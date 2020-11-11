Как одеться на первое свидание для серьезных отношений?

Одна из вечных проблем почти любой женщины — полный шкаф одежды, а надеть нечего. Особенно остро эта проблема встает перед первым свиданием, когда хочется выглядеть на все 100% и завоевать внимание мужчины для серьезных отношений. О том, как не перегнуть палку в создании нужного образа и грамотно выбрать наряд, 5-tv.ru рассказала семейный психолог Ольга Романив.
Даже если в обычной жизни для вас нет более привлекательной одежды чем джинсы и футболка, для первого свидания придется сделать исключение. Психолог советует выбрать что-нибудь женственное, но удобное. Не стоит мучиться в слишком тесном платье или перекрывающем дыхание корсете, лучше выбрать что-нибудь легкое и романтичное.
Чтобы понравиться мужчине на первом свидании, необходимо помнить, что вы идете не на деловую встречу, а на романтическую. Поэтому брюки, костюмы, тем более джинсы исключены. Будьте женщиной, выбирайте женственную одежду — блузки, юбки, платья, желательно подчеркивающие ваши достоинства и скрывающие ваши недостатки, если они есть,
— поделилась психолог.
При выборе гардероба следует соблюдать правило золотой середины. Дама с чересчур глубоким вырезом или в очень короткой юбке вряд ли произведет на своего визави впечатление женщины для серьезных отношений.
Выбирайте для свидания ту одежду, в которой вы чувствуете себя уверенно и выглядите естественно, мягко и по-женски. Не пытайтесь соблазнить мужчину декольте, излишним обнажением или слишком обтягивающей фигуру одеждой. Обойдитесь без крайностей. Кстати, эти же правила работают и в макияже. Подчеркните только то, на чем хотите сделать акцент — глаза или губы,
— отметила Ольга Романив.
Помните, что в создании образа мелочей не бывает. Важно все — ваша походка, прическа, макияж. И главное — то, как вы себя держите. Чтобы детали вашего наряда не затмили естественную красоту, не стоит злоупотреблять аксессуарами, подчеркнула психолог.
— резюмировала психолог.