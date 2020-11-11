Ср, 11.11.2020

Школа, гаджеты, вранье и апатия: психологи ответили на вопросы мам подростков

Мать и сын-подросток. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

«Домашний Очаг» попросил психологов ответить на самые частые вопросы мам, которым выпало трудное счастье воспитывать сыновей.

Даже если он прогуливает уроки, игнорирует домашние дела, запирается в комнате и огрызается,  мама знает, какой он на самом деле: самый заботливый, самый сильный, а еще очень ранимый. Как помочь сыну преодолеть проблемы становления? Как не помешать стать самим собой?

На вопросы мам отвечают российские психологи Мария Завалишина и Иван Лебедев.
 
Сын попал в дурную компанию. Как мне поступить?
Виктория, 40 лет: Сын (15 лет ) связался с плохой компанией, дома почти не бывает, в школе скатился на двойки, целыми днями где-то болтается. Как разговаривать и какие меры можно предпринять, чтобы помочь?

Иван Лебедев: когда ребенок попадает в плохую компанию, это, как правило, является последствием плохой жизненной ситуации. Надо понять, почему он себя там чувствует принятым, признанным и почему компания тех людей удовлетворяет его потребности, которые ему необходимы в этом возрасте. Опять же, невозможно запретить общаться, но можно предоставить альтернативу. Предложить другую среду общения, где он мог бы быть принят и понят,  где бы удовлетворялись его потребности в признании, в одобрении, в возможности проводить время так, как ему нужно.

Запреты, скандалы и прочее только создают дистанцию и увеличивают вероятность того, что подросток все равно будет делать то, что он собирается делать, но вы об этом узнаете в лучшем случае через несколько лет.
 
Мария Завалишина: невозможно ответить на этот вопрос, не зная конкретного случая, но я думаю, что это только верхушка айсберга, и там есть что-то, из-за чего у ребенка сложилась неблагополучная ситуация. Но, как правило, это не происходит просто так: сегодня был хороший мальчик, а завтра пошел и связался с плохой компанией.
 
Что делать, если сын круглые сутки сидит за компьютером?
Анна, 43 года: Сын (16 лет) не хочет учиться, начиная с 5-го класса постоянно говорит, что в школе нечего делать и все вокруг «дебилы». Постоянно сидит у компьютера, путая день с ночью. Все предложения о кружках, курсах, группах и других занятиях отвергает. При попытках ограничить компьютер, включает планшет или телефон. Если родители пытаются поставить какие-либо условия, что уберут все гаджеты, угрожает, что уйдет из дома.

Иван Лебедев: в этой ситуации нет общего ответа, нужно разбираться в деталях. В школе не интересно – а где интересно? Все дебилы – а в чём это проявляется? Чем компьютер интереснее кружков? Следует искать причину избегания школы, и, исходя из этого, формировать среду, в которой можно было бы поддерживать общение со сверстниками. Заниматься терапией, которая позволит работать с перфекционизмом, потому что перфекционизм может быть одной из главных проблем, когда родители или среда, или общество предъявляют к ребенку высокие требования, у него формируется высокий уровень притязаний и ожиданий.

Для себя ребенок внутренне неосознанно принимает решение, что лучше я вообще не буду делать никак, чем я сделаю это не идеально. Скорее всего, был когда-то запущен механизм тревоги, и он накапливался, как многолетний снежный ком. Поэтому без терапии и работы с психологами здесь никак не обойтись. 
 
Сын постоянно просыпает уроки. Как заставить его соблюдать режим?
Алла, 46 лет: Не могу добудиться по утрам сына, он часто ходит ко второму уроку, а из школы звонят и отчитывают. Никакие уговоры и скандалы не помогают.

Иван Лебедев: к сожалению, здесь не указан возраст ребенка. Если ему 12 лет – это одна история, если 17 лет – совсем другая. Это может быть связано с неправильным режимом, когда ребенок до трех часов утра сидит в телефоне, а потом не может проснуться. Или это какие-то вегетативные проявления, которые могут быть связаны с депрессией. 

Если это ранний подростковый возраст, когда у человека еще не очень много навыков саморегуляции, будет уместно более жесткое регулирование со стороны родителей.
Чтобы это было корректно, вопрос нужно обсудить заранее: “Раз ты не просыпаешься, у меня нет возможности тебя будить, поэтому в 11 часов вечера ты либо сам отключаешь телефон, либо сдаешь его мне и получаешь с утра, перед выходом в школу”. В этом нет никакого наказания, но надо понимать, что человек не научится сам себя регулировать, если его в этом как-то не поддержать. Конечно, в 17 лет такой метод уже не работает. 
 
