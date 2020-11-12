Как осанка влияет на красоту и молодость лица? Отвечает тренер по фейс-фитнесу

С чего начинается молодость и красота лица? Именно ровная и красивая осанка влияет на то, как выглядит наше лицо, считает тренер по фейс-фитнесу Дарья Седунова. Эта довольно актуальная тема, и особенно среди молодого поколения, рассказала она в интервью 5-tv.ru.
По ее словам, в учебных заведениях раньше всегда следили за тем, как ученик держит спину: и когда он шел по коридору, и когда сидел за партой. Сейчас внимание статике тела в школах почти не уделяется.
— утверждает Седунова.
По ее словам, именно походка создает первое впечатление, поэтому важно следить за осанкой.
Специалист рассказала о простом упражнении, которое поможет укрепить осанку. Встав с утра, нужно упереться в дверной проем и повисеть несколько минут — такое положение раскроет грудную клетку. Кроме того, это поможет запомнить правильное положение тела — подбородок должен всегда держаться параллельно полу, а макушка тянуться вниз.
Также можно сделать упражнение с книгой. Для проверки осанки следует положить книгу на макушку. Если она держится, то спина ровная.
— поясняет тренер.
Это и будет знаком неправильного положения тела.
— заключает эксперт.