13-летнюю дочь Глюкозы выгнали из элитной гимназии за внешний вид

По словам отца Лиды, бизнесмена Александра Чистякова, дочь наказали за ее неординарность. Дочь певицы уже выступает перед публикой, сняла первый клип.
Ранее девочка шокировала общественность, побрившись налысо. При этом она хорошо говорит на английском языке, но не похожа на своих одноклассников.
Как рассказал Чистяков, новую гимназию для Лиды пришлось искать экстренно. Он же назвал причину для отчисления дочери. «За характер, за нарушение дресс-кода, за то, что она неординарна», — объяснил муж Глюкозы.
В итоге дочь певицы приняли в школе, где также учатся дети и внуки известных людей. Например, в стенах гимназии получает образование внучка Ларисы Долиной. Родителям Лиды нравится это учреждение, т.к. оно позволяет «людям выражаться», передает НТВ.