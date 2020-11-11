«ГОРЯЧИЕ» ПРОДУКТЫ ДЛЯ МУЖЧИН ⟩ Что такое афродизиаки и как они разжигают страсть

Морепродукты

Креветки и морская жирная рыба. Они богаты цинком, селеном, содержат много высококачественного белка, жирные кислоты омега-3, 6, 9. Все эти вещества стимулируют работу центров сексуального возбуждения. Это легкоусвояемая пища, подходит для приготовления блюд на ужин.

Миндаль

Миндальные орехи протяжении веков известны в качестве афродизиака и символа плодородия. Этот продукт является отличным источником жирных кислот, которые являются спасительным для плодовитости, нормального сохранения репродуктивной функции, выработки гормонов (в частности тестостерона), а также стимулирования либидо.

Спаржа

В течении тысяч лет различные цивилизации по всему миру восхищались свойствами спаржи. Древние Греки возносили ее с помощью любовной поэзии, восточные учителя советовали пить настой из спаржи.

Во Франции существовало убеждение, что спаржу едят три раза в течение дня, предшествующего дню свадьбы, чтобы мужчина был готов к первой брачной ночи. Спаржу можно готовить на гриле, варить, готовить на пару и печь.

Авокадо

Дерево авокадо было названо древними Ацтеками ahuacuatl. Слово это означает на их языке «дерево плодородия».

Ацтеки верили, что плоды авокадо являются отличным источником минералов и содержат в себе антиоксиданты, улучшающие потенцию.

Этот фрукт также богат каротином, витамином Е, клетчаткой, витамином В6 и калием.

Имбирь

Более известный как корень, но на самом деле это корневище с цветущего растения. Имеет острый, но приятный вкус и аромат, который дает расслабляющий эффект.

Имбирь используется в качестве афродизиака. Люди на протяжении веков верят, что имбирь повышает желание и либидо. Даже писания Конфуция, которые были написаны тысячи лет назад, говорят, что имбирь одно из лучших средств для мужчин.

Употребление имбиря вызывает прилив тепла в организме, что вызывает ускорение работы сердца. Он также содержит вещества, которые помогают детоксикации и улучшают кровообращение.

«Мощным афродизиаком считается имбирный чай. Классический рецепт: 10 г тертого или резаного корня, пол чайной ложки корицы, щепотку ванили заварить 0,5 л кипятка, а когда немного остынет, добавить 50 г меда и лимон», – рассказывает нутрициолог Яна Рябенко.

Более ярко свойства афродизиака для мужчин проявляют такие орехи, как миндаль, тыквенные семечки, грецкий и бразильский орехи. Последние, кстати, в сутки можно съедать не более 2-3 штук.

Банан

Также является отличным усилителем желания. Эта ягода (да, ягода!) — отличный природный афродизиак, который богат калием и натуральными сахарами. Индийская традиционная медицина классифицирует бананы как «возбуждающую» пищу.

Петрушка

Используется во всем мире в качестве пищи, усиливающей либидо. Рекомендуют положить немного свежей зелени в салат или сделать из нее свежевыжатый сок.

Специи

Такие специи, как корица, шафран, майоран, базилик, ваниль обладают особыми свойствами афродизиаков. Жгучий перец также оказывает возбуждающий эффект.

Прекрасным афродизиаком принято считать мускат – в нем содержатся ферменты, приправа активизирует нервные окончания. Но важно использовать этот продукт грамотно – если переборщить, то будет болеть голова

Корица способна вызвать сильные чувства у мужчин и женщин.

Ваниль способна притягивает любовь, страсть и восхищение. Недаром пряность используют для приготовления духов и сладостей, так как этот аромат вызывает эйфорию.