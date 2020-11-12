Восемь простых скрабов для тела, которые можно сделать в домашних условиях

От дерматологов можно часто услышать, что использование домашних скрабов для лица — это создание лишних проблем на пути к идеальной коже. Чаще всего, они просто травмируют ее поверхность, создавая микротрещины. Чтобы обезопасить себя, лучше выбрать более щадящие варианты эффективных пилингов, которые предлагает бьюти-индустрия. Но если речь идет о теле, то мы можем уверить тебя в том, что правильная комбинация продуктов в составе скраба для тела может заставить твою кожу буквально сиять, пишет Lady.tochka.net.
Дело в том, что кожа по всему телу гораздо толще, чем на лице. Именно поэтому, использование скрабов, которые можно сделать в домашних условиях помогает эффективно отшелушивать омертвевшие клетки, делать кожу мягкой, ровной и осветлять ее. Редакция tochka.net выбрала 8 рецептов скрабов для тела своими руками, которые будут действовать не хуже, чем те, которые можно найти на полочках в магазине.
Кофейный скраб для тела своими руками
Клинические исследования гласят, что кофе в составе косметических продуктов для тела борется с целлюлитом и придает коже ровный цвет. Кроме того, молотый кофе в составе предотвращает появление пигментных пятен.
Ингредиенты:
- 3 ст. л. кофейной гущи
- 2 ч. л. коричневого сахара
- 3 ст. л кокосового масла (можно заменить на миндальное, льняное или оливковое)
Как приготовить: здесь все интуитивно и понятно. Просто смешай все ингредиенты до получения однородной массы. Готово!
Скраб для чувствительной кожи тела своими руками
Для девушек с чувствительной кожей тела важно подобрать скраб, который будет бережно отшелушивать кожу. В их составе должны находиться ингредиенты, которые смогут увлажнить, успокоить и смягчить кожу.
Ингредиенты:
- 3 ст.л. перемолотых овсяных хлопьев
- 2 ч. л. меда
- 2 ст. л. теплой воды
Как приготовить: система так же проста, как и в предыдущем рецепте. Смешай все ингредиенты и вуаля. Готово!
Ароматный скраб для тела своими руками
Процедура ухода за кожей в миллионы раз становится приятней, если в ней будут ароматерапевтические масла. Это позволит тебе полноценно расслабиться, получить удовольствие и невероятно вкусно пахнуть весь день.
Ингредиенты:
- 1 ст. мелкой морской соли
- 2 ст. л кокосового масла (можно заменить на миндальное, льняное или оливковое)
- 20 капель персикового эфирного масла (главное — чтобы тебе нравился аромат, так что можно заменить на любое другое)
Как приготовить: достаточно просто смешать все ингредиенты в одной емкости. Готово!
Скраб для тела с огурцом своими руками
Кружочки огурца пользовались популярностью еще среди наших бабушек. И даже сейчас, если ты все еще не открыла для себя "мир патчей для глаз", то простой огурец может стать хорошей альтернативой. В скрабах, кстати, они тоже работают на отлично.
Ингредиенты:
- 1 ст. коричневого сахара (можно заменить белым)
- 4 капли эфирного масла перичной мяты
- 4 ст. л. кокосового масла (можно заменить на миндальное, льняное или оливковое)
- 5 ломтиков огурца
Как приготовить: смешай в блендере все ингредиенты кроме сахара. В полученую смесь добавь сахар и размешай лопаткой. Готово!
Скраб для сухой кожи своими руками
Для обладательниц сухой кожи также нужно очень тщательно выбирать скрабы. В их состав должны входить ингредиенты, которые будут бережно отшелушивать омертвевшую кожу и очень интенстивно ее увлажнять.
Ингредиенты:
- 5 ст. л. коричневого сахара
- 2 ст. л. кокосового масла
- 2 ст. л. оливкового масла
- 5 капель эфирного масла жасмина
- 5 капель эфирного масла миндаля
Как приготовить: тщательно смешай все ингредиенты вместе и вуаля. Готово!
Скраб для тела с гималайской солью своими руками
Гималайская соль имеет очень мягкий отшелушивающий эффект и содержит в себе полезные минералы для кожи.
Ингредиенты:
- 5 ст. л. гималайской соли
- 2 ст. л. кокосового масла
- 5 капель масла миндаля
Как приготовить: тщательно смешай все ингредиенты вместе и вуаля. Готово!
Скраб для тела с медом и авокадо своими руками
Витамины и антиоксиданты, которые содержит авокадо отлично напитывают кожу всеми полезными веществами. А мед, в свою очередь, защищает кожу и оказывает противовоспалительный эффект.
Ингредиенты:
- Половина авокадо
- 2 ч. л. меда
- 2 ст. л. кукурузной муки
Как приготовить: разомни спелый авокадо в кашицу, после чего добавь остальные ингредиенты и тщательно все перемешай. Готово!
Очищающий скраб для тела с зеленым чаем своими руками
Зеленый чай содержит в своем составе мощные антиоксиданты, которые успокаивают кожу и помогают бороться с проблемами различного рода. А если ты выберешь чай матча, то твой скраб станет еще более эффективным.
Ингредиенты:
- 2 ст. л. чая матча
- 2 ст. л. пищевой соды
- 2 ст. л. кокосового масла
Как приготовить: тщательно смешай все ингредиенты вместе и вуаля. Готово!