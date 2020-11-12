Как выбрать идеальный свитер: оптимальный состав и актуальные модели

Чтобы поиск самой уютной, комфортной, стильной и практичной вещи был максимально простым, мы составили особую инструкцию и учли абсолютно все: от трендовых фасонов до идеального состава, делится Marie Claire.
Свитер – крайне универсальный предмет одежды, актуальный в любой сезон. В зависимости от того, как и где вы его собираетесь носить, нужно выбирать соответствующий состав, с которым разберемся ниже. Это особенно важно, ведь в шерстяном свитере вам будет безумно жарко работать в офисе, а хлопковый абсолютно не подойдет для зимних прогулок. Рассказываем подробнее.
Состав
Кашемировые свитера – часто идеальные свитера: они теплые, приятные к телу, но при этом не толстые, мягкие и уютные. Дорого смотрятся – хотя и стоят, конечно, не бюджетно. Есть и минусы: такие свитера довольно капризны в уходе, и нужно быть готовым сдавать их в химчистку и особенно скрупулезно удалять с материала катышки. Альтернативным вариантом может быть свитер с небольшим процентом кашемира в составе.
С шерстяными свитерами стоит быть более осторожными: хотя они менее капризны в уходе, в ощущениях можно испытывать определенный дискомфорт – шерсть может колоться. Поэтому в магазинах сейчас часто можно увидеть комбинацию шерсти и синтетических волокон. Если вы решили выбрать 100% шерстяной свитер, делайте ставку на более мягкую шерсть мериноса или альпаки.
Мохеровые свитера очень теплые, мягкие, объемные и фактурные, но также имеют ряд особенностей: на них образуются катышки, и они «линяют» на другую вашу одежду. Поэтому, делая выбор в их пользу, будьте готовы носить с собой липкий ролик.
Хлопковые свитера – классные фактурные свитера, которые отлично подходят для всесезонного использования. Они просты в уходе, но имейте в виду, что в холодное время года они не согреют вас во время долгих прогулок.
Свитера из 100% акрила или других синтетических волокон, которые можно повсеместно встретить в масс-маркете, практически не обладают тепловыми свойствами. Часто внешне они неплохо выглядят, могут иметь интересную фактуру и актуальную вязку. Стоят они недорого, но и в носке не отличаются долговечностью, поэтому лучше использовать их только в помещениях – и то лишь как трендовый элемент. Для базового свитера лучше подбирать более натуральные материалы.
Объем свитера
Мода на oversize не обошла стороной и свитера, и в этом случае она более чем уместна, ведь зимой нам хочется укутаться потеплее. Такие свитера довольно универсальны для всех типов фигур, кроме девушек с широкими плечами, так как эта модель добавит лишний объем и может сделать пропорции фигуры дисгармоничными. Зато для девушек, у которых плечи уже бедер – это просто must have (читайте также: Визуальные иллюзии в одежде: как выглядеть на пару размеров стройнее).
Миниатюрные девушки тоже хорошо смотрятся в этой модели: дополнительный объем делает их еще более хрупкими. Но и девушкам plus size не стоит обходить такие свитера стороной: а чтобы облегчить образ, стоит открыть запястья.
Образы со свитерами более прямого кроя необходимо обыгрывать, особенно если они простые и однотонные. Их можно использовать как первый слой под жакет, или же вторым слоем – например, на рубашку. Также можно обыграть ремнем, шарфом или другими аксессуарами.
Длина свитера
Короткий свитер хорошо подходит девушкам небольшого роста. Он позволяет поднять и акцентировать линию талии, тем самым сделав вас визуально выше. Девушкам с широкими бедрами, наоборот, отлично подходит удлиненный свитер, который прикроет самую широкую часть бедра.
Принт
Чтобы свитер был базовым, лучше выбирать однотонные модели нейтральных цветов (оттенки серого, бежевого, коричневого, винного, зеленого, синего). Если же вы хотите сделать свитер более акцентным предметом гардероба, подберите модель с принтом. Проще всего комбинировать образы с несложными расцветками, например, геометрическими и абстрактными орнаментами.