Школа, гаджеты, вранье и апатия: психологи ответили на вопросы мам подростков

«Домашний Очаг» попросил психологов ответить на самые частые вопросы мам, которым выпало трудное счастье воспитывать сыновей.
Даже если он прогуливает уроки, игнорирует домашние дела, запирается в комнате и огрызается, мама знает, какой он на самом деле: самый заботливый, самый сильный, а еще очень ранимый. Как помочь сыну преодолеть проблемы становления? Как не помешать стать самим собой?
Иван Лебедев: когда ребенок попадает в плохую компанию, это, как правило, является последствием плохой жизненной ситуации. Надо понять, почему он себя там чувствует принятым, признанным и почему компания тех людей удовлетворяет его потребности, которые ему необходимы в этом возрасте. Опять же, невозможно запретить общаться, но можно предоставить альтернативу. Предложить другую среду общения, где он мог бы быть принят и понят, где бы удовлетворялись его потребности в признании, в одобрении, в возможности проводить время так, как ему нужно.
Иван Лебедев: в этой ситуации нет общего ответа, нужно разбираться в деталях. В школе не интересно – а где интересно? Все дебилы – а в чём это проявляется? Чем компьютер интереснее кружков? Следует искать причину избегания школы, и, исходя из этого, формировать среду, в которой можно было бы поддерживать общение со сверстниками. Заниматься терапией, которая позволит работать с перфекционизмом, потому что перфекционизм может быть одной из главных проблем, когда родители или среда, или общество предъявляют к ребенку высокие требования, у него формируется высокий уровень притязаний и ожиданий.
Иван Лебедев: к сожалению, здесь не указан возраст ребенка. Если ему 12 лет – это одна история, если 17 лет – совсем другая. Это может быть связано с неправильным режимом, когда ребенок до трех часов утра сидит в телефоне, а потом не может проснуться. Или это какие-то вегетативные проявления, которые могут быть связаны с депрессией.
Мария Завалишина: вранье – сложный вопрос. Это всегда совокупность факторов, т.е. с одной стороны он может врать, чтоб избежать напряжения, потому что подростки очень ориентированы на получение удовольствия. Им всегда проще потом попросить прощения и как-то загладить свою вину, чем отказаться от удовольствия здесь и сейчас. В момент, когда он врет, он избегает напряжения, с которым может столкнуться: “Ты сделал уроки?” – “Сделал!” Все. В этот момент от него отстали и не начали “выносить мозг”.
Иван Лебедев: в этом случае ребенку подойдет групповая терапия со сверстниками и в отсутствие мамы. Я думаю, что мама активно принимает участие в жизни сына, но с мамой “шалить” он точно не станет. Как только он окажется в группе сверстников без маминого контроля, его можно будет как-то мотивировать. А пока он будет “тусоваться” с мамой, ничего такого не будет. Бесполезно объяснять про поведение других мальчиков, нужно просто взаимодействовать с ними.
Он не хочет работать. Что делать?
Татьяна, 46 лет: Сыну 21 год, а он все еще сидит на шее. Свою будущую профессию выбирал сам, занимался с репетиторами, поступил в хороший институт, но после третьего курса бросил, так как «это не то, что он бы хотел в жизни делать». В результате уже год нигде не работает, мечтает создать музыкальную группу, а если не получится, то «будет думать дальше». Как мне себя вести, чтобы он начал действовать? Не хочется при этом портить с сыном отношения.
Мария Завалишина: пока родители будут обеспечивать все потребности сына: питание, проживание, интернет, то шансов, что это прекратится по его инициативе, довольно мало. Если родители не вступают в переговоры, у сына не будет мотивации делать что-то. Зачем искать работу, просыпаться по утрам и напрягаться, если есть возможность собирать музыкальную группу?