Как одеться на первое свидание для серьезных отношений?

Выбирайте для свидания ту одежду, в которой вы чувствуете себя уверенно и выглядите естественно, мягко и по-женски. Не пытайтесь соблазнить мужчину декольте, излишним обнажением или слишком обтягивающей фигуру одеждой. Обойдитесь без крайностей. Кстати, эти же правила работают и в макияже. Подчеркните только то, на чем хотите сделать акцент — глаза или губы,