Ошибки в макияже: не надо так

1 ошибка: неприпудренное лицо

Идеальная кожа — это как чистый лист для рисования. Чтобы получить качественный макияж, необходимо прежде всего добиться ровного тона и скрыть все неровности. Для этого воспользуйтесь консилером и тональной основой. Наносите тон либо влажным бьюти-блендером (косметический спонжик яйцеобразной формы), либо пальцами. После нанесения тонального крема необходимо обязательно припудрить лицо. Не припудривать лицо, а сразу наносить на него контуринг неправильно!

Когда скульптор наносится на плохо подготовленную кожу, чаще всего на ней остаются неэстетичные пятна коричнево-красных оттенков — или же стирается тональная основа. Поэтому первым делом, чтобы не совершать такую простую ошибку, закрепите тон лица пудрой с помощью специальной кисти, а затем приступайте к контурингу.

2 ошибка: неверное нанесение продуктов

Самая распространенная ошибка — это наносить продукт сразу из упаковки, не убирая с кисти излишки. Эту ошибку чаще всего допускают со скульптором, румянами, хайлайтером и тенями. Подобное нанесение продуктов приводит к появлению пятен на лице, веках, и весь макияж в итоге приходится переделывать.

При нанесении продуктов кистью стоит обязательно стряхнуть основной пигмент на руки, а затем наносить средства на кожу.

3 ошибка: неправильное скульптурирование

Скулы

Скульптурирование стоит начать со скул. Многие полагают, что скульптор необходимо наносить по естественной впадине щеки стягивающими движениями вниз, но это неверно. Если наносить скульптор таким образом, появится эффект «опущенного» лица, и вы только прибавите лицу возраста.

Чтобы такого не происходило, следует поставить кисть в самую темную точку скулы и проводить параллель от уха до угла губы и оттушевывать кистью наверх.

Лоб

Если Вы обладательница широкого лба, вам нужно сделать четкий овал лица и «спрятать» только его края. Наносить продукт нужно на линию роста волос и вдоль линии роста, затемняя височную впадину. Если наносить скульптор на весь лоб, он только визуально увеличится в размере.

Овал лица

Чтобы подчеркнуть овал лица, не стоит наносить скульптор на все его части. Достаточно взять немного продукта на кисть, стряхнуть лишний пигмент и нанести вдоль углов подбородка и углов овала лица.

Нос

Большая ошибка при контуринге носа — широкие темные полоски вдоль него. Таким образом мы только увеличиваем нос и делаем его шире.

В первую очередь, мы набираем тонкой пушистой кистью скульптор и убираем излишки. Затем ставим кисть параллельно брови и начинаем проводить линию до середины носа. Так же снизу затемняем кончик носа, рисуя силуэт в виде треугольника.

Тень от скульптора можно скорректировать консилером. Наносим его вдоль носа тонкой линией и высветляем крылья носа.

Обязательно при скульптурировании помните, что скульптор — это цвет естественной тени человека, а бронзер — это цвет загара. Не путайте эти два продукта!