Салоны красоты, модные ателье, рестораны: чем зарабатывают жены российских футболистов

Юлю приютили не зря

Пожалуй, круче всех заявила о себе Юлия Барановская. После того как ее с тремя детьми бросил Андрей Аршавин, эта женщина не раскисла, а сделала резкий рывок вперед. Во-первых, Юля, не будучи официальной женой Аршавина, отсудила у него огромные алименты. Во-вторых, переехав из Лондона в Москву, стала известной теле- и радиоведущей. Кстати, ее приютила в столице чета Жирковых, поскольку своей квартиры у Барановской тогда не было.

Теперь она ведет на Первом канале «Модный приговор» и программу «Мужское/женское», ее с удовольствием приглашают вести корпоративы и презентации. Юлия подписала несколько рекламных контрактов с известными брендами, у нее вышли две автобиографические книги. Теперь, как говорят в «Останкино», Барановская зарабатывает даже больше, чем Аршавин! Он-то уже не играет, и шальные деньги от «Газпрома» Андрею больше не капают.

Прошлой осенью Юля переехала в новую шикарную квартиру - неподалеку от дома, где живут Юрий и Инна Жирковы. С ними она подружилась еще в Лондоне.

Малафеев потерял 54,5 млн

Бывшая танцовщица и диджей Екатерина Малафеева занимается продажей, покупкой и арендой недвижимости. Она стала генеральным директором компании «М16 Групп». Но сначала Катя Комякова (это ее девичья фамилия) удачно вышла замуж за вратаря питерского «Зенита» Вячеслава Малафеева.

У Вячеслава уже было двое детей от первого брака с Мариной Малафеевой. Он стал вдовцом после страшной аварии, в которую угодила супруга. Комякова умело воспользовалась своим шансом - она быстро забеременела от Славы, и, как честный человек, Малафеев решил на ней жениться. К тому же Катя быстро нашла общий язык с его детьми - Ксенией и Максимом.

Катя Малафеева взвалила на себя часть забот мужа. Фото: Instagram.com

Еще в 2011 году футболист открыл в Питере свое агентство недвижимости. Несколько лет назад туда пришла на работу и его жена.

- Я увидела, что Слава реально зашивался. Домой он возвращался раздраженным и усталым, - рассказывает Екатерина. - Муж играл в «Зените», потом работал в клубе заместителем спортивного директора и одновременно руководил своим агентством недвижимости. Я решила ему помочь - часть забот и проблем взять на себя.

Однако супруги, похоже, так увлеклись бизнесом, что не заметили, как старшая дочь футболиста Ксения совсем отбилась от рук - ее обвинили в употреблении и сбыте наркотиков. Кстати, сам Вячеслав показал, что еще не является «акулой бизнеса». Однажды он вложил в сомнительный проект 54,5 млн руб. И прогорел - его деловой партнер оказался мошенником.

Имей в виду