Десять продуктов, от которых нужно отказаться уже сейчас, чтобы постоянно быть в форме

Поговорим начистоту. Существует множество диет. Большинство из них проверены и апробированы медицинскими исследованиями. Но одна и та же диета у разных людей может дать противоположный эффект. Это связано с генетическими особенностями, географическими различиями и пищевыми привычками наших предков. Поэтому я глубоко убежден, что универсальной диеты не существует.
Что происходит, когда мы садимся на диету? Решив похудеть, человек начинает сильно урезать рацион. И сразу перестает испытывать чувство насыщения/удовлетворения. В большинстве случаев при этом еще и не добирает углеводов — необходимой энергии для нашего мозга. Через несколько дней такого питания происходит срыв и переедание. Либо мы начинаем маниакально считать калории, резко сокращаем их: едим, например, много овощей. Получается, в желудке заполнен объём, но не дана плотность (калорийность), начинаются инсулиновые качели, как следствие нет длительного чувства насыщения, происходит «таскание кусков», выход за рамки дневного калоража и снова срыв. Желудок не обмануть. Ему нужны как достаточные калории, так и объём. И все это в один прием пищи! Это и есть формула стройности.
Еще одно не менее важное правило грамотного похудения: не исключать, а заменять! Только заменяя, мы можем добиться успеха без лишнего стресса для своего организма.
Колбасы
Пищевые добавки, глутамат натрия, нитрит натрия, антислеживатели, красители — это далеко не полный состав колбасных изделий. Немного мяса, много соли, специй, жира, и уже можно не удивляться, почему у вас на лице появился прыщик, сыпь, морщинки и, конечно же, лишний вес. Только вдумайтесь, в стограммовом кусочке куриного мяса содержится в 2 раза меньше калорий, чем в нарезке сырокопченой колбасы.
Колбасные изделия отлично можно заменить запеченным в духовке мясом с небольшим добавлением соли и/или специй и, если проанализировать стоимость, это выйдет дешевле.
Соки, газированные напитки
Газированные напитки — это зло, в первую очередь, для нашей пищеварительной системы. Ведь они представляют собой ничто иное, как гремучую смесь из красителей, сахара и химии. Они приводят к дисбалансу работы желудка и кишечника. Негативно сказываются на работе поджелудочной железы, печени и почек. При этом являются источником калорий. Некоторые газированные напитки содержат кофеин, их употребление приводит к обезвоживанию организма. Пакетизированные соки — это химия, помноженная на сахар, красители и прочие ингредиенты, которые не имеют отношения к понятию «сок» в принципе. Эти соки опять же являются источников проблем с ЖКТ и одной из причин набора лишнего веса.
Все эти напитки можно заменить свежевыжатыми соками, зеленым чаем, компотами из сухофруктов или сезонных ягод: отличная идея замораживать на зиму овощи и фрукты в холодильники, что позволит получать максимальную дозу витаминов и экономить на стоимости продуктов.
Сладкое
То, что мы любим сладкое, ни для кого не секрет. Но вряд ли кому-то придёт в голову кушать ложками сахар из мешка, хоть он и сладкий. На самом деле нам нравится комбинация САХАР + ЖИР, а именно это и есть в составе практически всех кондитерских изделий (тортов, печенья, конфет, шоколада, мороженного). А если в рецептуре + СОЛЬ. То есть оптимальное сочетание этих ингредиентов делает пищу не просто вкусной, а формирующей самую настоящую зависимость. К тому же в рецептуре большинства кондитерских изделий есть трансжиры, которые негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, способствуют возникновению холестериновых бляшек на сосудах, ведут к ожирению и нарушению обмена веществ (сахарных диабет) и набору лишнего веса.
Попробуйте заменить сладкое сухофруктами, изюмом, орешками, фруктами. Все эти продукты являются идеальным решением для перекусов, без которых невозможно представить себе грамотного похудения.
Хлеб
Белый хлеб — это быстрые углеводы, которые плохо сказываются на фигуре. А еще мучные изделия не усваиваются нашим кишечником и приводят не только к набору веса, но и к проблемам с пищеварениям.
Заменить изделия из пшеничной муки можно зерновым хлебом или тостами из ржаного хлеба.
Фаст-фуд и продукты быстрого приготовления
Ничего полезного в этой пище нет и быть не может, поэтому первое правило здорового и правильного питания — отказ от фаст-фуда, чипсов, кукурузных хлопьев, супов и каш быстрого приготовления, пельменей, готовых котлет, наггетсов и прочего, которые способствуют быстрому набору веса, содержат красители, усилители вкуса, крахмал.
Фаст-фуд и продукты быстрого приготовления замените нормальной пищей: покупать мясо (ту же курицу) и готовить те же самые блюда самостоятельно. Уже не говоря о том, что в целях похудения жаренному мясу лучше предпочесть приготовление на пару или отварное мясо. И раз уж зашла речь о том, что лучше и полезней есть, то диетическими и низкокалорийными вариантами мяса, идеально подходящими для похудения, считаются куриная грудка, грудка индейки, нежирные сорта рыбы (треска, хек). Именно этим продуктам стоит отдать предпочтение, когда перед вами стоит цель — сбросить лишний вес.
Майонез, кетчуп и готовые соусы
Все эти продукты помогают нам набирать лишний вес: во-первых, они содержат трансжиры, красители, подсластители, загустители, соль, специи, глутамат натрия и прочие крайне неполезные ингредиенты, во-вторых, они очень калорийны.
Майонезы и прочие неполезные соусы в зависимости от рецкпта и блюда можно заменить простым нежирным йогуртом без наполнителя, оливковым и любым другим растительным маслом, уксусом, лимонным соком.
Макароны
Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы сами по себе угрозы нашему весу не представляют, но в сочетании с мясом, котлетами, сыром, подливками, соусами и прочими ингредиентами они нарушают одно из важных правил питания, способствующих снижению веса — раздельное употребление белков и углеводов.
Не смешивайте белки и углеводы в одном приеме пищи — не стоит есть на обед куриную грудку с макаронами. К тому же, при похудении необходимо полностью отказаться от употребления углеводов после 2-х часов дня и сделать ставку на мясо/рыбу в сочетании с растительной пищей.
Шлифованный рис
Данный продукт можно отнести к разряду быстрых углеводов, который способствует набору веса и препятствует похудению. Тем более, не стоит есть рис в сочетании с мясом, подливками, котлетами.
Предпочтите белому рису самую обычную гречку. Это отличное решение, как для завтрака, так и для проведения разгрузочных дней. Достаточно с вечера залить кипятком 500 грамм гречневой крупы, разделить с утра полученную кашу на 5—6 порций, и вам обеспечен рацион для детокса на день вперед. Вкусно, полезно и результативно.
Виноград
Не стоит злоупотреблять этим фруктом, если перед вами стоит цель — сбросить вес, так как в винограде содержится сахар в огромном количестве: снижению веса это точно способствовать не будет.
Предпочтите винограду зеленые яблоки, киви, ананасы.
Алкоголь
Прием алкоголя — это стресс для печени и почек, на которые ложится повышенная двойная, тройная нагрузка. Алкоголь ведет к обезвоживанию организма. Его прием негативно сказывается на самочувствие и внешнем виде. Да и к тому же, алкоголь очень калориен: он стимулирует аппетит и провоцирует нас на то, чтобы мы ели больше.
Замените алкоголь гранатовым соком, который стимулирует пищеварение, улучшает перистальтику кишечника, работу ЖКТ, поджелудочной железы и желчного пузыря и выводит из организма токсичных веществ. Плюс повышает уровень гемоглобина и отлично сочетается с мясом.