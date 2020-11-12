«Надо слушаться мужа»: Александр Васильев высказался о стиле Собчак

Их союз я считаю статусным и удачным. Они друг друга дополняют. Оба интеллектуальны, оба стремятся достичь успеха в жизни. Ксения даже баллотировалась на пост президента. У нее большие амбиции. Как и у Богомолова. Он талантливый человек, успел много сделать, но я уверен, что после театра на Малой Бронной Константин мечтает опять попасть в МХТ и стать там главным режиссером,