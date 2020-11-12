«Надо слушаться мужа»: Александр Васильев высказался о стиле Собчак

Историк Моды Александр Васильев оценил гардероб Ксении Собчак и сделал неожиданное заявление — лучшим советником для нее может стать супруг — режиссер Константин Богомолов. По мнению Васильева, телеведущую трудно назвать иконой стиля, так как одевается она довольно «разномастно», ее образу не хватает системности и ориентированности на типаж внешности. Но брак с Богомоловым может помочь «подтянуть» ее стиль, пишет Пятый канал.
Их союз я считаю статусным и удачным. Они друг друга дополняют. Оба интеллектуальны, оба стремятся достичь успеха в жизни. Ксения даже баллотировалась на пост президента. У нее большие амбиции. Как и у Богомолова. Он талантливый человек, успел много сделать, но я уверен, что после театра на Малой Бронной Константин мечтает опять попасть в МХТ и стать там главным режиссером,
— цитирует Васильева 7days.ru.
Стилист уверен, что Ксении нужен собственный дизайнер, который бы создавал уникальные вещи исключительно для нее и в единственном экземпляре. А еще можно взять в пример Богомолова и позаимствовать его чувство меры.
— сказал Васильев.