Десять продуктов, от которых нужно отказаться уже сейчас, чтобы постоянно быть в форме

Поговорим начистоту. Существует множество диет. Большинство из них проверены и апробированы медицинскими исследованиями. Но одна и та же диета у разных людей может дать противоположный эффект. Это связано с генетическими особенностями, географическими различиями и пищевыми привычками наших предков. Поэтому я глубоко убежден, что универсальной диеты не существует.

Что происходит, когда мы садимся на диету? Решив похудеть, человек начинает сильно урезать рацион. И сразу перестает испытывать чувство насыщения/удовлетворения. В большинстве случаев при этом еще и не добирает углеводов — необходимой энергии для нашего мозга. Через несколько дней такого питания происходит срыв и переедание. Либо мы начинаем маниакально считать калории, резко сокращаем их: едим, например, много овощей. Получается, в желудке заполнен объём, но не дана плотность (калорийность), начинаются инсулиновые качели, как следствие нет длительного чувства насыщения, происходит «таскание кусков», выход за рамки дневного калоража и снова срыв. Желудок не обмануть. Ему нужны как достаточные калории, так и объём. И все это в один прием пищи! Это и есть формула стройности.

Еще одно не менее важное правило грамотного похудения: не исключать, а заменять! Только заменяя, мы можем добиться успеха без лишнего стресса для своего организма.

Колбасы

Пищевые добавки, глутамат натрия, нитрит натрия, антислеживатели, красители — это далеко не полный состав колбасных изделий. Немного мяса, много соли, специй, жира, и уже можно не удивляться, почему у вас на лице появился прыщик, сыпь, морщинки и, конечно же, лишний вес. Только вдумайтесь, в стограммовом кусочке куриного мяса содержится в 2 раза меньше калорий, чем в нарезке сырокопченой колбасы.

Колбасные изделия отлично можно заменить запеченным в духовке мясом с небольшим добавлением соли и/или специй и, если проанализировать стоимость, это выйдет дешевле.

Соки, газированные напитки

Газированные напитки — это зло, в первую очередь, для нашей пищеварительной системы. Ведь они представляют собой ничто иное, как гремучую смесь из красителей, сахара и химии. Они приводят к дисбалансу работы желудка и кишечника. Негативно сказываются на работе поджелудочной железы, печени и почек. При этом являются источником калорий. Некоторые газированные напитки содержат кофеин, их употребление приводит к обезвоживанию организма. Пакетизированные соки — это химия, помноженная на сахар, красители и прочие ингредиенты, которые не имеют отношения к понятию «сок» в принципе. Эти соки опять же являются источников проблем с ЖКТ и одной из причин набора лишнего веса.

Все эти напитки можно заменить свежевыжатыми соками, зеленым чаем, компотами из сухофруктов или сезонных ягод: отличная идея замораживать на зиму овощи и фрукты в холодильники, что позволит получать максимальную дозу витаминов и экономить на стоимости продуктов.

Сладкое