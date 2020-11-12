Сама себе психолог: 20 вопросов, чтобы разобраться в себе

Писатель и автор бестселлера «100 способов изменить жизнь» Лариса Парфентьева рассказывает, что именно нужно спросить у себя, чтобы полученные ответы помогли стать счастливее, пишет Wday.
Эти вопросы помогут понять, что для вас по-настоящему важно, от чего вы бежите всю жизнь и где живут ваши настоящие мечты. Задавайте их себе, слушайте себя, меняйте жизнь!
1. Если бы я могла оставить только одно воспоминание из всей жизни, то какое?
Обожаю этот вопрос! Он кристально показывает то, что в нашей жизни можно назвать самым важным. Люди, отвечающие на этот вопрос, вдруг осознают, какими были главные моменты их жизни: время, проведенное с семьей; моменты, связанные с занятием любимым хобби, или путешествия.
2. Если бы моя жизнь была фильмом, то как бы я хотела ее продолжить?
Однажды мой друг увидел этот вопрос, написанный на запотевшем стекле, и он изменил его жизнь. После него он бросил нелюбимую работу и решил уделять все время своему хобби, которое теперь сделало его одним из самых известных людей в городе.
Если бы ваша жизнь была фильмом, как бы вы хотели ее продолжить?
3. Что бы я делала, если бы точно знала, что у меня получится?
Главный вопрос, который стоит себе задать. Он точно показывает, чем бы вы занимались, если бы у вас не было страхов, отмазок и прочих нелепых причин не жить той жизнью, какой вам хочется.
4. Что так?
Буддийский монах Тит Нат Хан как-то сказал, что мы слишком часто задаем себе вопрос «Что не так?», концентрируясь на негативе. Наша жизнь была бы намного счастливее и душевнее, если бы мы спрашивали себя: «Что так?» Ответ на этот вопрос позволяет быть благодарным хотя бы за то, что мы проснулись этим утром, в отличие от 160 тыс. человек, которые сегодня не открыли глаза.
5. Какими своими достижениями я горжусь?
Составьте список того, чем вы можете гордиться. Можете добавить туда даже такие, казалось бы, незначительные вещи, как, например, кулинарные курсы. Когда вы увидите на бумаге ваши поводы для гордости, уровень вашей самоценности подскочит вверх.
6. Что мои родители мне, по моему мнению, недодали?
Задав себе этот вопрос, вы увидите, к чему вы всю жизнь будете стремиться. Если вы считаете, что вас недолюбили в детстве, то всю жизнь будете бегать за другими людьми в попытках получить от них любовь.
7. Как мои родители ни в коем случае не должны были вести себя со мной?
Ответив на этот вопрос, вы увидите ситуации, от которых вы всю жизнь будете бежать. Например, моя подруга считает, что мама слишком опекала ее. И теперь она даже обычную заботу о себе воспринимает как гиперопеку и слетает с катушек.
8. Какие три главные ошибки в своей жизни я не хочу повторять?
Говорят, что грабли делятся на два типа: 1) которые чему-то учат и 2) мои любимые. Подумайте, а какие «ваши любимые грабли» повторяются из года в год?
9. Мое лучшее решение за последние пять лет — это…
Пять лет назад я приняла решение бросить красивую жизнь и работу на телевидении в Москве ради призрачной мечты стать писателем. Я собрала вещи и уехала в свой родной город Уфу. Сейчас у меня вышли уже две книги, которые стали бестселлерами. Лучшее решение моей жизни — это поверить тихому голосу своего сердца и пойти за ним. А у вас?
10. В пользу своей мечты я готова отказаться…
Если вы хотите достичь чего-то, то придется чем-то жертвовать. Говорят, что дисциплина — это умение делать то, что не очень хочется, чтобы получить то, что очень хочется. Так чем вы готовы пожертвовать?
11. Какие мои бесплатные источники вдохновения?
В нашем материальном мире считается, что чем выше цена за что-то, тем это круче. Но самые душевные вещи по-прежнему остаются бесплатными: прогулка на свежем воздухе, уединение в горах, объятия с близкими людьми, смех и улыбки, хорошие книги (не бесплатно, но совсем недорого).
12. Представьте, что существует самооценкометр. От каких действий уровень самооценкометра увеличивается?
Странно, но факт: очень часто наша самооценка зависит от конкретных действий. Когда мы делаем то, что любим; когда бросаем себе вызов; когда заботимся о себе — все это поднимает наш уровень любви к себе.
А чем вам нужно заниматься, чтобы чувствовать себя хорошо?
13. Какие люди меня наполняют, а какие опустошают?
Надо признать, что ни хороших, ни плохих людей не бывает. Бывают те, пребывание рядом с которыми нас делает сильнее и наполняет. А бывают те, пребывание с которыми нас разрушает. Кто из вашего окружения относится к первой категории, а кто ко второй?
14. Кому я завидую?
На моем проекте «Селфквест» есть специальное задание, где я прошу написать список людей, которым вы завидуете. Зависть — интересное чувство, которое чаще всего показывает подсознательное желание иметь то же, что и у объекта зависти. Зависть надо преобразовывать в конструктивную эмоцию, чтобы понять, чего же хочется нам.
15. Что меня раздражает в других людях?
То, что мы видим в других людях, — это наше. То, что другие люди видят в нас, — это их. Так что самый простой список выяснить свои слабые стороны — понять, что вас раздражает в других людях.
16. Кого из своих близких вы бы хотели видеть у своей постели, умирая?
Однажды меня поразил вопрос известного бизнес-мыслителя Ицхака Адизеса, который наблюдал за тем, как его мать умирает на больничной койке. Он спросил себя: «А кого бы я хотел видеть у своей постели на смертном одре? Почему бы не избавиться от тех людей, которых я не хочу видеть у своей постели, умирая, прямо сейчас?» Просто подумайте об этом.
17. В какие моменты во мне появляется желание казаться, а не быть по-настоящему?
Иногда мы рисуемся перед другими, а иногда живем по-настоящему. Помните, как перед 8 Марта в Москве появился стартап, где ушлые ребята привозили сотню роз и пакеты модных брендов, с которыми можно было сделать фото за определенные деньги? А потом в «Инстаграме» стали появляться кадры типа «Любимый подарил 101 розу. Обожаю его». А никакого любимого и нет. Вот уж точно ребята неплохо заработали на желании людей казаться, а не быть.
Ответьте честно на вопрос: а бывают ли у меня такие моменты?
18. О чем я буду больше всего жалеть в старости?
Каждый год в мире составляют рейтинги сожалений. У людей пожилого возраста спрашивают: «О чем вы больше всего жалеете?» По всему миру эти рейтинги почти всегда одинаковые. Больше всего люди жалеют о том, что всю жизнь работали на нелюбимой работе, жили с нелюбимыми людьми, мало путешествовали и не следили за своим здоровьем.
О чем вы будете сожалеть в старости?
19. Опишите свою жизнь до сегодняшнего дня в 6−9 словах.
В рамках моего писательского курса «Текстура» я всегда прошу участников сделать штуку, связанную с историей про Эрнеста Хемингуэя. Он поспорил, что напишет рассказ из шести слов, который заставит людей плакать. Рассказ был такой: «Продаются детские ботиночки. Неношеные». Вот такие остроумные и грустные штуки писали мои ученики: «Неужели я нашла себя? Пишу. Мне только 37», «Она верила, что сможет. Поэтому смогла», «Мне 33. Продайте 2 доски и гвозди».
А как выглядит ваша жизнь в 6−9 словах до сегодняшнего дня?