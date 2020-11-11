Диетологи раскрыли самые опасные пищевые привычки женщин

Диетолог и нутрициолог Лорен Харрис-Пинкус заявила, что женщины, преимущественно матери маленьких детей, часто едят стоя. По словам врача, это крайне вредно, поскольку мозг полностью осознает прием пищи лишь в случае, когда человек ест сидя и использует столовые приборы.

Кроме того, специалист посоветовала не доедать за детьми вредные закуски вроде наггетсов и сыра, так как в них много калорий. Харрис-Пинкус также рекомендует заранее приготовить полезные снеки, в частности овощи, фрукты и греческий йогурт, чтобы не искать посреди дня в холодильнике лакомства.

Диетолог также обратила внимание на то, что на еду не нужно вещать ярлыки «полезная» или «вредная». Главное, чтобы в течение дня организм получал необходимое количество питательных веществ, витаминов и минералов.