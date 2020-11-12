Мы и не знали! Как правильно чистить стиральную машину

Для начала запаситесь уксусом и терпением. Именно в таком порядке!

Залейте 2 стакана столового уксуса в стиральную машину и запустите длинный цикл стирки. Барабан оставьте пустым, никакой одежды и других моющих средств там не должно быть. Подождите несколько минут, пока раствор начнет работать, затем нажмите на паузу, чтобы остановить выполнение программы, и оставьте на некоторое время.

Через час можно возобновить работу стиральной машины и дождаться окончания стирки.

После приступаем ко второму этапу: запускаем короткий цикл стирки, чтобы смыть остатки грязи. Этого должно быть достаточно, чтобы уксус справился с накипью, мыльными разводами, бактериями и неприятным запахом.

Когда программа закончится, тщательно протрите внутреннюю часть дверцы и резиновые уплотнители мягкой тряпочкой, смоченной в растворе из воды и уксуса (в равных частях). После протираем «внутренности» машинки влажной губкой, а потом еще раз — насухо. Чтобы машинка окончательно просохла, дверцу оставьте приоткрытой.

При помощи таких нехитрых советов можно не только избавиться от накипи и грязи, но и от затхлого запаха, который со временем появляется во всех стиральных машинах. А чтобы он снова не появился, можно, например, когда закидываете полотенца в стирку, добавлять стакан уксуса и выбирать высокую температуру. Также для этих целей подойдет пищевая сода, но она не так эффективно воздействует на бактерии, вызывающие неприятный запах.

Еще один эффективный способ почистить машину от накипи, ржавчины и неприятного запаха — при помощи лимонной кислоты. Лимоны и его производные вообще чудеса в быту творят. В случае с машинкой засыпьте в отделение для порошка несколько пакетиков лимонной кислоты — чем грязнее машинка, тем больше лимонки понадобится. Шести пакетиков должно хватить даже на никогда не чищенный агрегат.

Запустите машину в режиме самой продолжительной стирки и с самой высокой температурой. После этого нужно только протереть машинку изнутри и почистить резиновые уплотнители. С этим отлично справится сода. В самых тяжелых случаях можно воспользоваться хлорсодержащим чистящим средством, но слишком часто ими чистить резинки нельзя: хлор их разрушает.

Глубокая очистка машинки в 4 шага