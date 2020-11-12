Сама себе психолог: 20 вопросов, чтобы разобраться в себе

Эти вопросы помогут понять, что для вас по-настоящему важно, от чего вы бежите всю жизнь и где живут ваши настоящие мечты. Задавайте их себе, слушайте себя, меняйте жизнь!

1. Если бы я могла оставить только одно воспоминание из всей жизни, то какое?

Обожаю этот вопрос! Он кристально показывает то, что в нашей жизни можно назвать самым важным. Люди, отвечающие на этот вопрос, вдруг осознают, какими были главные моменты их жизни: время, проведенное с семьей; моменты, связанные с занятием любимым хобби, или путешествия.

2. Если бы моя жизнь была фильмом, то как бы я хотела ее продолжить?

Однажды мой друг увидел этот вопрос, написанный на запотевшем стекле, и он изменил его жизнь. После него он бросил нелюбимую работу и решил уделять все время своему хобби, которое теперь сделало его одним из самых известных людей в городе.

Если бы ваша жизнь была фильмом, как бы вы хотели ее продолжить?

3. Что бы я делала, если бы точно знала, что у меня получится?

Главный вопрос, который стоит себе задать. Он точно показывает, чем бы вы занимались, если бы у вас не было страхов, отмазок и прочих нелепых причин не жить той жизнью, какой вам хочется.

4. Что так?

Буддийский монах Тит Нат Хан как-то сказал, что мы слишком часто задаем себе вопрос «Что не так?», концентрируясь на негативе. Наша жизнь была бы намного счастливее и душевнее, если бы мы спрашивали себя: «Что так?» Ответ на этот вопрос позволяет быть благодарным хотя бы за то, что мы проснулись этим утром, в отличие от 160 тыс. человек, которые сегодня не открыли глаза.

5. Какими своими достижениями я горжусь?

Составьте список того, чем вы можете гордиться. Можете добавить туда даже такие, казалось бы, незначительные вещи, как, например, кулинарные курсы. Когда вы увидите на бумаге ваши поводы для гордости, уровень вашей самоценности подскочит вверх.

6. Что мои родители мне, по моему мнению, недодали?

Задав себе этот вопрос, вы увидите, к чему вы всю жизнь будете стремиться. Если вы считаете, что вас недолюбили в детстве, то всю жизнь будете бегать за другими людьми в попытках получить от них любовь.

7. Как мои родители ни в коем случае не должны были вести себя со мной?

Ответив на этот вопрос, вы увидите ситуации, от которых вы всю жизнь будете бежать. Например, моя подруга считает, что мама слишком опекала ее. И теперь она даже обычную заботу о себе воспринимает как гиперопеку и слетает с катушек.

8. Какие три главные ошибки в своей жизни я не хочу повторять?