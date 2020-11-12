Мы и не знали! Как правильно чистить стиральную машину

Если вы до сих пор были уверены, что этот агрегат не нуждается в уходе, спешим вас разочаровать. Эту бытовую технику можно (и даже нужно!) очищать от накипи и грязи, чтобы она служила вам верой и правдой как можно дольше. Рассказываем, как это правильно сделать в домашних условиях, пишет Wday.
Для начала запаситесь уксусом и терпением. Именно в таком порядке!
Залейте 2 стакана столового уксуса в стиральную машину и запустите длинный цикл стирки. Барабан оставьте пустым, никакой одежды и других моющих средств там не должно быть. Подождите несколько минут, пока раствор начнет работать, затем нажмите на паузу, чтобы остановить выполнение программы, и оставьте на некоторое время.
Через час можно возобновить работу стиральной машины и дождаться окончания стирки.
После приступаем ко второму этапу: запускаем короткий цикл стирки, чтобы смыть остатки грязи. Этого должно быть достаточно, чтобы уксус справился с накипью, мыльными разводами, бактериями и неприятным запахом.
Когда программа закончится, тщательно протрите внутреннюю часть дверцы и резиновые уплотнители мягкой тряпочкой, смоченной в растворе из воды и уксуса (в равных частях). После протираем «внутренности» машинки влажной губкой, а потом еще раз — насухо. Чтобы машинка окончательно просохла, дверцу оставьте приоткрытой.
При помощи таких нехитрых советов можно не только избавиться от накипи и грязи, но и от затхлого запаха, который со временем появляется во всех стиральных машинах. А чтобы он снова не появился, можно, например, когда закидываете полотенца в стирку, добавлять стакан уксуса и выбирать высокую температуру. Также для этих целей подойдет пищевая сода, но она не так эффективно воздействует на бактерии, вызывающие неприятный запах.
Еще один эффективный способ почистить машину от накипи, ржавчины и неприятного запаха — при помощи лимонной кислоты. Лимоны и его производные вообще чудеса в быту творят. В случае с машинкой засыпьте в отделение для порошка несколько пакетиков лимонной кислоты — чем грязнее машинка, тем больше лимонки понадобится. Шести пакетиков должно хватить даже на никогда не чищенный агрегат.
Запустите машину в режиме самой продолжительной стирки и с самой высокой температурой. После этого нужно только протереть машинку изнутри и почистить резиновые уплотнители. С этим отлично справится сода. В самых тяжелых случаях можно воспользоваться хлорсодержащим чистящим средством, но слишком часто ими чистить резинки нельзя: хлор их разрушает.
Глубокая очистка машинки в 4 шага
- Слейте воду из дренажного насоса и очистите фильтр. Лучше всего это сделать под струей воды, аккуратно пройдясь по фильтру зубной щеткой.
- Снимите лоток, куда насыпаете стиральный порошок, тщательно вымойте их средством для мытья посуды. Обычно в лотках скапливаются остатки порошка, образуется плесень.
- Капните в белый уксус несколько капель масла чайного дерева, тщательно взболтайте. Этим раствором обработайте машинку изнутри, включая резиновые уплотнения.
- Залейте стакан белого уксуса в дозатор и запустите машину на холостом ходу при максимальной температуре.