Звонки из школы могут вызывать родительскую тревогу и неловкость перед учителями, и раздражение от того, что приходится контактировать со школой, и иногда это начинает перевешивать важность хороших отношений с ребенком. Важно следить, чтобы этот баланс не нарушался, чтобы оценки и благосклонность учителей не становились важнее, чем хорошие отношения с ребёнком.
 
Сын врет по любому поводу. Что делать?
Елена, 41 год: Сын (14 лет) Как отучить мальчика автоматически врать по любому поводу? “Ты это разлил?” – отвечает «нет», хотя, кроме него, никого в комнате не было. За это никогда не наказывали, но почему-то ему проще соврать.

Мария Завалишина: вранье – сложный вопрос. Это всегда совокупность факторов, т.е. с одной стороны он может врать, чтоб избежать напряжения, потому что подростки очень ориентированы на получение удовольствия. Им всегда проще потом попросить прощения и как-то загладить свою вину, чем отказаться от удовольствия здесь и сейчас. В момент, когда он врет, он избегает напряжения, с которым может столкнуться: “Ты сделал уроки?” – “Сделал!” Все. В этот момент от него отстали и не начали “выносить мозг”. 

Подросток может врать, потому что как-то неуверенно и не очень комфортно себя чувствует. Не хочет разочаровывать.
 
Как отучить? Мягче реагировать на его поступки и стараться не окрашивать их ярким эмоциональным фоном. Простой пример со штрафом: вы не правильно припарковались, вам придет белый конверт, вы его оплатите. Родители также должны стремиться к тому, чтоб ребенок не боялся, что вот сейчас он столкнется с непонятно какими последствиями: огорчением, лекциями, лишениями чего-то, нотациями и разъяснениями на тему. Ребенку должно быть понятно: если он что-то сделал, он знает, что за это будет. И тогда уже не страшно. Ну и всегда поощрять за открытость. Возможно обсуждать увеличение последствий за сокрытие фактов, и уменьшение – за открытость и честность.
 
Мой сын слишком правильный. Это нормально?
Лариса, 48 лет: Сын (14 лет) слишком правильный. Родился озорником, только успевали ловить его с лестниц и оттаскивать от луж. Слово “нельзя” никогда не использовалось. Затем появились проблемы со здоровьем, из-за травмы он провел несколько лет в лангете, пришлось укрощать его темперамент. Когда все закончилось, и мальчик пошел своими ногами, исчезла инициатива, желание пошалить, что-то исследовать. Сейчас он везде выключает свет, не опаздывает, делает только то, что можно, и укоряет тех, кто живет не по правилам. Пытаемся объяснить про поведение сверстников, но в ответ получаем: “Мне это не нужно и противно”. Что делать, если ребенок слишком зациклен на правилах?

Иван Лебедев: в этом случае ребенку подойдет групповая терапия со сверстниками и в отсутствие мамы. Я думаю, что мама активно принимает участие в жизни сына, но с мамой “шалить” он точно не станет. Как только он окажется в группе сверстников без маминого контроля, его можно будет как-то мотивировать. А пока он будет “тусоваться” с мамой, ничего такого не будет. Бесполезно объяснять про поведение других мальчиков, нужно просто взаимодействовать с ними.

Он не хочет работать. Что делать?

Татьяна, 46 лет: Сыну 21 год, а он все еще сидит на шее. Свою будущую профессию выбирал сам, занимался с репетиторами, поступил в хороший институт, но после третьего курса бросил, так как «это не то, что он бы хотел в жизни делать». В результате уже год нигде не работает, мечтает создать музыкальную группу, а если не получится, то «будет думать дальше». Как мне себя вести, чтобы он начал действовать? Не хочется при этом портить с сыном отношения.

Мария Завалишина: пока родители будут обеспечивать все потребности сына: питание, проживание, интернет, то шансов, что это прекратится по его инициативе, довольно мало. Если родители не вступают в переговоры, у сына не будет мотивации делать что-то. Зачем искать работу, просыпаться по утрам и напрягаться, если есть возможность собирать музыкальную группу?

Официально окончанием пубертатного периода считается момент, когда человек может самостоятельно обеспечивать свою жизнь финансово и жить отдельно от родителей. То есть, если родители хотят, чтобы пубертат завершился, им нужно, по крайней мере, начать об этом говорить.
 
Можно договориться на какие-то условия, например, на определенный срок: три месяца вполне достаточно, чтобы найти работу и начать зарабатывать деньги. Если этот срок подойдет к концу, а ваш сын работу так и не найдет, родители должны быть готовы начать сокращать финансирование. Помните, что есть случаи, когда взрослые сыновья всю жизнь живут на пенсию мамы.
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