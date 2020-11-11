Огонь, вода и медные трубы: подбираем вечерние образы по зодиакальным стихиям

Сегодня переехать в другой город, потому что так советует натальная карта, не считается зазорным. Ведь астрология — новый тренд. Так что и вечерние образы будем придумывать с оглядкой на зодиакальные стихии, пишет «Лиза».
Огонь — Овен, Лев, Стрелец
Стихия огня не просит, но требует обращать на себя внимание. Вот почему без яркого акцента в образе обойтись никак не получится. И да, это, само собой, будет красный.
Используй тональный крем со средней или высокой степенью плотности, чтобы скрыть все ненужные мелочи, и консилер в зоне под глазами и на крыльях носа. Заверши все это великолепие бесцветной пудрой для абсолютной матовости.
Следующий шаг — стрелки. Длину можешь выбрать любую (хотя сильно лучше не размахиваться, у нас еще губы), а вот цвет пусть будет классический черный или, если ты блондинка, темно-коричневый. Не забудь выделить брови и как следует прокрасить ресницы.
На веки нанеси сияющие тени оттенка шампанского и их же используй в качестве хайлайтера. А вот по скулам лучше пройтись бронзером, чтобы придать лицу легкий оттенок загара.
Наконец, красная помада. У тебя в бьюти-гардеробе уже наверняка есть безупречный красный (огненные знаки без этого жить не могут) — его и используй. Но если вечер планируется длинный, лучше очерти контур губ карандашом в тон, чтобы помада никуда не уползла.
Прическа: с таким макияжем будет хорошо смотреться максимально простая укладка в стиле «я только проснулась, но уже хороша». Для этого на волосы нужно нанести текстурирующий спрей с солью и как следует их взъерошить — готово.
Вода — Рак, Скорпион, Рыбы
Хотя водные знаки часто считаются домоседами, и этого у них не отнять, «встроенная» компанейскость делает их украшением любого мероприятия. И в смысле внешнего вида тоже.
Чтобы кожа выглядела здоровой и сияющей, даже если последние пару лет ты как-то не очень высыпаешься, нужно взять тон с влажным финишем. Лицо не требует плотного покрытия? Помогут BB- и CC-кремы. Все же требует? Ищи тональное средство с увлажняющими компонентами в составе или предварительно используй базу со светоотражающими частичками.
Кремовые румяна — основной элемент твоего макияжа. Потому что наносить мы их будем на скулы (вспоминаем дрейпинг и растушевываем от середины скулы к вискам, как обычно делаем со скульптором), губы и в складку века.
Ресничный край подчеркни мягким карандашом и слегка растушуй — это сделает ресницы еще более пышными. А теперь возьми объемную тушь и как следует прокрась реснички, немного задерживаясь у корней, чтобы удвоить эффект «как в рекламе».
Для губ подбери что-то оттенка пыльной розы, с которым можно и на работу в офис, и на вечеринку в клуб. Это может быть помада, блеск или даже просто карандаш (зависит от того, чем ты обычно пользуешься и с чем тебе будет комфортнее).
Прическа: локоны словно бы созданы специально для водных знаков, так что именно на них и стоит сделать ставку. В зависимости от того, что на тебе будет надето, можно накрутить кудри разного диаметра. А завершить образ предлагаем крупными серьгами.
Воздух — Близнецы, Весы, Водолей
Вы всегда немного витаете в облаках — и это прекрасно. Именно поэтому вам так идут не приторно-сладкие, но все же довольно романтичные образы, которые одинаково хороши и днем, и вечером.
Вместо тонального крема используй минеральную пудру — она даст невесомое покрытие и нужную матовость. Но прежде хорошо увлажни кожу, чтобы шелушения предательски не портили ее текстуру, и перекрой покраснения консилером на тон светлее.
Для бровей выбирай не карандаш, а тени — так линии получатся более мягкими и естественными. Растушевать их, кстати, можно даже ватной палочкой. Лайфхак: если использовать тени двух разных оттенков, посветлее и потемнее, результат будет «свои брови, только лучше».
На веки нанеси праймер (если нет специального, его можно заменить все тем же консилером), а затем — бежевые тени с заметным шиммером или просто бежевые блестки. Заверши макияж глаз удлиняющей тушью (если есть настроение и навык, можешь использовать на внешнем уголке пару пучков накладных ресниц).
Финальный штрих — кремовая помада персикового оттенка, которую советуем нанести не только на губы, но и немного на щеки по типу румян.
Прическа: поднятые наверх волосы украшают воздушные знаки больше всех, и этим нужно пользоваться. Слегка накрути их, чтобы получились небрежные локоны, зафиксируй кремом для укладки и раздели на верхнюю и нижнюю половину. А теперь с помощью шпилек или металлических заколок подними верхнюю часть в свободный пучок на затылке.
Земля — Телец, Дева, Козерог
Хотя твердо стоящие на земле знаки это тщательно скрывают, им тоже очень нравится наряжаться и куда-нибудь идти. Особенно если образ собран безупречно (хотя по-другому у них и не бывает).
Ощущение маски на лице — история для кого-нибудь другого, так что тональное средство не должно быть плотным. Идеально подойдет BB-крем, который дает эффект «да, у меня всегда была такая красивая кожа», ухаживает за ней в процессе и обеспечивает здоровое сияние.
Важным элементом макияжа станут брови: дорисуй волоски с помощью стойкого карандаша (универсальный серо-коричневый оттенок, если что, идет всем), а затем уложи их наверх и немного в сторону, чтобы они лежали как после долговременной укладки.
Аккуратно подчеркни скулы, нос и затемни уголки лба с помощью скульптора. Коричневыми или бронзовыми тенями сделай нанавязчивый smoky eyes (немного сияния в уголках глаз скроет усталость), добавь карандаш по верхней слизистой и любимую тушь (реснички неплохо предварительно подкрутить).
Для губ здесь будет хороша помада цвета кофе или кофе с молоком (тренд родом из 90-х вернулся очень кстати) — в зависимости от того, на яркость какой степени ты настроена. Чтобы сделать губы визуально больше, сначала используй карандаш на 1-2 тона темнее. Причем, не просто прорисуй им контур, чуть выходя за естественную границу, но и заполни уголки.
Прическа: распущенные волосы, если они здоровые и чистые, то всегда выглядят отлично. Для дополнительной гладкости пройдись по ним утюжком и убери пушок у пробора и на висках с помощью воска. А чтобы образ все-таки получился вечерним — возьми немного геля для укладки и руками «зачеши» волосы назад.