Восемь простых скрабов для тела, которые можно сделать в домашних условиях

Дело в том, что кожа по всему телу гораздо толще, чем на лице. Именно поэтому, использование скрабов, которые можно сделать в домашних условиях помогает эффективно отшелушивать омертвевшие клетки, делать кожу мягкой, ровной и осветлять ее. Редакция tochka.net выбрала 8 рецептов скрабов для тела своими руками, которые будут действовать не хуже, чем те, которые можно найти на полочках в магазине.

Кофейный скраб для тела своими руками

Клинические исследования гласят, что кофе в составе косметических продуктов для тела борется с целлюлитом и придает коже ровный цвет. Кроме того, молотый кофе в составе предотвращает появление пигментных пятен.

Ингредиенты:

3 ст. л. кофейной гущи

2 ч. л. коричневого сахара

3 ст. л кокосового масла (можно заменить на миндальное, льняное или оливковое)

Как приготовить: здесь все интуитивно и понятно. Просто смешай все ингредиенты до получения однородной массы. Готово!

Скраб для чувствительной кожи тела своими руками

Для девушек с чувствительной кожей тела важно подобрать скраб, который будет бережно отшелушивать кожу. В их составе должны находиться ингредиенты, которые смогут увлажнить, успокоить и смягчить кожу.

Ингредиенты:

3 ст.л. перемолотых овсяных хлопьев

2 ч. л. меда

2 ст. л. теплой воды

Как приготовить: система так же проста, как и в предыдущем рецепте. Смешай все ингредиенты и вуаля. Готово!

Ароматный скраб для тела своими руками

Процедура ухода за кожей в миллионы раз становится приятней, если в ней будут ароматерапевтические масла. Это позволит тебе полноценно расслабиться, получить удовольствие и невероятно вкусно пахнуть весь день.

Ингредиенты:

1 ст. мелкой морской соли

2 ст. л кокосового масла (можно заменить на миндальное, льняное или оливковое)

20 капель персикового эфирного масла (главное — чтобы тебе нравился аромат, так что можно заменить на любое другое)

Как приготовить: достаточно просто смешать все ингредиенты в одной емкости. Готово!

Скраб для тела с огурцом своими руками

Кружочки огурца пользовались популярностью еще среди наших бабушек. И даже сейчас, если ты все еще не открыла для себя "мир патчей для глаз", то простой огурец может стать хорошей альтернативой. В скрабах, кстати, они тоже работают на отлично.

Ингредиенты:

1 ст. коричневого сахара (можно заменить белым)

4 капли эфирного масла перичной мяты

4 ст. л. кокосового масла (можно заменить на миндальное, льняное или оливковое)

5 ломтиков огурца

Как приготовить: смешай в блендере все ингредиенты кроме сахара. В полученую смесь добавь сахар и размешай лопаткой. Готово!

Скраб для сухой кожи своими руками

Для обладательниц сухой кожи также нужно очень тщательно выбирать скрабы. В их состав должны входить ингредиенты, которые будут бережно отшелушивать омертвевшую кожу и очень интенстивно ее увлажнять.

Ингредиенты:

5 ст. л. коричневого сахара

2 ст. л. кокосового масла

2 ст. л. оливкового масла

5 капель эфирного масла жасмина

5 капель эфирного масла миндаля

Как приготовить: тщательно смешай все ингредиенты вместе и вуаля. Готово!

Скраб для тела с гималайской солью своими руками

Гималайская соль имеет очень мягкий отшелушивающий эффект и содержит в себе полезные минералы для кожи.

Ингредиенты:

5 ст. л. гималайской соли

2 ст. л. кокосового масла

5 капель масла миндаля

Как приготовить: тщательно смешай все ингредиенты вместе и вуаля. Готово!

Скраб для тела с медом и авокадо своими руками

Витамины и антиоксиданты, которые содержит авокадо отлично напитывают кожу всеми полезными веществами. А мед, в свою очередь, защищает кожу и оказывает противовоспалительный эффект.

Ингредиенты:

Половина авокадо

2 ч. л. меда

2 ст. л. кукурузной муки

Как приготовить: разомни спелый авокадо в кашицу, после чего добавь остальные ингредиенты и тщательно все перемешай. Готово!

Очищающий скраб для тела с зеленым чаем своими руками

Зеленый чай содержит в своем составе мощные антиоксиданты, которые успокаивают кожу и помогают бороться с проблемами различного рода. А если ты выберешь чай матча, то твой скраб станет еще более эффективным.

Ингредиенты:

2 ст. л. чая матча

2 ст. л. пищевой соды

2 ст. л. кокосового масла