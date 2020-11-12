Похудела на 30 килограммов, не исключая алкоголь. Просто поменяла подход к закускам. Фото моих посиделок

Мои посиделки раньше

Вредные закуски, снимок иллюстративный ФОТО: Shutterstock

Что тогда, что сейчас я очень люблю пиво. Но раньше я брала к нему банальные снеки: сухарики, чипсы, рыбку. В общем, всё то, что как раз и ведет к набору веса.

Само же пиво по сути не такое уж и страшное. В нем около 40 ккал, то есть в бутылке пива - всего 200. Это совсем не критично. Но если это сдобрить пачкой сухариков, добавить соленого арахиса, то калорийность становится кардинально другой.

А еще я всегда покупала семечки. Съедала за вечер посиделок пачку в 140 граммов...

Что происходит сейчас

Начав худеть, я стала пересматривать свой рацион, в том числе на посиделках с мужем или друзьями. К слову, я похудела на 30 килограммов, с 87 до 57 килограммов.

Стала приучать себя к сухому белому вину. Сначала было сложно, оно казалось мне невкусным. Перебрала много разных марок и всё же нашла одно, которое пришлось по вкусу. Что самое интересное, оно в дешевом сегменте, всего 4-5 евро бутылка.

Сразу скажу для гурманов - я ровно дышу к дорогому алкоголю. Часто просто не понимаю прикола такого напитка. Поэтому покупаю бюджетные варианты, мне нравятся.

Закуска

Теперь о закуске. Это самое главное. Сейчас, даже если я покупаю не вино, а любимое пиво, то все равно делаю примерно одну и ту же закуску, которая устраивает меня по вкусу и калориям.

Сухарики, орешки, чипсы, семечки - всего этого уже нет. На закуску теперь приходиться тратиться больше, но что поделать...

Теперь я предпочитаю рыбу в разном виде, сыры и овощи. После того, как я встала на путь похудения, сыры стали для меня открытием. Раньше я брала стандартные. Сейчас же я постоянно пробую новые сорта, о которых раньше и не знала.

Мне стало нравиться сочетание сыра и огурца. Даже пиво могу закусывать такой нехитрой закуской.

Вот фото закуски с наших с мужем посиделок:

Здоровые закуски ФОТО: Zen.Yandex.ru

Здесь сыры двух видов.

Красная рыба, форель.

Помидорки с брынзой, свежий огурец.

Плюс еще креветки. Здесь полкило.

Креветки ФОТО: Zen.Yandex.ru