Диетологи раскрыли самые опасные пищевые привычки женщин

Диетолог и нутрициолог Лорен Харрис-Пинкус заявила, что женщины, преимущественно матери маленьких детей, часто едят стоя. По словам врача, это крайне вредно, поскольку мозг полностью осознает прием пищи лишь в случае, когда человек ест сидя и использует столовые приборы.
Диетолог также обратила внимание на то, что на еду не нужно вещать ярлыки «полезная» или «вредная». Главное, чтобы в течение дня организм получал необходимое количество питательных веществ, витаминов и минералов.
Коллега Харисс-Пинкус Келли Джонс посоветовала женщинам не злоупотреблять питательными батончиками, не пропускать завтрак и отказаться от плотных ужинов. Кроме того, не следует слишком долго придерживаться низкоуглеводных диет, так как это может негативно сказаться на репродуктивном здоровье.