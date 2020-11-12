Как выбрать идеальный свитер: оптимальный состав и актуальные модели

Свитер – крайне универсальный предмет одежды, актуальный в любой сезон. В зависимости от того, как и где вы его собираетесь носить, нужно выбирать соответствующий состав, с которым разберемся ниже. Это особенно важно, ведь в шерстяном свитере вам будет безумно жарко работать в офисе, а хлопковый абсолютно не подойдет для зимних прогулок. Рассказываем подробнее.

Состав

Кашемировые свитера – часто идеальные свитера: они теплые, приятные к телу, но при этом не толстые, мягкие и уютные. Дорого смотрятся – хотя и стоят, конечно, не бюджетно. Есть и минусы: такие свитера довольно капризны в уходе, и нужно быть готовым сдавать их в химчистку и особенно скрупулезно удалять с материала катышки. Альтернативным вариантом может быть свитер с небольшим процентом кашемира в составе.

С шерстяными свитерами стоит быть более осторожными: хотя они менее капризны в уходе, в ощущениях можно испытывать определенный дискомфорт – шерсть может колоться. Поэтому в магазинах сейчас часто можно увидеть комбинацию шерсти и синтетических волокон. Если вы решили выбрать 100% шерстяной свитер, делайте ставку на более мягкую шерсть мериноса или альпаки.

Мохеровые свитера очень теплые, мягкие, объемные и фактурные, но также имеют ряд особенностей: на них образуются катышки, и они «линяют» на другую вашу одежду. Поэтому, делая выбор в их пользу, будьте готовы носить с собой липкий ролик.

Хлопковые свитера – классные фактурные свитера, которые отлично подходят для всесезонного использования. Они просты в уходе, но имейте в виду, что в холодное время года они не согреют вас во время долгих прогулок.

Свитера из 100% акрила или других синтетических волокон, которые можно повсеместно встретить в масс-маркете, практически не обладают тепловыми свойствами. Часто внешне они неплохо выглядят, могут иметь интересную фактуру и актуальную вязку. Стоят они недорого, но и в носке не отличаются долговечностью, поэтому лучше использовать их только в помещениях – и то лишь как трендовый элемент. Для базового свитера лучше подбирать более натуральные материалы.

Объем свитера

Мода на oversize не обошла стороной и свитера, и в этом случае она более чем уместна, ведь зимой нам хочется укутаться потеплее. Такие свитера довольно универсальны для всех типов фигур, кроме девушек с широкими плечами, так как эта модель добавит лишний объем и может сделать пропорции фигуры дисгармоничными. Зато для девушек, у которых плечи уже бедер – это просто must have (читайте также: Визуальные иллюзии в одежде: как выглядеть на пару размеров стройнее).

Миниатюрные девушки тоже хорошо смотрятся в этой модели: дополнительный объем делает их еще более хрупкими. Но и девушкам plus size не стоит обходить такие свитера стороной: а чтобы облегчить образ, стоит открыть запястья.

Образы со свитерами более прямого кроя необходимо обыгрывать, особенно если они простые и однотонные. Их можно использовать как первый слой под жакет, или же вторым слоем – например, на рубашку. Также можно обыграть ремнем, шарфом или другими аксессуарами.

Длина свитера

Короткий свитер хорошо подходит девушкам небольшого роста. Он позволяет поднять и акцентировать линию талии, тем самым сделав вас визуально выше. Девушкам с широкими бедрами, наоборот, отлично подходит удлиненный свитер, который прикроет самую широкую часть бедра.

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