Школа, гаджеты, вранье и апатия: психологи ответили на вопросы мам подростков

Мария Завалишина: невозможно ответить на этот вопрос, не зная конкретного случая, но я думаю, что это только верхушка айсберга, и там есть что-то, из-за чего у ребенка сложилась неблагополучная ситуация. Но, как правило, это не происходит просто так: сегодня был хороший мальчик, а завтра пошел и связался с плохой компанией.

Что делать, если сын круглые сутки сидит за компьютером?

Анна, 43 года: Сын (16 лет) не хочет учиться, начиная с 5-го класса постоянно говорит, что в школе нечего делать и все вокруг «дебилы». Постоянно сидит у компьютера, путая день с ночью. Все предложения о кружках, курсах, группах и других занятиях отвергает. При попытках ограничить компьютер, включает планшет или телефон. Если родители пытаются поставить какие-либо условия, что уберут все гаджеты, угрожает, что уйдет из дома.