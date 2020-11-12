Как осанка влияет на красоту и молодость лица? Отвечает тренер по фейс-фитнесу

По ее словам, в учебных заведениях раньше всегда следили за тем, как ученик держит спину: и когда он шел по коридору, и когда сидел за партой. Сейчас внимание статике тела в школах почти не уделяется.

Первое впечатление вы производите не морщинами на вашем лице, и даже не выражением лица,

— утверждает Седунова.

По ее словам, именно походка создает первое впечатление, поэтому важно следить за осанкой.

Специалист рассказала о простом упражнении, которое поможет укрепить осанку. Встав с утра, нужно упереться в дверной проем и повисеть несколько минут — такое положение раскроет грудную клетку. Кроме того, это поможет запомнить правильное положение тела — подбородок должен всегда держаться параллельно полу, а макушка тянуться вниз.

Также можно сделать упражнение с книгой. Для проверки осанки следует положить книгу на макушку. Если она держится, то спина ровная.

Но стоит вам немного округлить спину, либо сделать перекос в одну или другую сторону, как книга тут же упадет,

— поясняет тренер.

Это и будет знаком неправильного положения тела.

Следите, пожалуйста, за этим! Очень важно, чтобы ваша спинка всегда была ровной!