся, чтобы нижние слои одежды были более тонкими, чем верхние, и не создавали дополнительного объема. Вытягивай образ, выбирая максимальную длину и используя различные приемы для визуального увеличения роста. Пусть каждый последующий слой будет более свободным — это позволит тебе чувствовать легкость и избежать тесноты в одежде.
Не рассчитала габариты
Очень важную роль в зимнем образе играет посадка. Так как температура на улице вынуждает нас активно утепляться, нужно рассчитывать размеры верхней одежды и стараться избегать излишне облегающих моделей. В тесной куртке, натянутой поверх объемного свитера, ты будешь чувствовать себя скованно и некомфортно, а твои движения станут неуклюжими. Более того, чем плотнее одежда прилегает к телу, тем хуже ее согревающие свойства. Выбирай вещи свободной посадки, в которых будет ощущаться воздух — в таких тебе будет тепло на улице, но в то же время не слишком душно в транспорте или помещении.
Учись, какую обувь точно не стоит носить с джинсами зимой — модные правила и ошибки собрали здесь.
Переборщила с сексуальностью
Многим из нас хорошо знакома фраза «красота требует жертв», однако некоторые воспринимают ее уж слишком буквально. В попытке выглядеть сексуально даже в мороз, отдельные девушки ставят себя в крайне неудобное положение, выбирая сапоги на хищном каблуке, сочетая мини-юбку с капроновыми колготками или намеренно отказываясь от шапки.
Только вот сексуального в этом мало. Вряд ли шаткая похода и скользящие по льду в разные стороны шпильки добавят твоему наряду притягательности, а покрасневшие от холода колени и подавно.
Чтобы сделать зимний образ более дерзким, необязательно жертвовать своим здоровьем и комфортом. Поиграй с цветом и фактурами. Придать наряду соблазна поможет кожаная одежда или вещи с хищным принтом, а если тебе уж очень хочется подчеркнуть длину ног и почувствовать себя на высоте — выбирай обувь с утолщенной подошвой, на устойчивом каблуке или kitten heels.
Дорого-богато
Фамильные меха, сапоги, джинсы, перчатки и шапки, украшенные стразами, множество ремешков, заклепок, шипов и прочих декоративных элементов для многих девушек является способом выражения собственного богатства. Только вот смотрится подобное изобилие, увы, дешево и совсем не производит должного эффекта. Если уж тебе и хочется подчеркнуть свой статус и придать образу благородный вид, обрати внимание на вещи светлых тонов, удели особое внимание качеству своей одежды, а также не поскупись на аксессуары. Хороший шерстяной свитер, лаконичные кожаные сумка и обувь жесткой формы, четкие силуэты и никаких лишних деталей — вот основа образа с пометкой «дорого».
Мисс Серость
В погоне за практичностью, многие девушки совсем не замечают, как темных в красок в их гардеробе становится все больше, а их повседневная одежда начинает напоминать траурную. На фоне всей этой серости теряется индивидуальность. От повседневного ношения мрачной одежды быстро устает взгляд, и уже любой образ начинает казаться скучным и неинтересным.
Мы, конечно, не призываем тебя наряжаться клоуном и красить волосы в радужный цвет, однако настоятельно советуем не забывать о ярких оттенках. Тем более среди них всегда найдутся сдержанные, спокойные варианты, которые вполне подходят на повседневку. Не обязательно носить что-то очень броское. Задать настроение образу поможет даже пара незначительных деталей. Если ты не привыкла одеваться ярко, начни с простого — обуви, сумок, аксессуаров. Не менее удачным «началом» послужит и свитер насыщенного оттенка — от жгучего красного до нежного лилового.
Утонула в оверсайзе
Тренд на оверсайз как никогда актуален зимой, когда мы вынуждены носить на себе сразу много одежды. Однако как и в любом другом вопросе здесь очень важно знать меру. Огромные, бесформенные куртки и «мамины» шубы сделают тебя похожей на огромный шар на ножках, да еще и с маленькой головой. Если хочешь сохранить пропорции, выбирай вещи адекватных размеров и не забывай компенсировать объем в образе, создавая акцент на те или иные части тела. Например, ты можешь подчеркнуть щиколотки, подвернув джинсы или заправив брюки в сапоги, использовать каблук или обувь с удлиненным мысом, добавить наряду легкой асимметрии, спустив пуховик на одно плечо или повязав по диагонали шарф, а также обыграть наряд поясом.
Русская краса
Еще одна популярная ошибка, которую часто совершают женщины, пытаясь выглядеть изящно в зимней одежде — перебарщивают с женственностью. Тесные, приталенные пальто, пуховики-платья, ботфорты и ботильоны на высоком каблуке, береты, шляпки и фуражки — все это вкупе выглядит слишком старомодно. Если уж ты и хочешь надеть что-то утонченное, обрати внимание на элегантные стеганые пальто длины макси или подружи объемные пальто-халаты из шерсти с высокими сапогами-трубами, уходящими за подол.