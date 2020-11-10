13-летнюю дочь Глюкозы выгнали из элитной гимназии за внешний вид

13-летняя дочь популярной певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, сменила гимназию. Девочку выгнали из элитного образовательного учреждения за 10 дней до начала учебного года.

По словам отца Лиды, бизнесмена Александра Чистякова, дочь наказали за ее неординарность. Дочь певицы уже выступает перед публикой, сняла первый клип.

Ранее девочка шокировала общественность, побрившись налысо. При этом она хорошо говорит на английском языке, но не похожа на своих одноклассников.

Как рассказал Чистяков, новую гимназию для Лиды пришлось искать экстренно. Он же назвал причину для отчисления дочери. «За характер, за нарушение дресс-кода, за то, что она неординарна», — объяснил муж Глюкозы.