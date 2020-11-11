Огонь, вода и медные трубы: подбираем вечерние образы по зодиакальным стихиям

Огонь — Овен, Лев, Стрелец

Стихия огня не просит, но требует обращать на себя внимание. Вот почему без яркого акцента в образе обойтись никак не получится. И да, это, само собой, будет красный.

Используй тональный крем со средней или высокой степенью плотности, чтобы скрыть все ненужные мелочи, и консилер в зоне под глазами и на крыльях носа. Заверши все это великолепие бесцветной пудрой для абсолютной матовости.

Следующий шаг — стрелки. Длину можешь выбрать любую (хотя сильно лучше не размахиваться, у нас еще губы), а вот цвет пусть будет классический черный или, если ты блондинка, темно-коричневый. Не забудь выделить брови и как следует прокрасить ресницы.

На веки нанеси сияющие тени оттенка шампанского и их же используй в качестве хайлайтера. А вот по скулам лучше пройтись бронзером, чтобы придать лицу легкий оттенок загара.

Наконец, красная помада. У тебя в бьюти-гардеробе уже наверняка есть безупречный красный (огненные знаки без этого жить не могут) — его и используй. Но если вечер планируется длинный, лучше очерти контур губ карандашом в тон, чтобы помада никуда не уползла.

Прическа: с таким макияжем будет хорошо смотреться максимально простая укладка в стиле «я только проснулась, но уже хороша». Для этого на волосы нужно нанести текстурирующий спрей с солью и как следует их взъерошить — готово.

Вода — Рак, Скорпион, Рыбы

Хотя водные знаки часто считаются домоседами, и этого у них не отнять, «встроенная» компанейскость делает их украшением любого мероприятия. И в смысле внешнего вида тоже.

Чтобы кожа выглядела здоровой и сияющей, даже если последние пару лет ты как-то не очень высыпаешься, нужно взять тон с влажным финишем. Лицо не требует плотного покрытия? Помогут BB- и CC-кремы. Все же требует? Ищи тональное средство с увлажняющими компонентами в составе или предварительно используй базу со светоотражающими частичками.

Кремовые румяна — основной элемент твоего макияжа. Потому что наносить мы их будем на скулы (вспоминаем дрейпинг и растушевываем от середины скулы к вискам, как обычно делаем со скульптором), губы и в складку века.

Ресничный край подчеркни мягким карандашом и слегка растушуй — это сделает ресницы еще более пышными. А теперь возьми объемную тушь и как следует прокрась реснички, немного задерживаясь у корней, чтобы удвоить эффект «как в рекламе».

Для губ подбери что-то оттенка пыльной розы, с которым можно и на работу в офис, и на вечеринку в клуб. Это может быть помада, блеск или даже просто карандаш (зависит от того, чем ты обычно пользуешься и с чем тебе будет комфортнее).