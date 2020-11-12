Похудела на 30 килограммов, не исключая алкоголь. Просто поменяла подход к закускам. Фото моих посиделок

Хотите похудеть - исключите алкоголь! Такой совет встречается довольно часто. Но лично я его не придерживалась. Как, впрочем, и многих других советов. Худела за счет дефицита калорий и повышения физической активности, пишет автор канала «Вечно на диете» на сайте Zen.Yandex.ru.
Мои посиделки раньше
Что тогда, что сейчас я очень люблю пиво. Но раньше я брала к нему банальные снеки: сухарики, чипсы, рыбку. В общем, всё то, что как раз и ведет к набору веса.
Само же пиво по сути не такое уж и страшное. В нем около 40 ккал, то есть в бутылке пива - всего 200. Это совсем не критично. Но если это сдобрить пачкой сухариков, добавить соленого арахиса, то калорийность становится кардинально другой.
А еще я всегда покупала семечки. Съедала за вечер посиделок пачку в 140 граммов...
Что происходит сейчас
Начав худеть, я стала пересматривать свой рацион, в том числе на посиделках с мужем или друзьями. К слову, я похудела на 30 килограммов, с 87 до 57 килограммов.
Стала приучать себя к сухому белому вину. Сначала было сложно, оно казалось мне невкусным. Перебрала много разных марок и всё же нашла одно, которое пришлось по вкусу. Что самое интересное, оно в дешевом сегменте, всего 4-5 евро бутылка.
Сразу скажу для гурманов - я ровно дышу к дорогому алкоголю. Часто просто не понимаю прикола такого напитка. Поэтому покупаю бюджетные варианты, мне нравятся.
Закуска
Теперь о закуске. Это самое главное. Сейчас, даже если я покупаю не вино, а любимое пиво, то все равно делаю примерно одну и ту же закуску, которая устраивает меня по вкусу и калориям.
Сухарики, орешки, чипсы, семечки - всего этого уже нет. На закуску теперь приходиться тратиться больше, но что поделать...
Теперь я предпочитаю рыбу в разном виде, сыры и овощи. После того, как я встала на путь похудения, сыры стали для меня открытием. Раньше я брала стандартные. Сейчас же я постоянно пробую новые сорта, о которых раньше и не знала.
Мне стало нравиться сочетание сыра и огурца. Даже пиво могу закусывать такой нехитрой закуской.
Вот фото закуски с наших с мужем посиделок:
Здесь сыры двух видов.
Красная рыба, форель.
Помидорки с брынзой, свежий огурец.
Плюс еще креветки. Здесь полкило.
Я уже настолько привыкла именно к такой закуске, что никакие другие снеки мне больше не нужны, они не кажутся больше вкусными, не привлекают. А вот огурчик с сыром - самое то.