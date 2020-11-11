Пять секретов хрустящей квашеной капусты

Во время закваски очень важна температура брожения. Если капуста больше 20 градусов, рассол может получиться слишком кислым, а если низкая, до 18 градусов, то капуста может горчить.

Крупно нарезанные кислые яблоки без сердцевины: их лучше прокладывать между капустными слоями, клюкву или бруснику, свеклу или тыкву, лавровый лист, душистый перец, веточки укропа с семенами, тмин, хрен, листья смородины. Если вы решили добавить в капусту приправы, то следуйте таким пропорциям: на 10 кг капусты понадобится около 800 г яблок, клюквы или брусники – 200 г, тмина или аниса – 5 г, лаврового листа – 3 г, сладкого перца – 1 кг, свеклы – 1 кг.